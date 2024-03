Jobban nem is sikerülhetett volna Szoboszlai Dominik prágai fellépése. Bár nem kezdett, de majdnem egy teljes félidőt kapott Jürgen Klopp menedzsertől a magyar válogatott csapatkapitánya. Roppant aktív volt, és a meccs utolsó jeleneteként bevette a csehek kapuját. A magas osztályzatok hűen visszaadják kiváló teljesítményét.

A Liverpool prágai Európa-liga-mérkőzése után Szoboszlai Dominik Arnold Schwarzeneggert idézheti:

I’m back!

Azaz végképp visszatért sérülése után, immár a kontinentális porondon is, és hogy tette mindezt remekül, arra tanúbizonyság az angol sajtó értékelése. A magyar válogatott csapatkapitánya kizárólag heteseket és nyolcasokat kapott, nagyjából fele-fele megoszlásban. És az is biztató, hogy több portál is a kezdőbe követeli a vasárnapi, City elleni csúcsrangadón.

Liverpool.com: 7. A meccs végén berúgta a Vörösök ötödik gólját. Jól tért vissza az Európa-ligában, és hétvégén kezdenie kell a City ellen.

Goal.com: 7. Núnez helyére állt be. Volt egy pár kapura tartó lövése, többnyire távolról, majd hidegvérrel berúgta az ötödiket.

Liverpoolworld.uk: 7. Lendületet adott a csapatnak, és még fölényesebbé tette a győzelmet az ötödik gól belövésével.

Thisisanfield.com: 7. A hajrában lőtt gól nagyon kellett a középpályásnak. 40 percet kapott, továbbá valószínűleg kiérdemelte a helyet a kezdő tizenegyben a vasárnapi, City elleni rangadón.

90min.com: 8. (Kommentár nélkül)

Anfieldwatch.co.uk: 8. Pechje volt, hogy elvették Szalah gólját, és ezzel a gólpasszát, de aztán rúgott egy pompás gólt. Pont ez kellett neki a City-meccs előtt.



Liverpoolecho.co.uk: 8. Pengeéles volt a cameóján. Bemutatott néhány csinos helycserét a támadókkal, majd a végén berúgta az ötödiket, amivel végképp eldöntötte a továbbjutást.

Rushthecop.com: 7. A magyar játékos fontos perceket kapott, és attól kezdve, hogy pályára lépett, űzte, hajtotta előre a csapatát. Előbb gólpasszt adott Szalahnak, de sajnos a bíró közbeszólt, majd az utolsó pillanatban ő maga is betalált. Élénk cameót adott elő, ami önbizalmat csepegtetett belé és bizalmat Koppba Szoboszlai iránt.

BBC.com: 8,14. Szoboszlai még csereként is holtversenyben a negyedik legmagasabb érdemjegyet kapta Darwin Núnez (8,64), Alexis Mac Allister (8,61), Caoimhin Kelleher (8,23) után és Virgil van Dijk (8,14) mellett.

Sportskeeda.com: 8. Az 51. percben lépett pályára, és a végén rúgott is egy gólt. Ezen felül két párharcot is megnyert.

Lfclive.net: 8. Éles volt cameója alkalmából.

The4thofficial.net: 8. Állandó veszélyt jelentett a Spartára a támadóharmadban, és a végén be is talált.

LABDARÚGÁS

EURÓPA-LIGA, NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Sparta Praha (cseh)–Liverpool FC (angol) 1–5(Bradley 46. – öngól, ill. Mac Allister 6. – 11-esből, Núnez 25., 45+3., Díaz 53., Szoboszlai 90+4.)

(Borítókép: Mohamed Salah (b) és Dominik Szoboszlai (j) az UEFA Európa Liga nyolcaddöntőjének visszavágóján ünnepelnek a Sparta Praha–Liverpool FC mérkőzésén, 2024. március 7-én. Fotó: Lukas Kabon / Anadolu / Getty Images Hungary)