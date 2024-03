Olyan tempójú mérkőzést vívott egymással az Anfielden a világ öt legjobb csapata közé tartozó két gárda, a Liverpool és a Manchester City a Premier League 28. fordulójában, hogy az ember a nézésébe is belefáradt. Az első félidő első fele a vendégeké volt, aztán feljött a 'Pool, és a teljes második játékrészt uralta. Az 1–1-es végeredményt lehet igazságosnak nevezni, de azért a kapura lövések aránya 19:10 volt a hazaiak javára. Tizenegy éve nem lőttek ennyit kapura a Vörösök a City ellen, 2013 februárjában 22 volt ez a szám. A labdabirtoklásban is jobb volt a Liverpool, ahogy a várható gólok (xG, azaz a minőségi gólhelyzetek) számában is, ami 2,46:1,61 volt a házigazda javára.

Ám ahogy azt Rátgéber Lász,ló, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia szakmai és stratégiai igazgatója is megmondta, a legfontosabb statisztikai adat a végeredmény, az pedig 1–1 volt.

No de kidobhattuk volna az összes szofisztikált módszerekkel kimutatott adatot, ha a hosszabbítás másodperceiben Michael Oliver játékvezető megadja a nagyon egyértelműnek tűnő tizenegyest a Liverpool javára. Mióta szabályos megmozdulás mellbe talpalni az ellenfelet, ráadásul a tizenhatoson belül?

Márpedig nagyon úgy néz ki, hogy Jeremy Doku megmozdulása Alexis Mac Allister ellen nemcsak büntetőt, hanem még sárga lapot is érdemelt volna. Nézhetjük reggelig, akkor is tizenegyes:

Nem csoda, hogy azonnal beindult a műszak a liverpooli mémgyárban:

Same energy that’s a clear penalty pic.twitter.com/YsjKHuCWYu — VERIFIED homie (@Homiebishop) March 10, 2024

Jürgen Klopp, a Liverpool menedzsere a tőle megszokott és elvárható (xG...) szellemességgel kérte számon az elmaradt, és esetleg a bajnoki címbe kerülő büntetőt:

Mit ettetek ebédre, hogy azt gondoljátok, ez nem volt tizenegyes?!

Érdemes tallózni a szakértői vélemények között. A PGMOL (Professional Game Match Officials Limited, azaz az angol profi futballmérkőzések vezetéséért felelős szervezet) így indokolta az erősen vitatható döntést: Stuart Atwell, a VAR-szoba főnöke azért nem érezte szükségét annak, hogy odahívja a pályaszéli monitorhoz Michael Oliver játékvezetőt, mert szerinte Doku a labdát (!) játszotta meg. Ehhez Mike Dean exbíró, a Sky Sports kommentátori csapatának tagja annyit fűzött hozzá, még a VAR-ozás közben, tehát amikor az ítélet még függőben volt, hogy

Doku egy icipicit hozzáér a labdához is, de közben teli talppal beleszáll Mac Allister mellkasába. Nem lennék meglepve, ha kihívnák Michael Oliver játékvezetőt a monitorhoz.

Aztán mégis meg kellett lepődnie, mert nem hívták ki, és maradt az 1–1...



