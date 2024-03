A magyar válogatott csapatkapitánya kezdőként 61 percet kapott az 1–1-es végeredménnyel záruló összecsapáson, ami sérülése miatt hosszú idő után az első kezdése volt a Mersey-parti csapatban.

Való igaz, hogy volt már jobb meccse is a „vörösök” színeiben, és alighanem még lesz is a nem is olyan távoli jövőben.

A teljesítményének értékelésénél akadt lap, amely a védekezésbeli lezserségét állította szembe a biztató megiramodásaival támadásban, más viszont épp a remek letámadásait emelte ki, egy harmadik pedig pont a támadásokban való aktívabb részvételt hiányolta. Színes volt a paletta, ellenben az osztályzatokkal, amelyek döntő többsége hatos, vagyis átlagos, talán egy minimálisan annál jobb érdemjegyet mutattak, két hetessel és egy ötössel.

Kíváncsiak voltunk olvasóink véleményére, és bár kezdetben a hetesek domináltak, és az összátlag is jobban festett, végül 5,9-esre jött ki ez utóbbi, vagyis még kicsivel a brit oldalaknál is szigorúbban értékeltek olvasóink.

A leggyakrabb érdemjegy is a hatos lett, szorosan zárkózott mögé a hetes, ezen kettőn kívül pedig az ötösök értek fel a képzeletbeli dobogóra, alaposan leszakítva a nyolcasokat és a négyeseket. Ezt a két véglet követte, az utolsó helyekre pedig az eggyel tompítottabb változatok kerültek.

Ön hogyan értékelné Szoboszlai Dominik Manchester City elleni teljesítményét? 2811 6

2626 7

2269 5

942 8

939 4

820 10

572 1

526 3

231 2

189 9

Összességében tehát elmondható, hogy az Index olvasói is egyetértettek azzal, hogy Szoboszlainak nem ez volt a legerősebb fellépése a Liverpool szerelésében – ugyanakkor az idényben már tíz kanadai pontnál járó középpályás a sérülései után napról napra közelebb kerülhet ahhoz, hogy ismét végigjátszhassa a mérkőzéseket, és még nagyobb hatással lehessen a játékra.

Premier League, 28. forduló

Liverpool – Manchester City 1–1 (Mac Allister 50. – 11-esből, ill. Stones 23.)

Az élmezőny állása: 1. Arsenal 64 pont (70–24), 2. Liverpool 64 (65–26), 3. Manchester City 63 (63–28), 4. Aston Villa 55 (59–39), 5. Tottenham 53/27 (57–39), 6. Manchester United 47 (39–39)

