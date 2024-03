Az Arsenal bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, miután hazai pályán megnyerte a Porto elleni tizenegyes-párbajt. A londoni csapat 2010 után most először jutott túl a nyolcaddöntő jelentette akadályon a legrangosabb európai kupasorozatban. A játéknap másik mérkőzésén az FC Barcelona hazai pályán 3–1-re nyert a Napoli ellen, és szintén bejutott a legjobb nyolc közé.

A Premier League-ben bajnoki címért küzdő Arsenal (a londoniak a Manhester Cityvel és a Liverpoollal folytatnak kiélezett versenyfutást az aranyéremért) nagy meglepetésre kikapott Portugáliában. Mikel Arteta csapata, amely Lisszabonban pocsék napot fogott ki, igyekezett gyorsan ledolgozni az egygólos hátrányát, és már a meccs elején beszorította kapuja elé a vendégeket.

A portugálok túlélték az első negyedórát, majd hirtelen magukra találtak, már a támadóharmadban elkezdték letámadni az ellenfél labdás játékosát, majd Evanilson révén veszélyeztettek is, Raya kapus azonban védett. A vendégek kapujánál pedig a 41 éves Pepe volt résén, aki fontos pillanatban tisztázott, akár gólt is kaphatott volna a Porto, ha a rutinos védő nem helyezkedik kitűnően.

Hiába játszott nagyon bátran azonban a vendégcsapat, az első félidő hajrájában már senki sem tudott menteni, Martin Ödegaard egyéni villanása után Leandro Trossard lőtte ki gyönyörű mozdulattal a bal alsó sarkot kilenc méterről. 1–0

A fordulás után Evanilson jelentkezett egy látványos ollózós mozdulattal. Kaput nem talált a technikás játékos, cserébe csúnyán beverte a fejét a talajba, ezért ápolni kellett őt az oldalvonalnál, egy picit megszédült.

A londoniak igyekeztek fokozni a nyomást, de a Porto a második félidőben is remekül helytállt, nagyon megnehezítette a portugál csapat az esélyesebb rivális dolgát. Sőt, a 70. percben egy gyors kontra végén Francisco Conceicao lőtt kapura, a labda középre ment, a kipattanóra Evanilson startolt, aki viszont lesen volt.

Hihetetlen, de a 83. percig egyik edző sem cserélt. Akkor jött be a kispadról Gabriel Jesus, aki első labdaérintéséből majdnem gólt lőtt, de a labda nem talált utat a kapuba. Két perccel később Saka lövését ütötte ki a mezőnybe Diogo Costa, majd Ödegaard lőtt, de pontatlanul célzott.

A rendes játékidőben több gólt már nem láthattak a nézők, jöhetett a 2x15 perces ráadás. A csapatok a folytatásban is tovább gyűrték egymást, de már érződött, hogy fáradnak a játékosok, ami nem is volt csoda 100 perc hajtás után. A 101. percben Taremi vétette észre magát egy lövéssel, ami végül elkerülte az Arsenal kapuját.

A 103. percben Kai Havertz balhézott össze a Porto edzőjével, Sérgio Conceicaóval. A német támadó az oldalvonal mellett futott neki a trénernek, miközben a labdát nézte, majd taszított egy nagyot a másikon. Emiatt dulakodás alakult ki a két csapat játékosai között, de aztán gyorsan lecsillapodtak a kedélyek.

A 110. percben újra felhördült a közönség, a hazaiak vittek végig egy pazar támadást a jobb oldalon, Saka lövése azonban elakadt a blokkban, Otávio kitűnően olvasta a játékot. Volt még 1-2 próbálkozás, de az eredmény nem változott, jöhettek a tizenegyesek.

Az Arsenal játékosai rendkívül magabiztosak voltak, náluk minden rúgó értékesítette a maga tizenegyesét, míg a Porto csapatából két játékos is hibázott. Így az Arsenal 2010 után most először bejutott a BL negyeddöntőjébe. 14 évvel ezelőtt a londoniak ugyanúgy a Portót búcsúztatták, mint most.

Két spanyol csapat már biztos lesz a legjobb nyolcban

A Barcelona visszavágója előtt a csapat edzője, Xavi (aki a szezon végén távozik a klubtól) azt mondta, ez lesz számukra a szezon legfontosabb mérkőzése. A szakember nem a levegőbe beszélt, a katalánok hatalmas lendülettel vetették bele magukat a meccsbe, majd két perc alatt két gólt is szereztek: a 15. percben Raphina beadása után Fermín López lőtte ki a jobb alsó sarkot 12 méterről (1–0), majd Raphina életerős lökete után Joao Cancelo pofozta be a kapuba a bal oldali kapufáról kipattanó labdát a 17. percben. 2–0

A nápolyiak ennyitől azonban nem zuhantak össze, összekapták magukat, majd felismervén, hogy a Barca bal oldala sebezhető, elkezdtek egyre több támadást építeni. Ennek eredményeként össze is jött a szépítés, a 30. percben Matteo Politano készített elő mesterien a tizenhatoson belül, a remekül lekészített labdát Amir Rrahmani vágta be a jobb alsó sarokba 12 méterről (1–2). A 30 éves játékosnak ez volt az első gólja a BL-ben, és ő lett a sorozat történetének első koszovói gólszerzője.

A 34. percben Hvicsa Kvarachelia lövését hárította nagy bravúrral Marc-André ter Stegen, aki éppen kedd este játszotta pályafutása 100. BL-mérkőzését. A másik kapunál Robert Lewandowski adott életjelet magáról, de nem talált kaput a lengyel csatár.

A második félidő elején a vendégek tizenegyest reklamáltak a bírónál, miután Victor Osimhen nagyot esett Cubarsí szorításában a hazaiak tizenhatosán belül. A visszajátszások alapján úgy tűnt, hogy a Barca játékosa eltalálta a nigériai csatár bokáját, ám a VAR nem látott szabálytalanságot, így büntető nélkül folytatódott az összecsapás.

A hazaiak okosan tartották az előnyt, majd egy káprázatos egyérintős játék végén Yamal dönthette volna el végleg a továbbjutás kérdését, ám a fiatal tehetség a kapu jobb oldala mellé tekerte a labdát 10 méterről.

Aztán a 83. percben Lewandowski is megvillant, a Barca kilencese Sergi Roberto passza után lőtt a kapu közepébe laposan hat méterről. 3–1

Több gól már nem volt – bár Yamal azért még bedobott egy szép trükköt, sarokkal osztott ki egy kötényt –, a Barcelona tehát bejutott a legjobb nyolcba. A La Ligát két csapat tehát már biztosan képviseli a negyeddöntőben (a Real Madrid a Lipcsét ejtette ki), hozzájuk csatlakozhat szerda este az Atlético Madrid, amennyiben sikerül kiütnie az olasz bajnokságot toronymagasan vezető, tavalyi BL-döntős Intert.

Melyik csapat nyeri meg a Bajnokok Ligája 2023–2024-es kiírását? Arsenal

Atlético Madrid

Barcelona

Bayern München

Dortmund

Inter

Manchester City

Paris Saint-Germain

PSV

Real Madrid

Labdarúgás

Bajnokok Ligája

Nyolcaddöntő, visszavágó

Arsenal (angol)–Porto (portugál) 1–0 (Trossard 41.) – 11-esekkel: 4–2

(Trossard 41.) – 11-esekkel: 4–2 Továbbjutott: az Arsenal 1–1-es összesítést követően 11-esekkel.

Barcelona (spanyol)–Napoli (olasz) 3–1 (Fermín López 15., Joao Cancelo 17., Lewandowski 83., ill. Rrahmani 30.)

(Fermín López 15., Joao Cancelo 17., Lewandowski 83., ill. Rrahmani 30.) Továbbjutott: a Barcelona 4–2-es összesítéssel

A múlt héten továbbjutott csapatok névsora:

Real Madrid

Manchester City

Bayern München

Paris Saint-Germain

A negyeddöntők sorsolását pénteken, közép-európai idő szerint 12:00 órakor tartják. Az első mérkőzéseket április 9-én és 10-én, a visszavágókat pedig 2024. április 16-án és 17-én játsszák.

Az elődöntők sorsolását szintén pénteken tartják. Az első mérkőzésekre április 30-án és május 1-jén, a második mérkőzésekre pedig 2024. május 7-én és 8-án kerül sor.

A döntőt június elsején játsszák a londoni Wembley stadionban.