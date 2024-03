Óriási balhé a magyar stadionban, boxerrel és viperával támadtak az emberekre a családi szektorban

A labdarúgó NB II hétfői játéknapján a feljutásra esélyes ETO FC hazai pályán szenvedett 1–0-s vereséget a Budapest Honvédtól. A lefújás után a hazai csapat közösségi oldalát ellepték azok a kommentek, miszerint a klub saját biztonsági szolgálatának alkalmazottja viperákkal támadtak a győri szurkolókra a stadionban. Kedd estére kiderült néhány részlet a balhéról, a rendőrség is megszólalt az ügyben.

A kisalfold.hu információja szerint a győri szurkolók egy csoportja került összetűzésbe a kiemelt kockázatú mérkőzés biztosítását végző, emiatt megerősített szolgálat munkatársaival a második félidő hajrájában.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a hatóságot 2024. március 11-én 21 óra 40 perc körül értesítették arról, hogy az említett mérkőzés egyik rendezőjét egy szurkoló bántalmazta. A sérült személyt a mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték, tették hozzá.

A Győri Rendőrkapitányság az ügyben súlyos testi sértés bűntette miatt – ismeretlen tettes ellen – büntetőeljárást indított, tudta meg a regionális hírportál. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője azt mondta a lapnak, hogy a sportesemény egészségügyi biztosításával nem az Országos Mentőszolgálatot bízták meg.

„Az OMSZ mentőegysége egy férfit szállított a helyszínről súlyos sérülés miatt stabil állapotban kórházba” fűzte hozzá.

A Petz-kórház annyit árult el, hogy hozzájuk két sérültet szállítottak be a mentőegység munkatársai, állapotukról azonban nem adhattak bővebb felvilágosítást a személyiségi és betegjogokra való tekintettel. A kisalföld.hu úgy tudja, a másik sérült is rendező.

A frászt hozták a gyerekekre

Az NB1.hu-hoz befutott beszámolók szerint a biztonsági személyzet rárontott a hazai szurkolók szektorára, ahol viperákat is használtak a verekedők. Több szemtanú is azt állítja, hogy az erőszakos intézkedések azokra a lelátórészekre is kiterjedtek, ahol gyerekek és családok tartózkodtak.

Egy kispesti szurkoló pedig arra panaszkodott, hogy a biztonságiak velük szemben sem viselkedtek sportszerűen. Részletekbe azonban nem kívánt bocsátkozni.

A Sportal birtokába jutott felvételen látszik, ahogy a biztonsági személyzet tagjai elárasztják a lelátót. A hazai szurkolókat a családi szektorban ököllel, viperával és boxerrel ütötték, írták.

Az Index már kedd reggel kereste az ETO FC kommunikációs osztályát, többek közt azt is megkérdeztük, mi történt a lelátón, ami kiváltotta ezt az agressziót?

A klub későbbre ígért tájékoztatást, majd kedd este kiadott egy közleményt, amiben az áll, hogy az ügyben belső vizsgálatot rendeltek el. Megerősítették, hogy a szervezők közül ketten megsérültek, illetve hozzátették, hogy a rendőrség egy lengyel állampolgár ellen indított eljárást.