Amint arról az Index is beszámolt: a lefújás után a hazai csapat közösségi oldalát ellepték azok a kommentek, miszerint a klub saját biztonsági szolgálatának alkalmazottjai viperákkal támadtak a győri szurkolókra a stadionban. Az esetnél rendőri beavatkozás is szükségessé vált. Az Országos Mentőszolgálat mentőegysége egy férfit szállított a helyszínről súlyos sérülés miatt stabil állapotban kórházba, míg a Győri Rendőrkapitányság az ügyben súlyos testi sértés bűntette miatt – ismeretlen tettes ellen – büntetőeljárást indított.

Az ETO FC kedd este kiadott egy közleményt, amelyben az áll, hogy az ügyben belső vizsgálatot rendeltek el.

Őze Balázs, a biztosítást végző Target Grup Zrt. területi képviselője az ugytudjuk.hu megkeresésére elmondta: négy éve biztosítják az ETO hazai mérkőzéseit, és eddig még nem történt hasonló eset. Hozzátette: ezúttal sem a győri szurkolók voltak azok, akik miatt be kellett avatkozni, a hétfői találkozóra 15-20 fős lengyel csapat érkezett.

„Ők voltak azok, akik nagyon brutális módon, minden előzmény nélkül támadták meg a kollégánkat, felfeszítették az ETO-szurkolóknak fenntartott kis raktárat, és felfegyverkeztek az ott talált széklábakkal, asztallábakkal és minden más egyébbel. Azért mentünk be a szektorba – és itt hangsúlyoznám, hogy nem a családi, hanem az ultrák szektorába –, hogy a megtámadott kollégák segítségére tudjunk sietni, és megakadályozzuk, hogy a rendbontók a többi szektoron át akár a pályáig jussanak. Amikor érzékeltem, hogy a helyzet túlmutat a mi vagyonőri jogosultságunkon, azonnal hívtam a 112-t, és rendőri segítséget kértem.”

Kiemelte: a magyar meccseken abszolút nem jellemző magatartást mutató lengyel csoport jó része a rendőrség kiérkezésekor a pálya kerítését felfeszítette, majd elfutott. Hozzátette: a megtámadott két kolléga nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett. Egyikük jelenleg is a kórházban fekszik, míg a balhét kezdeményező szurkolók egyike hétfő óta előzetes letartóztatásban van.

Sulyok Szabolcs, a győri biztosítás vezetője hangsúlyozta: a rendbontók a pályára akartak bejutni.

Én a családi szektorban voltam, amikor jött a hívás, hogy azonnal menjek fel a B-középbe, mert megtámadták a kollégákat. A rendbontók megindultak a vendégek felé, az volt a céljuk, hogy előbb a vendégszektorba, majd aztán a pályára jussanak be. A két tábor közötti üres szektorba be is jutottak, de tovább nem tudtak menni.