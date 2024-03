Mint beszámoltunk róla, a Liverpool valódi gálát tartott a Sparta Praha ellen, 6–1-re kiütve a cseh csapatot az Anfield Roadon. A találkozón kezdőként lépett pályára a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik, aki góllal és gólpasszal vette ki a részét a sikerből. A vörösök 11–2-es összesítéssel léptek az Európa-liga legjobb nyolc csapata közé, a találkozót követően pedig a 23 éves középpályás, valamint menedzsere, Jürgen Klopp is értékelte a történteket.

„Egészen elképesztő meccs volt, csodálatos gólokat lőttünk, még számomra is egészen szokatlan volt, amit az első tizenöt, pontosabban tizennégy percben műveltünk. Onnantól egészen más mederbe került a meccs – árulta el Jürgen Klopp a meccs utáni televíziós interjúban. – Tudtam, hogy 5–0-ra nem fogunk kikapni a saját közönségünk előtt, ezt mondtam kezdés előtt mindenkinek, de az nagyon nem volt mindegy, miként állunk a találkozóhoz: hogy akarunk-e egy jót játszani vagy csak letudnánk. A fiúk azonban remek mentalitásról tettek bizonyságot megint. Szünetben próbáltam úgy belenyúlni, hogy mindenki kiélvezhesse ezt a különleges hangulatot, de mégis kellően koncentráltak maradjunk, és közben a vasárnapi, United elleni FA-kupa-rangadót is szem előtt tudjuk tartani. Robertsont vagy Núnezt sem volt szükségszerű lehozni, de a vasárnapi meccs miatt így tűnt helyesnek.”

A Liverpool az első 14 percben lőtt négy góljával olyan bravúrt hajtott végre, amilyenhez fogható több mint 50 éve nem volt „Európában”. Legutóbb 1971-ben a Chelsea a Kupagyőztesek Európa-kupájában hozott össze hasonlót, a luxemburgi – ma már ebben a formában nem is létező – Jeunesse Hautcharage ellen 13 perc alatt négygólos fórba kerülve.

Ez most elég más hangulatú lett, kevésbé stresszes az Anfielden, mint szokott. De jó ez így, néha kell ilyen is. Örülök, hogy komolyabb pulzusszám emelkedés nélkül indulhatott kivételesen haza mindenki.

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón szóba került Mohamed Szalah történelmi tette is: az egyiptomi játékos lett az első futballista a Liverpool színeiben, aki zsinórban hét idényben is eljutott legalább 20 találatig tétmérkőzéseken.

Hét éve dolgozhatok vele, és egyvalamit kijelenthetek, a konzisztenciával sosem volt gondja: mindegy, mi történt, szállította a gólokat, és csak szállította és szállította. Ezért is vagyok kevéssé meglepve, hogy épp neki jött össze ez a rekord, mintha másról beszélnénk. De persze ennek rengeteg egyéb összetevője is van, gondoljunk csak bele, ha nem sérül meg, lehet már januárban erről a csúcsról beszélgettünk volna. Remek hír, nagyszerű teljesítmény, a legjobb dolog pedig az, hogy végre visszatérhetett a kezdőbe!”

– reagált a Szalahról szóló kérdésekre a német menedzser.

„Eredetileg nem terveztük, hogy végigjátssza majd a meccset. Aztán viszont láttuk, hogy Bobbynak (Clark) le kell majd jönnie, mert nincs teljesen rendben, így Mo maradt a pályán. Szerencsénk van vele, elég tapasztalt ahhoz, hogy már játék közben megkezdje a regenerációs munkát... Bobby szintén megérdemli a dicséretet, nagyon jó látni, hogy micsoda ütemben fejlődnek ezek a srácok. Csúcsteljesítményt nyújtott ő is. Igen, ott volt a gólja, de azon kívül is amit művelt, amit letámadásban nyújtott, ahogyan labdát szerzett Szalahnak, ezekben a szituációkban is kimagasló volt. Ahogyan a játék kontrollálásában is” – dicsérte az övéit Klopp. Hozzátette, kissé aggódik a 19 éves tinédzser miatt, de remélhetőleg nem történt komolyabb baja a hajrában.

„Volt egy pont, amikor sajnáltam a Spartát, igen, de ez nem lesajnálást jelent. Dolgoztam kisebb csapatoknál Németországban, edzőből vagyok én is, tudom, milyen érzés ilyen minőségi különbséggel szembeszállni. Ahhoz, hogy bármi esélyed legyen egy bravúrra, kell, hogy az ellenfél is besegítsen, némi dekoncentráltsággal vagy bármi hasonlóval. Mi azonban semmi esélyt, semmi segítséget nem adtunk nekik. A srácaim remek mentalitásról tettek tanúbizonyságot, miközben a Spartának nagyon kemény hete volt” – fogalmazott újságírói kérdésre, kijelentve, hogy a két csapat közti óriási eredménybeli különbség ellenére is úgy érzi, a Sparta minden tiszteletet megérdemel.

Szoboszlai a gólja és a gólpassza mellett végig is játszotta a találkozót – idén ez volt az első ilyen meccse a január elején, majd a hónap végén ismét combsérülést szenvedő játékosnak.

Őszintén megvallva, voltam már fittebb is, de azon vagyok, hogy ugyanolyan éles formába kerüljek, mint a sérülés előtt. Ehhez meccseket, meccseket és meccseket kell játszanom. Ha ez megvan, jönni fog minden más is. Az első sérülésem után talán kissé gyorsan tértem vissza, de tanultunk belőle, és ezúttal nem akartunk kapkodni. Csak szerettem volna teljesen rendbe jönni, most pedig kész vagyok mindenre

– felelte állapotával kapcsolatban a lefújást követően a televíziócsatornák számára fenntartott vegyes zónában Szoboszlai Dominik.

„Igazából jó érzés. Sosem unatkozhatunk, sem mi, sem a szurkolóink. Persze, kemény ez a periódus, de szeretnénk címeket nyerni. Igazából ez az a helyzet, amiért szeretek futballozni, és szerintem mindenki más is imádja” – mondta a kérdésre, miként éli meg, hogy elérkezett a szezonnak azon periódusa, ahol már minden egyes tétmérkőzés egy-egy kupadöntővel ér fel a trófeák szempontjából. A Poolra még ebben az idényben váró kihívásokról és a helyzet lélektanáról itt értekeztünk bővebben.

„Az Anfielden volt vagy 35 helyzetünk ellenük, mégis 0–0 lett. Ezúttal annyi a dolgunk, be is lőjünk majd néhányat” – tekintett előre optimistán a Manchester United elleni FA-kupameccsre.

Szoboszlai egy másik tv-interjúban a magyar válogatottal rá váró idei kihívásokról is beszélt, hangsúlyozva, hogy bár természetesen ott van a fejében az Európa-bajnokság, egyelőre nem engedheti meg magának, hogy arra koncentráljon. „Előtte még nagyon fontos dolgaink vannak itt, Liverpoolban” – mondta.

Az Európa-liga sorsolását – magyar idő szerint – 13 órakor tartják. Ebben a körben már nincs kiemelés, így a Pool a Benfica (portugál), AC Milan (olasz), Marseille (francia), West Ham (angol), Atalanta (olasz), AS Roma (olasz), Leverkusen (német) hetes fogat bármely tagját kaphatja.

Szoboszlai a válogatottszünetet megelőzően még a Manchester United otthonában bizonyíthat. A nyilatkozatokban többször is érintett FA-kupa-meccs vasárnap 16 óra 30 perckor veszi majd kezdetét.

„Az biztos, hogy a vasárnapi egy egészen más jellegű mérkőzés lesz. Most van három napunk, hogy a lehető legjobban felkészüljünk arra is. Ma elégedetten mehetünk haza” – tekintett előre Jürgen Klopp.

(Borítókép: Sportsphoto / Allstar / Getty Images Hungary)