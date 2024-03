Idei második mérkőzését is megnyerte a magyar labdarúgó-válogatott, Marco Rossi együttese Szoboszlai Dominik és Nagy Zsolt góljával 2–0-ra győzte le Koszovót. Az összecsapást követően Dibusz Dénes nevetve jegyezte meg, hogy Gulácsi Péterrel közös versenyük most hónapokig témát szolgáltathat az újságíróknak, Ádám Martin BL-álmairól, Dárdai Márton pedig édesapja üzenetéről is beszélt.

Talán az egész kezdőcsapat legizgalmasabb kérdése, hogy a sérülése után régi formáját visszanyerő Gulácsi Péter, vagy az őt távollétében remekül helyettesítő Dibusz Dénes lesz-e az első számú kapus Marco Rossi együttesében.

A lipcsei hálóőr kapta meg a törökök elleni meccsen, a ferencvárosié volt a Koszovó elleni ütközet, mindketten jól teljesítettek, és egyikük sem kapott gólt.

„Nyilván papíron a törökök az erősebbek, ettől függetlenül azt gondolom, hogy időnként, főleg az első félidőben, ez egy nehezebb mérkőzés volt. Természetesen mindkét meccsen voltak kihívások. Kapus szemmel nézve szerencsére ezen az összecsapáson nem volt olyan lövés, ami kaput talált volna, Lang mentett egyet a meccs elején, aztán volt egy védésem, amit les előzött meg. Ettől függetlenül az első félidőben akadozott a játék, nem tudtunk annyira agresszívak és aktívak lenni. Hátul azért jól zártunk, és külön öröm, hogy kaput eltaláló lövést sem engedtünk az ellenfélnek” – foglalta össze a mérkőzést Dibusz Dénes.

Elmondása szerint Gulácsi Péter törökök elleni teljesítményéhez gratulált riválisának, aki ugyanezt megtette most fordított helyzetben is.

„Szerencsére az újságíróknak most adunk még két hónapig témát – nevetett fel a ferencvárosi kapus. – Úgy gondolom, hogy ezen a két találkozón nem dőlt el semmi. Mindkettőnknek fontos, hogy a klubunkban jó teljesítményt nyújtsunk, illetve hogy egészségesek maradjunk, és jó formában kezdjük majd el az Európa-bajnokságra való felkészülést. Aztán majd a kapitány eldönti, ki fog védeni, de ahogyan azt már mindketten elmondtuk, egyikünkben sem lesz sértődöttség, ha a másik mellett dönt a mester, és ugyanúgy fogja segíteni a másik munkáját, ahogyan ezt eddig is tettük.”

Dibusz Dénes az elmúlt egy évben gyakorlatilag végig úgy készülhetett, hogy biztos a helye a válogatott kapujában, míg most Gulácsi visszatérésével verseny lett a posztért. Kíváncsiak voltunk, hogy ez nyújt-e neki esetleg pluszmotivációt vagy nyomást.

Nem mondom, hogy különösebb vagy éppen extra motivációt jelentene ez, hiszen a válogatottban szerepelni mindig óriási motiváció, és az ember mindig itt szeretné a legjobb teljesítményét nyújtani. Úgyhogy én nem gondolom, hogy ez akár extra motivációt vagy extra nyomást helyezne rám. A feladatom igazából kristálytiszta minden mérkőzés előtt. Megvannak a taktikai feladatok, minden mérkőzésre vannak céljaink, ebből természetesen én is igyekszem kivenni a részemet, a legjobbat nyújtani, és ha ebből az sül ki, hogy jó teljesítményt nyújtok, kapott gól nélkül hozzuk le a mérkőzést, és meg is nyerjük az összecsapást, akkor az nagyon jó érzés

– válaszolta kérdésünkre Dibusz Dénes.

Szoboszlai reméli, júniusban is kap behívót

„A legfőbb dolog a kapott gól nélküli győzelem, nem az, hogy gólt rúgtam, noha persze örülök ennek is – kezdte értékelését az együttes csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik. – Az első félidővel nem vagyok elégedett, de szerintem a csapatból senki. Ez nem baj, tanulunk ebből is. Ha máris tudnám, mi volt a probléma az első félidőben, nagyon örülnék neki. Pont azokat a hibákat követtük el, amikről megbeszéltük meccs előtt, hogy nem kéne. Vannak ilyen napok is. Ami fontosabb, hogy jól reagáltunk a helyzetre.”

„Vicces sztori, mert a Lacika (Kleinheisler) mondta a gólöröm után, ahogyan mentünk vissza a térfelünkre, hogy há-há azért vesztettem el, hogy utána gólt tudjunk rúgni. Megköszöntem neki. Nem, tényleg, volt egy labdavesztésünk, amire jól reagáltunk, letámadtunk és vissza tudtuk szerezni. Láttam, hogy a Sefi (Schäfer András) elfut a szélen, Varga Barni pedig ment a hosszúra, így úgy voltam vele, én megyek a kipattanóra a röviden. Némi szerencse is kellett hozzá, de gól lett” – idézte fel a válogatottban szerzett tizenkettedik gólját Szoboszlai, aki ezt követően a második találatról is elmondta a véleményét.

15 Schäfer András Galéria: Magyarország vs Koszovó mérkőzés (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

„Mindenkire szükség van ahhoz, hogy egy csapat működni tudjon. Lásd, van, hogy egy szélső védő fejezi be az akciót egy középhátvéd passzából. Végre a Langi (Ádám) is használta az eszét” – tréfálkozott a jobb oldali középhátvéd okos előkészítésén.

Az Index kérdésére megjegyezte, tudja, hogy nem egyszerű hónapok állnak előtte az Európa-bajnokságig, de igyekszik mindig az aktuális feladatára koncentrálni, a következő nyolc-tíz hétben a Liverpoolra, azt követően pedig arra, hogy a válogatottban is a legjobb formáját tudja hozni ismét. „Sok meccs van még addig, próbálok mindegyiken a lehető legjobban teljesíteni. Olyan jól, hogy utána meghívót kapjak újra a válogatottba is” – mondta széles mosollyal.

Lang Szoboszlainak: Korrekt fiú!

„Korrekt fiú” – reagált Szoboszlai froclijára Lang Ádám az interjúfolyosón, mikor a gólpassza szóba került. A magyar válogatott második góljáról elmondta, megfordult a fejében, hogy ő maga küldje kapura a labdát: „Szerencsére a koszovói védők egy része is erre számított, de közben a szemem sarkából megláttam Joe-t (Nagy Zsolt), hál’ istennek sikerült a passz, ő pedig szépen befejezte. Így kerek a történet, mert tényleg egy mintaszerű támadás volt.”

„Fontos, hogy nullára hozzuk a meccseket, közhely vagy sem, de így, ha nem lősz gólt, akkor sem kapsz ki, ami minden siker alapja. Ha jól megy a védekezés, az egész csapat érdeme, hiszen, ha az elöl lévők jól zárják a passzsávokat, hátul nekünk is sokkal könnyebb a dolgunk. Ma egyébként nem is éreztem, hogy olyan veszélyesek lennének a koszovóiak. Voltak szabadrúgások, ahol a fizikális fölényüket megpróbálták kihasználni, de ezeket a szituációkat jól menedzseltük. Örülök, hogy lehoztuk mindkét meccset kapott gól nélkül, de azért az is látszik, hogy bőven van még mit csiszolni a játékunkon.”

Én kapuskérdésben a legkevésbé sem szeretnék állást foglalni. Ez a kapitány feladata. Védőként annyit mondhatok, bármelyikük is áll mögöttem, nagy-nagy nyugalmat ad

– fogalmazott a Dibusz Dénes és Gulácsi Péter közti versenyfutás kiéleződéséről.

Az Index felvetésére, hogy szerinte hosszabb távon mi lesz a célravezetőbb, ha Willi Orbán hiányában ő játszik középen és Dárdai Márton a védelem jobb szélén – ahogyan azt Törökország ellen láthattuk –, vagy ha ő van a szélen és Dárdai középen – miként Koszovó ellen játszottak a meccs nagy részében – úgy felelt: „Korai megmondani, de alapvetően ez is egy olyan kérdés, ami a kapitány döntésén múlik.”

„Nem feltétlen az én tisztem eldönteni. Nyilván adódott a helyzet Willi sérülésével, hogy a kapitánynak bele kellett nyúlnia a védelembe. Szerintem annyit mindenképpen bizonyítottunk, hogy több opciónk is van, még akkor is, ha valaki hiányzik. Ez a két meccs jó lehetőség is volt arra, hogy a jövőre való tekintettel a kapitány meg tudjon nézni több játékost is. Szerintem Marci egyébként remekül debütált, és a mai meccset egyenesen tanári módon hozta le. Örülhetünk, mert egyre szélesebb a merítési lehetőség, ennek szellemében mehetünk most tovább” – tette hozzá a sorozatban 28. válogatottbeli mérkőzésén is pályára lépő Lang.

Megszólal az 1031.

„Azt hiszem, lassan másfél éve, hogy a szövetségi kapitány először meghívott a válogatottba, azóta egy összetartást hagytam ki, ami mutatja a bizalmát felém. Nagyon vártam már ezt a pillanatot, nagyon sokat dolgoztam érte, és most nagyon-nagyon boldog vagyok” – fogalmazott bemutatkozása után Mocsi Attila az Indexnek adott villáminterjúban.

A Zalaegerszegről múlt nyáron a török élvonalbeli Rizesporhoz szerződött bekk az elmúlt hetekben klubcsapatában valamivel kevesebb játéklehetőséget kapott, összességében viszont így is alapembernek mondható, közelít a 2000. játékpercéhez Törökországban. Adta magát a kérdés, a válogatottbeli debütálás megmentette-e számára a márciust?

„Nem igazán kellett rajta mit megmenteni. Tény, a klubcsapatomnál kisebb hullámvölgybe kerültünk, és aztán az edző egy-két helyen változtatott, ami bejött, mert újra győzni tudtunk a hónap elején. Azóta pedig a győztes csapaton ne változtass elv érvényesül. De nem aggódom emiatt. Igyekszem persze új lendületet venni a válogatottbemutatkozásnak is köszönhetően. Hétvégétől pedig ismét azon leszek, hogy visszaverekedjem magamat a Rize kezdőjébe és legyen esélyem az Európa-bajnokságra is kiutazni” – tekintett előre optimistán a magyar válogatott történetének 1031. játékosa.

A gól, ami értékesebb az angoloknak lőttnél is

„Az első félidő nem úgy sikerült, ahogyan azt elterveztük. Kaptunk egy kis dorgálást a szünetben, de átbeszéltük, min kell változtatni, és ennek is köszönhetően a második félidő már sokkal jobb volt – kezdte értékelését a döntő találatot szerző Nagy Zsolt. – Nagyon jó érzés, hogy egy barátságos meccsre hétköznap este is szinte teljesen megtelt Puskás Arénában kezdő lehettem ismét. A gól pedig csak még különlegesebbé teszi ezt az estét. Nagy köszönettel tartozom a szurkolóknak, és mindenkinek, aki az elmúlt egy évben támogatott.”

15 Nagy Zsolt Galéria: Magyarország vs Koszovó mérkőzés (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

„A csapat erejét mutatja, hogy az első félidei rossz játékból vissza tudtunk jönni, és bármennyire döcögött is a gépezet, akkor sem kaptunk gólt.”

A kérdésre, hogy eddigi válogatottgóljai közül a mostani-e a legkülönlegesebb, igennel felelt, noha a keddit megelőző két találatából az egyik Németország, a másik Anglia ellen született.

„Örülök, hogy a sérüléseim után vissza tudtam verekedni magamat a válogatottba. Különleges este lett ez a mai” – jelentette ki a Puskás Akadémia játékosa.

A Bajnokok Ligája megnyerésével hangolna az Európa-bajnokságra

A magyar válogatott mindkét márciusi mérkőzésén visszafogottabb első félidő után tudott ritmust váltani a szünet után.

„Rég találkoztunk már, négy hónapja talán, úgyhogy az elején nyilván nehezebb így felvenni a ritmust, úgy gondolom, ez látszott a két meccs első félidejében is. De nincs ezzel gond, és mind a két meccset megnyertük, úgyhogy nagyon magyaráznivaló sincs. Voltak hibák, azokat ki kell elemezni majd, ezeket megtesszük” – mondta a lefújást követően Ádám Martin.

A dél-koreai Ulszan csatára hozzátette, mindig boldogan tér haza a válogatotthoz, de nem tölt túl sok időt itthon, hiszen szerdán már utazik is vissza a Távol-Keletre.

A bajnokság az elmúlt hetekben indult be, csapatával pedig még állnak az ázsiai Bajnokok Ligájában – a keleti ágon a japán Yokohama F. Marinos lesz az ellenfél a fináléba jutásért, ahol az ellenfél az arab emírségekbeli al-Ain vagy a szaúdi al-Hilal lesz.

Most húzósabb időszak jön, heti két mérkőzés lesz a programban szinte végig az Európa-bajnokságig, bent vagyunk a BL elődöntőjében, jó lenne bejutni a döntőbe, nagyon szép lenne, ha BL-győzelemmel tudnék jönni az Európa-bajnokságra.

Büszke volt a fiára a volt kapitány a debütálás után

Dárdai Márton úgy véli, hogy az első félidőben kissé nehézzé tették saját maguk számára a mérkőzést, de szerencsére a szünet után sikerült feljavulni.

„A második félidő előtt átbeszéltük, kinek mit kellene változtatni, és ezzel sikerült javítani a teljesítményen, illetve akik csereként pályára léptek, azok is tudtak új lendületet adni az együttesnek” – vélekedett a feljavulásról.

A kapuskérdéssel kapcsolatban azt felelte, hogy Gulácsi Péterrel és Dibusz Dénessel is jó viszonyban van, mindketten sokat segítenek neki a pályán és azon kívül is.

„A saját teljesítményem? Szerintem jó meccset hoztam, de nem csak én, hanem az egész csapat, ami kellett a győzelemhez – válaszolta Dárdai Márton, aki arra is felelt, mit üzent neki a berlini klubjában vezetőedző édesapja, Dárdai Pál, aki a magyar válogatottat is irányította. – Azt mondta a debütálásom után, hogy büszke rám, és gratulált hozzá, illetve hogy vár haza.”

A magyar válogatott legközelebb júniusban lép pályára, 4-én Dublinban Írország, 8-án Debrecenben Izrael lesz az ellenfelünk az Európa-bajnokság rajtját megelőzően.

Felkészülési mérkőzés

Magyarország–Koszovó 2–0 (0–0)

Puskás Aréna, 60 000 néző. V: Hategan (román)

Magyarország: Dibusz – Lang Á., Dárdai M., Szalai A, – Bolla (Nego, 68.), Nagy Á. (Schäfer, a szünetben), Styles (Vancsa, 85.), Nagy Zs. (Mocsi, 88.) – Szoboszlai, Gazdag (Kleinheisler, a szünetben) – Ádám M. (Varga B., a szünetben). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Koszovó: Muric – Vojvoda, Am. Rrahmani, Aliti, Rrudhani (Hedergjonaj, 71.) – Idrizi (Loshaj, 83.), Berisha (Al. Rrahmani, 83.) – Zhegrova (Bytyqi, 64.), Muslija (Celina, 64.), Rashica – Muriqi (Rashani, 64.). Szövetségi kapitány: Franco Foda

Gólszerző: Szoboszlai (58.), Nagy Zs. (86.)

A válogatott kerete:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Tóth Balázs (Fehérvár FC)

Védők: Balogh Botond (Parma), Dárdai Márton (Hertha BSC), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Mocsi Attila (Rizespor), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Attila (SC Freiburg), Szalai Gábor (FC Lausanne-Sport)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Servette FC), Kerkez Milos (Bournemouth), Kleinheisler László (Hajduk Split), Nagy Ádám (Spezia Calcio), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (Sunderland AFC)

Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (SC Freiburg), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Vancsa Zalán (Lommel SK), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Európa-bajnokság 2024, az A csoport teljes programja:

1. forduló

június 14., München, 21.00: Németország–Skócia

június 15., Köln, 15.00: Magyarország–Svájc

2. forduló

június 19., Stuttgart, 18.00: Németország–Magyarország

június 19., Köln, 21.00: Skócia–Svájc

3. forduló

június 23., Stuttgart, 21.00: Skócia–Magyarország

június 23., Frankfurt, 21.00: Svájc–Németország

(Borítókép: Lang Ádám (k) a Magyarország–Koszovó válogatott mérkőzésen 2024. március 26-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)