Tokmac Nguen úgy csatlakozott a Djurgardenhez, hogy előtte szerződést bontott a labdarúgó NB I-ben címvédő Ferencvárossal, árulta el a svéd csapat sportigazgatója, Bo Andersson. Ez azt jelenti, hogy átigazolási díj ellenében szerezték meg az egyszeres norvég válogatott támadót, a népligetiek ennek ellenére is jól jártak pénzügyileg, értesült a Sportal.

A Djurgarden IF hétfő este jelentette be, hogy Tokmac Nguen két évre aláírt a csapattal. A 30 éves norvég támadó szerződése jövő nyáron járt volna le a Ferencvárosnál, de most kiderült, hogy a játékost nem kellett kivásárolni a kontraktusából.

A Transfermarkt adatai szerint a stockholmi csapat 750 ezer eurót fizetett a csatárért, ám a Djurgarden sportigazgatója ezt megcáfolta, elmondása szerint Tokmac szerződést bontott a Fradival, mielőtt aláírt hozzájuk.

Úgy hírlik, hogy a Djurgarden közvetlenül ugyan tényleg nem fizetett a támadóért, de a népligetiek pénzügyileg így is jól jártak. Tokmacért 400 ezer eurót fizettek anno, és a Sportal úgy tudja, hogy az FTC most szép összeget keresett rajta.

A Ferencváros nem kívánta kommentálni az ügy részleteit.

Tokmac Nguen 2019 elején lett a Ferencváros játékosa, a norvég bajnokságban szereplő Strömsgodsettől igazolták a zöld-fehérek. Rövid idő alatt meghatározó játékossá és közönségkedvenccé vált, góljaival, fineszes megmozdulásaival és csupa szív játékával belopta magát a szurkolók szívébe – olvasható a klub honlapján.

Öt magyar bajnoki címet nyert az FTC-vel, egy Magyar Kupát, valamint háromszor megjárta az Európa-liga csoportkörét, és részese volt a történelmi Bajnokok Ligája-csoportkörös szereplésnek is. A 30 éves norvég támadó 193 tétmérkőzésen 47 gólt és 33 gólpasszt jegyzett a fővárosi csapat színeiben.

Ebben a szezonban már partvonalon kívülre került Dejan Sztankovicsnál, tizenkét meccsen kevesebb mint 400 percet töltött a pályán, egy gól és két gólpassz szerepel a neve mellett. Januárban, a téli felkészülés kezdete előtt Hajnal Tamás sportigazgató elárulta, hogy több játékossal sem számolnak tavasszal, köztük volt Tokmac Nguen is – távozása tehát már hónapokkal ezelőtt biztosra vehető volt.