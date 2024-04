A Lionel Messi nélkül felálló Inter Miami néhány nappal ezelőtt hazai pályán szenvedett 2–1-es vereséget a Concacaf Bajnokok Ligája-negyeddöntő első mérkőzésén. A mérkőzés előtt Fernando Ortiz, a Monterrey vezetőedzője azt mondta, aggódik amiatt, hogy az argentin híresség miatt manipulálhatják a játékvezetők az Inter Miami találkozóit.

A USA Today beszámolója szerint a meccs után Luis Suárez, Jordi Alba, Messi és Tata Martino vezetőedző kérdőre vonta a trénert a szavai miatt. Előkerült egy hangfelvétel is, amin a Monterrey segédedzője, Nico Sánchez beleállt Messibe:

A törpe olyan volt, mint egy megszállott, az ördög arcát öltötte magára. Az öklét rázva azt kérdezte tőlem, mégis mit képzelek magamról. Nem reagáltam semmit a provokációra, ez csak olaj volt a tűzre. Az a szegény bolond Tata Martino is ott állt előttem, és kérdezgetett, hogy most nekiállok-e sírni. Súlyos dolgot követtek el, be akarták sározni a játékot