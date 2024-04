Miután a nem is olyan rég még éllovas Paks az előző öt fordulóban csupán egy pontot szerzett, a Ferencváros azzal a tudattal léphetett pályára, hogy egy újabb sikerrel már 14 pont lehet az előnye, ami öt fordulóval a vége előtt gyakorlatilag aranyéremmel felérő differencia.

A vendégek alaposan be is kezdtek, és az első negyedóra végén Cristian Ramírez bal oldali beadása után Adama Traoré fejesével meg is szerezték a vezetést (0–1).

Sőt, a játékrész derekán növelte előnyét a rekordbajnok, Ramírez indítása után Kenan Kodro finom mozdulattal szerezte meg első ferencvárosi gólját, amivel már 12-nél jár a bajnoki idényben (0–2).

Nem sokkal később jöhetett volna a 13. is, de ezt a találatát les miatt érvénytelenítették, így maradt a kétgólos Fradi-előny a szünetre.

A hajrában aztán szépített a házigazda, Antonio Mance a 14. találatát jegyezte a most futó kiírásban (1–2).

Erre már érkezett a gólkirályi címet védő, a mostani kiírást 19 találattal vezető Varga Barnabás is a pályára, de újabb gólt megint csak a horvát csatár szerzett, ez már a 15. volt neki (2–2).

A zalaiak a végén már a győzelemért támadhattak, de újabb gólt nem tudtak lőni, sőt a 97. percben Mohamed Ben Romdan révén a Fradi megkaparintotta mind a három pontot (2–3).

NB I, 28. forduló

MTK–Diósgyőr 1–1 (Bognár I. 31., ill. Pernambuco 85.)

Zalaegerszeg–Ferencváros 2–3 (Mance 73., 88., ill. Traoré 14., Kodro 25., Ben Romdan 97.)

18.45: Mezőkövesd–Puskás Akadémia

Az élmezőny állása: 1. Ferencváros 64 pont (71–26), 2. Paks 50 (46–34), 3. Fehérvár 49 (50–37)

(Fotó: MTI, archív)