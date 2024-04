Az észak-londoni derbin a „ágyúsok” kezdtek jobban, az első negyedóra végén Bukayo Saka jobb oldali szöglete után a menteni igyekvő Pierre-Emile Höjbjerg juttatta saját kapujába a labdát (öngól, 0–1).

A játékrész derekán pedig percek alatt megpecsételődött a Spurs sorsa, pedig nagyon máshogyan is alakulhatott volna ez a rövid időszak:

Előbb Micky van de Ven gólját les miatt érvénytelenítették hosszas videózást követően, majd hiába reklamáltak büntetőt a hazaiak, nem szólalt meg a síp.

Hogy még rosszabb legyen a helyzet, ennek az akciónak a lezárásaként Saka értékesítette ziccerét a kontra végén, így hiába volt közel kétszer is az egyenlítés, 0–2-re módosult az állás.

A 22 éves szélső a 10. gólpassza mellett a 15. gólját szerezte a bajnoki idényben (összességében 15 + 19-nél jár), ezzel Ian Wright (1996–1997) óta az első angol játékos lett, aki 15 PL-találatig eljutott az Arsenal színeiben! Továbbá ugyanő volt előtte képes arra, hogy oda-vissza bevegye a Tottenham kapuját egy idényben a derbiken.

