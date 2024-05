Mennyire méltatlan már, mikor Jürgen Klopp búcsúturnéja közben kis híján összeverekszik vele a Liverpool legnagyobb sztárja, Mohamed Szalah. Még akkor is, ha a frusztráció érthető, elvégre a Pool két hét alatt teljesen kiírta magát az angol bajnoki versenyfutásból. De reális elvárás volt-e bármikor is ezzel a kerettel szemben az aranyhajsza? Kell-e aggódnunk Szoboszlai Dominik jövője miatt? És kire húzzuk a vizes lepedőt: Darwin Núnezre, Szalahra, esetleg magára Kloppra? A januári bejelentés nélkül hamarabb is kifogyhatott volna a lendületből ez a keret?