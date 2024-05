„Majdnem megdumáltam magamat a másik irányról” – mondta az újságíróknak Szappanos Péter a labdarúgó-Magyar Kupa-döntőben kivédett tizenegyesről, miután a Paks hosszabbításban legyűrte a Ferencvárost (2–0), ezzel megszerezte a klubtörténelem első nagy trófeáját. A meccs emberének választott 33 esztendős kapus egy nappal korábban is szenzációs pillanatokat élt át, ugyanis az ő neve is felkerült arra a 26 fős listára, mely a magyar labdarúgó-válogatott Európa-bajnoki keretének résztvevőit sorakoztatja. Mikor arról kérdezték az interjúzónában, mennyit dobott a teljesítményén a Marco Rossitól kapott bizalom, a játékos elképesztően magas számot felelt.

A meccs legjobbjának megválasztott Szappanos Péter a lábainál rohangáló két kisgyermeke kíséretében állt az újságírók mikrofonja elé a Paks történelmi kupasikere után. A kapus nyolc védéssel(!), közte Varga Barnabás hárított büntetőjével oroszlánrészt vállalt az atomvárosiak diadalában.

„Ennyi kulisszatitkot talán elárulhatok: hétfőn volt egy videokonferencia a válogatott játékosok között, és felkérdezett, ha tizenegyesek lesznek, melyik irányba vetődök? Annyit feleltem, abba, amerre kell. Örülök, hogy így lett, noha különösebb figyelmet nem érdemel a dolog, pusztán egy kis trash talk volt, amitől függetlenül simán be is lőhette volna” – mesélte a 33 esztendős hálóőr, aki szerint Varga lőlapját látva igazán még statisztikai trendeket sem lehet meghatározni, így hiába az előzetes felkészülés, ösztönből döntött a vetődés irányát illetően.

Majdnem megdumáltam magamat, hogy jobbra menjek, de végül még időben visszatértem az első megérzéshez

– tette hozzá.

„Azért meccs közben nem gondoltam, hogy sorsfordító pillanat lenne a védésem. Ha már ilyen pontot kell mondani, talán a második piros lap volt az. Lélektanilag azonban jól jöttünk ki belőle. Nekem is jót tett, ez természetes. Nagyon fontos kapusként, hogy az ember felépítse magában a meccset, nekem ez jól sikerült, de olyan érzés egy pillanatig sem volt bennem, hogy elhittem volna, a Fradi itt nekem nem lő gólt. Egy Ferencváros ellen egy másodperc kihagyás vagy fókuszvesztés sem fér bele” – hangsúlyozta.

A játékos nem fukarkodott a számmal, mikor arról kérdezték, mennyit tett a szerda esti teljesítményéhez, hogy Marco Rossi beválogatta az Európa-bajnokságra készülő válogatott keretébe is.

„Volt vagy hetven-hetvenöt százalék is. Egy kupadöntő óriási motiváció, de nem titkolom, a válogatott miatt legalább ekkora feszültség volt bennem. Óriási öröm és megkönnyebbülés, hatalmas kő gördült le a szívemről, hogy ott van a nevem az Európa-bajnoki keretben. Hatalmas lökést, óriási pluszt jelentett a hír. De nem törvényszerű, hogy egy ilyen meccse lesz másnap az embernek. Ahhoz, hogy ma ilyen jól menjen, kellettek azért a többiek is. Könnyű egy kapott gól nélkül lehozott kupadöntő után a kapust dicsérni, de nem szabad elfelejteni a csapattársaim védőmunkáját sem, a visszafutásokat, a blokkokat, az utolsó emberes mentéseket. Örülök a jó teljesítményemnek, de nélkülük ez nem jöhetett volna össze” – tette hozzá szerényen.

Szappanos kifejtette, hosszú este vár rájuk, mert ezt a sikert méltóan meg akarják ünnepelni. De azt is tudja, a szakmai stáb oda fog figyelni rájuk, hogy ne essenek át a ló túloldalára, és a buli nehogy visszaüssön a szezonzáró bajnokijukon. Az atomvárosiak a már kiesett Kisvárda elleni sikerrel biztosan megőriznék a második helyüket a bajnoki tabellán.

„A legutóbbi bajnokink nagyon komoly tanulságokat tartogatott a Fradival, emlékszem, az első félidőt egyetlen kapuralövéssel hoztuk le, Dininek (Dibusz Dénes – a szerk.) nem is kellett nagyot védenie a mérkőzésen. Ahhoz képest ez a mai meccs komoly előrelépés volt, még akkor is, ha voltak nehéz pillanataink. Belülről azt éreztem, az első tizenöt perc után voltak lehetőségeink, pontrúgásaink, területünk kibontakozni. De vitathatatlan, hogy pusztán ezen tényezők alapján a Ferencváros jobb volt” – összegezte a végül megnyert kupadöntő meccsképét Szappanos.

Fantasztikus meccs volt, példaértékű az a küzdeni tudás, amit a pályán mutattunk. A tavasz nem olyan volt, mint amiben reménykedtem: sérült voltam, aztán hullámvölgybe is kerültünk a bajnokságban. Ez az este azonban minden álmot felülmúlt, futballistaként ennél jobbat álmodni nem lehet

– tette hozzá a meccs legjobbja.

Bognár: Elhamarkodott volt Vécsei kiállítása

Bognár György vezetőedző a paksi futballtörténelem óriási pillanatának nevezte, hogy csapata elhódította a Magyar Kupát

Nem volt egyszerű meccs, a kiállítás beleszólt a forgatókönyvbe. Utána próbáltuk kitolni az időt. Le a kalappal minden játékosom előtt, a védekezés nagyon rendben volt, Szappanos pedig remekül védett. A végén megérdemelten nyertünk, mert a hosszabbításban már jobbak voltunk

– értékelt az MTI által idézett 62 éves szakember.

Bognár elárulta, Vécsei Bálint kiállításakor nem gondolta volna, hogy 2–0-ra megnyerik a finálét, akkor csak az járt a fejében, hogyan tudják megtartani a 0–0-t. Ezért a két csatárból az egyiket le kellett szednie, utána viszont szerinte az ellenfélnek kimondottan nagy helyzete nem volt, mert nem tudta túljátszani a paksi védelmet, egyedül Traoré jelentett veszélyt a jobb oldalon.

A paksiak mestere arról is beszélt, hogy mind a Ferencváros 11-esét, mind a Vécsei piros lapját elhamarkodott ítéletnek érezte, előbbi esetben se helyzet nem volt, sőt nem is a Ferencvárosnál volt a labda.

„A paksi futball történetében ez óriási pillanat, ahogy nekem is. Ez a klub húsz éve nagyon tartalmasan dolgozik vezetői és játékos szinten egyaránt, én ebbe néhány éve csöppentem bele. Ez egy megérdemelt és felépített siker” – fogalmazott Bognár, aki elárulta, csütörtökön nem lesz edzés, a fejében pedig már megvan, kik játszanak majd szombaton a bajnokság utolsó fordulójában, amikor szintén nyerni akarnak, mert a bajnoki ezüstérem lesz a tét.

Mi történt Lisztes Krisztiánnal?

„Különös meccs volt, mert sok lehetőséget kihagytunk, de ez semmit nem von le a rivális érdemeiből, mert futott és küzdött az első perctől az utolsóig – vette át a szót az értékelések sorában Dejan Sztankovics, a Ferencváros mestere. – A saját csapatom hozzáállása is jó volt, csak nem sikerült értékesíteni a helyzeteket, ez pedig a futballban megbosszulja magát, ezért nem sikerült megszerezni ezt az értékes trófeát.”

Sztankovics utólag úgy vélte, talán jó lett volna lecserélni a sárga lapos Abenát, de emberelőnyben nem gondolta, hogy bekövetkezhet az ő kiállítása. A becserélése után 18 perccel lecserélt Lisztessel kapcsolatban az MTI-nek elárulta, hogy kedden betegség miatt nem edzett és valószínűleg emiatt nem játszott jól, túl sok labdát eladott.

„Ez az elvesztett döntő egyértelműen motivációt jelent a következő szezonra, mert így van még közösen elérendő cél” – jelentette ki a játékosként Bajnokok Ligája-győztes Sztankovics, aki szerint a paksi kiállítás után azért vált veszélytelenebbé a csapata, mert az ellenfél beállt védekezni a tizenhatosa elé, így nem volt helyük támadni.

Varga Ádám: Életem meccséből pályafutásom csalódása

A lefújást követően Varga Ádám, a Ferencváros kapusa érthető keserűséggel állt az újságírók elé. A zöld-fehéreknél az idényben második számú hálóőrként szereplő labdarúgó kezdés előtt még arról beszélt, élete legfontosabb meccse lesz a kupadöntő, most pályafutása eddigi legnagyobb csalódásaként jellemezte.

A 25 éves labdarúgó megjegyezte, az FTC-től szokatlan módon kifejezetten rosszul jöttek ki a találkozó fordulópontjaiból, ám önmagában sem Varga Barnabás kimaradt tizenegyese, sem a második játékrész elején mutatott, az emberelőny ellenére is gyengébb játék nem indokolta volna a vereségüket. Noha Myenty Abena kiállítását, és így a meccs hajrájára ismét kiegyenlítődő létszámot bosszantó hibának titulálta.

„A kolléga azonban minden elismerést megérdemel – dicsérte a paksi kaput szenzációs bravúrokkal védő Szappanos Pétert a Fradi-kapus. – Nem is tudom, láttam-e meccsen bármikor ilyen kiemelkedő kapusteljesítményt, de nem hiszem. Meccs közben nyugtattuk egymást, hogy előbb-utóbb át kell törjön a gát, csak egy gólt kell valahogy találni, utána képesek leszünk lőni rá többet is, de az az egy gól csak nem akart megszületni ilyen kapusteljesítmény mellett.”

Varga Ádám arról is beszélt, nem hiszi, hogy a csapategység döntötte volna el a kupadöntőt, szerinte ahogyan a paksi, úgy a ferencvárosi öltöző is kellően összetartó, noha a nagy nyomás alatt kitörhetett a társaiból a pályán néhány feszültebb megnyilvánulás. Diplomatikusan védelmébe vette ifjabb Lisztes Krisztiánt is, aki a rendes játékidő hajrájában pályára lépve cseréből lecserélt lett 1–0-s paksi vezetés után, majd az ezüstérmét nem jött ki átvenni a Puskás Aréna gyepére.

Hozzátette, fáj neki, hogy a drukkerek jó része nem várta meg az éremátadást, ám megérti őket. „A Ferencvárosnál mindig elvárás a győzelem, és azt gondolom, reális elvárásuk volt velünk szemben, ha már idáig eljutottunk, akkor az aranyérmet is szerezzük meg. Sajnálom, hogy ez nem sikerült.”

Megjegyezte, bár a kezdés előtt mindenki arról beszélt, ők a kupadöntő esélyesei, egy percig nem érezte azt, hogy ettől bárki önhitté vagy könnyelművé vált volna az öltözőben.

A 38 percen át emberhátrányban futballozó Paks története legnagyobb sikerét érte el, mert ez az első rangos trófeája.

MAGYAR KUPA, DÖNTŐ

Paksi FC–Ferencvárosi TC 2–0 (0–0, 0–0, 1–0)

Puskás Aréna, 51 ezer néző. Vezette: Berke Balázs

PAKS: Szappanos – Vas G., Kinyik, Lenzsér, Szabó J. – Osváth, Vécsei B., Papp K., Windecker (Szabó B., 86., Mezei Sz., 120.) – Könyves N. (Balogh B. a szünetben, Haraszti Zs., 120.), Hahn (Böde, 72.). Vezetőedző: Bognár György

FERENCVÁROS: Varga Á. – Botka, Abena, I. Cissé, Civic (Ramírez, 91.) – Ben Romdhane (Kodro, 56.), Abu Fani, Maiga (Loncar, 59.) – Marquinhos (Zachariassen, 83.), Varga B. (ifj. Lisztes K., 83., Szevikjan, 100.), A. Traoré. Vezetőedző: Dejan Sztankovics

Gól: Papp K. (98.), Haraszti (122.)

Kiállítva: Vécsei (38.), ill. Abena (76. – második sárga lap után)