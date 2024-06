Tizenötödik alkalommal ülhetett fel a Real Madrid az európai klubfutball trónjára. A sorozat toronymagas rekordere a Bajnokok Ligája legutóbbi kiírásának londoni döntőjében 2–0-ra múlta felül a Borussia Dortmundot. Szombaton az esélyesebb spanyolok dolgát az első félidőben a gyengébb labdabirtoklási mutató ellenére is megnehezítette a többször helyzetbe került német együttes, a szünet után azonban fordult a kocka, és a favorit hajrában szerzett gólokkal igazolta: a BEK/BL az ő pályája. Az Index Sportcast ezúttal is rendhagyó, videós formában megjelenő adásában a múlt hétvége legnagyobb érdeklődéssel bíró sporteseményéről, a 2023–2024-es BL-szezont, egyben a klubidényt is lezáró mérkőzésről beszélgettünk. Vendégeink Dénes Tamás és Mészáros Ábel voltak.