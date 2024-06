Az egykoron szebb napokat is megált Málaga CF szombat este drámai körülmények között jutott fel a spanyol másodosztályú labdarúgó-bajnokságba (Segunda División).

A Málaga a 2022–2023-as szezon végén kiesett a spanyol másodosztályból, a 22 csapatos bajnokságban mindössze két együttest sikerült megelőznie. A mostani szezonban jól szerepelt a harmadosztály kettes számú csoportjában, így részt vehetett a felsőházi rájátszásban.

A döntő meccsen a Gimnastic Tarragona volt az andalúziaiak ellenfele. Az első meccset hazai pályán 2–1-re behúzta a Málaga, így jó helyzetből várta a visszavágót. A katalánok a második meccs 63. percében emberhátrányba kerültek, de tíz mezőnyjátékossal is sikerült gólt szerezniük, így kiharcolták a hosszabbítást.

Egy rövid pihenő után megduplázta előnyét a Gimnastic, aztán a kitámadó Málaga a 108. percben szépített. Nagyon úgy festett, hogy jönnek a tizenegyesek, de aztán a 17 éves Antonio Cordero a 124. percben (!!!) begyötörte a vendégek második gólját. A Málaga így 4–3-as összesítéssel behúzta a párharcot, és egy év szünet után visszajutott a másodosztályba.

🤯 ¡ESTO ES UNA LOCURA!



🔥 El @MalagaCF logra el gol que le da el ascenso en la última jugada de la prórroga.



📺 @fef_tv#NàsticMálaga | #PrimeraFederación pic.twitter.com/9leRktDH3F — Primera Federación (@Primera_RFEF) June 22, 2024

A klub egyébként egy évtizede még a La Ligában vitézkedett, nem is rosszul, hiszen még a Bajnokok Ligájába is bejutott. A 2012–2013-as szezonban egészen a negyeddöntőig menetelt a legrangosabb európai kupasorozatban, ahol a későbbi döntős Borussia Dortmund állította meg, úgy, hogy a spanyolok nagyon közel voltak akkor is a továbbjutáshoz.

