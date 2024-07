Az MU társtulajdonosa, Sir Jim Ratcliffe egy „északi Wembley” felépítésében gondolkodik, és a városvezetéssel karöltve munkacsoportot állított össze annak érdekében, hogy felmérje a lehetőségeket.

Két verzió jöhet szóba: egy új stadion építése, valamint az Old Trafford átépítése és bővítése.

A munkacsoportot Lord Sebastian Coe vezeti, és a csapat korábbi kapitánya, Gary Neville mellett helyet kapott benne Andy Burnham, Manchester polgármestere is.

Klubhoz közeli források megerősítették, hogy a munkacsoport már négyszer ülésezett, és a megbeszélések elsősorban az új stadion építéséről szólnak, nem pedig a meglévő létesítmény felújításáról, de azt is kiemelték, hogy még nem született döntés. Az viszont kiszivárgott, hogy

Előbbi több mint 2 milliárd fontba kerülne, míg utóbbi mintegy 1,2 milliárdba.

Az átépítés hiába olcsóbb, több érv szól ellene. Egyrészt időben tovább tartana az 1910-ben épített, 74 310 férőhelyes Old Trafford újbóli modernizálása – az 1990-es és a 2000-es években is voltak átépítések, de a további bővítés is napirenden van évek óta –, a munkálatokat nehezíti a tőszomszédságban lévő vasútvonal, de azt is figyelembe kell venniük, hogy erre az időre a nézőtéri kapacitás jelentősen csökkenne. Ez a szurkolóknak kellemetlenséget, a klubnak pedig jelentős bevételkiesést jelentene.

Példaként a Tottenham Hotspurt említik, amely stadionja teljes átépítése idején a Wembley-ben játszott. Az MU-nak nincs hasonló, semleges alternatívája ilyen esetre.

Az MU abban is bízik, hogy a város anyagilag is részt vesz a klub projektjében, bár ez a gyakorlatban mindössze annyit jelenthet, hogy a tömegközlekedési kapcsolatok kivitelezését magukra vállalják.

Borítókép: az Old Trafford stadion (Fotó: Christopher Furlong/Getty Images)