Szombat este a magyar labdarúgó-válogatott Németországban megkezdi a Nemzetek Ligája 2024–2025-ös kiírását. A találkozót megelőző sajtótájékoztatón Marco Rossi elmondta, ezúttal sem cél, hanem álom, hogy úgy szerepeljen a válogatott, ahogyan az előző kiírásban, hozzátette, hogy az együttes most sokkal jobb állapotban van, mint az Európa-bajnokságon. Schäfer András szerint nem csupán neki és Bundesliga-játékosoknak, hanem minden magyar futballistának hatalmas motiváció Németország ellen pályára lépni.

Ahhoz képest, hogy az 1954-es világbajnoki döntőt követően 2021-ig nem játszottunk tétmeccset a (nyugat)németekkel, az elmúlt években alaposan belehúztunk, a koronavírus-járvány miatt halasztott Európa-bajnokság után az előző Nemzetek Ligájában is egy csoportban szerepeltünk, és a mostani kontinensviadal után újra azonos négyesben vagyunk az A ligában.

A mérleg felemás, hiszen az Eb-ken eddig a németek örülhettek (a 2021-es 2–2-vel ők jutottak végül tovább a csoportból, nem a sokáig vezető magyarok), a Nemzetek Ligájában viszont a budapesti 1–1 után Lipcsében Szalai Ádám szenzációs góljával 1–0-ra győztünk, és végül csak az olaszok elleni csoportzáráson maradtunk le a négyes döntőről.

Hozzá kell tenni persze, hogy akkor a németek (és az angolok) az év végi világbajnokságra készültek, most viszont a vb-selejtezők előtt teljes lehet a fókusz. A helyzetet persze nem segíti, hogy a közelmúltban Manuel Neuer, Ilkay Gündogan és Thomas Müller is lemondta a válogatottságot, Toni Kroos pedig a futballal is felhagyott.

Julian Nagelsmann, a németek kapitánya arról beszélt, hogy az Európa-bajnoki mérkőzéshez képest sokkal támadóbb magyar válogatottat vár. Kíváncsiak voltunk, megkapja-e ezt Marco Rossitól:

Általában annyit támadunk, amennyit az ellenfél enged. Minden edző szeretné minél többet tartani a labdát, támadó szellemben játszatni a csapatát, de mindig attól függ, hogy az erősebb ellenfél mit enged. Schäfer András már beszélt Németország minőségéről, mindenki ismeri a játékosait. Azért vagyunk itt, hogy megpróbáljunk ellenünk játszani, félelem nélkül. Jelenleg olyan helyzetben vagyunk, hogy mindenki bizonyítani szeretne, mert két hónappal ezelőtt a svájci meccs után játszottunk ellenük, az nem volt egy szerencsés helyzet, holnap remélhetőleg más lesz. Persze, hogy többet szeretnénk támadni, mint az előző meccsek, de az ilyen összecsapások mindig attól függnek, hogy az erősebb csapat hogyan játszik

– felelte Marco Rossi az Index kérdésére.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy az erőviszonyokat ismerve előre aláírná egy a csoport harmadik helyét:

Nem tudjuk, mi lesz a jövőben, jósolni nem tudunk, mert ez mindig bonyolult. Mindig meccsről meccsre kell gondolkodnunk, és tudjuk, hogy Németország és Hollandia is erősebb papíron, Bosznia-Hercegovina a mi szintünkön lehet, és papíron ez köztünk dől el. De hogy papíron mi van, és a pályán mi történik, az két külön dolog. Az nem cél, hanem újra egy álom, hogy úgy teljesítsünk, mint az előző Nemzetek Ligája-kiírásban

– válaszolta kérdésünkre Rossi.

Az biztos, hogy mi viszont rögvest előre aláírnánk, hogy az együttes tíz ponttal, 8–5-ös gólkülönbséggel a második helyen végez a kvartettben, mert az egyből negyeddöntőt is érne a válogatottnak.

Az Európa-bajnoki kiesés utáni csalódottsággal kapcsolatban elmondta, nem önmagában az eredményekkel volt gond, hiszen Németországtól és Svájctól is ki lehetett kapni, pláne a későbbi mérkőzéseket figyelembe véve.

„Csalódott voltam, de nem az eredmények miatt, mert az eredmények reálisak voltak. Németország a döntőig is eljuthatott volna, az egyetlen csapat, amely a spanyolokkal egyenrangú volt. Svájc tizenegyesekkel kapott ki Angliától, de akár elődöntőt, vagy döntőt is játszhatott volna. Ha ilyen csapatoktól kapsz ki, nem lehetsz nagyon csalódott. Skócia ellen nyertünk, három ponttal akár továbbjuthattunk volna, három napig vártunk, és végül nem alakult szerencsésen, emiatt csalódott voltam. Hogy mi volt a játékosokkal, az köztünk marad. Most sokat beszéltünk egymással, tisztáztam az alapelveimet, a srácok megértették, amit szerettem volna, és minden rendben van a csapaton belül” – mondta újságírói kérdésre a kapitány.

A magyar útlevéllel is rendelkező olasz szakembert arról is faggattak, hogy a támadósorban a klubjában kevesebb lehetőséget kapó Sallai Roland vagy a sérülése után az elmúlt hetekben visszatérő Varga Barnabás készen áll-e teljes mérkőzésre ilyen szintű ellenféllel szemben.

„A héten láttuk, hogy a kisebb sérülése miatt Paksra visszatérő Vas Gábort leszámítva mindenki egészséges, fitt, és tud játszani. Varga Barnabás kezdeni fog, meglátjuk, mennyit bír, lehet, hogy az egész meccset végigjátssza.

A játékosok jobb állapotban vannak, mint az Európa-bajnokságon, például Szoboszlai Dominik, de Schäfer András vagy Kerkez Milos is. Jobb helyzetben vagyunk most, mint amikor az Eb-n játszottunk.”

A játékosok közül Schäfer Andrástól kérdezhettünk, az Union Berlin légiósától arra voltunk kíváncsiak, hogy Bundesligában szereplő futballistaként jelent-e külön motivációt a német válogatott ellen Németországban szerepelni.

„Ezt mostanában minden sorozatban megkapom kérdésként, mivel minden versenyben megkapjuk a németeket – nevetett fel Schäfer. – Természetesen nagyon nagy motiváció, nemcsak azért, mert a Bundesligában játszom, hanem mert sztárjátékosokból álló csapat ellen lépünk pályára, amely a világfutballban is előkelő helyen áll. Ez mindig extra motiváció, de nemcsak a Bundesligában játszók, hanem mindenki a válogatottban így van ezzel.”

Az Union Berlin másodedzője, Sebastian Bönig nemrégiben a Nemzeti Sportnak arról beszélt, hogy a középpályásnak támadásban kellene még előre lépnie.

„Ezt még nem olvastam, de igen, én is érzem, hogy támadásban sokat kell javulnom, veszélyesebbnek kell lennem a kapura. Direktebbnek, és nyugodtabbnak kell lennem a kapu előtt. Ha védekezésben agresszívabbak vagyunk, az ellenfél kapujához közelebb védekezünk az sokat segít támadásban is. A válogatottban védekező szerepkört töltök be, de játékstílustól függetlenül érzem, hogy javulnom kell ebben a szegmensben” – válaszolta a felvetésre.

A magyar válogatott várható összeállítása: Gulácsi – Balogh B., Orbán, Dárdai M. – Nego, Schäfer, Nagy Á., Kerkez – Sallai, Szoboszlai – Varga B.

A 20.45-kor kezdődő találkozót az M4 Sport közvetíti élőben, a találkozóról percről percre frissülő tudósítást olvashat az Indexen, majd a találkozót követően helyszíni beszámolóval, illetve nyilatkozatokkal érkezünk.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete

kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

védők: Balogh Botond (Parma), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC), Gergényi Bence (Újpest FC), Orbán Willi (RB Leipzig), Yaakobishvili Antal (Girona)

középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (Bournemouth), Nagy Ádám (Spezia Calcio), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin)

támadók: Ádám Martin (Asztérasz Tripolisz), Csoboth Kevin (FC St. Gallen), Dárdai Pál (Hertha BSC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Horváth Krisztofer (Újpest), Sallai Roland (SC Freiburg), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Nemzetek Ligája, A liga, 3. csoport

1. forduló (szeptember 7.)

20.45: Németország– Magyarország (Düsseldorf)

20.45: Hollandia–Bosznia-Hercegovina

2. forduló (szeptember 10.)

20.45: Magyarország –Bosznia-Hercegovina

20.45: Hollandia–Németország

3. forduló (október 11.)

20.45: Magyarország –Hollandia

20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország

4. forduló (október 14.)

20.45: Bosznia-Hercegovina– Magyarország (Zenica)

20.45: Németország–Hollandia

5. forduló (november 16.)

20.45: Hollandia– Magyarország (Amszterdam)

20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

6. forduló (november 19.)

20.45: Magyarország –Németország

20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

A folytatásban

A bennmaradásért vívott rájátszás (2025. március 20–25.)

Az A liga negyeddöntője (2025. március 20–25.)

Az A liga négyes döntője (2025. június 4–8.)

(Borítókép: Marco Rossi szövetségi kapitány a magyar labdarúgó-válogatott düsseldorfi sajtótájékoztatóján 2024. szeptember 6-án. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)