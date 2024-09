A múlt héten 60. születésnapját ünneplő szakember a molcsapat.hu-nak adott interjút a kiütéses, Németország elleni 5–0-s vereséget, valamint a Bosznia-Hercegovina elleni 0–0-s döntetlent követően. Első gondolata az volt a kapitánynak, hogy „volt már boldogabb is” – ami teljes mértékben érthető.

„Elég régóta vagyok már a futballban, hogy tudjam, egy hullámvasút a játék. El tudom fogadni, ha nem nyerünk, és bár én mindig győzni akarok, egy vereséggel is meg tudom kötni a békémet. De nagyon nem mindegy, hogyan veszítünk” – utalt a Rossi-éra legnagyobb vereségére, amelyet a Nationalelf ellen szenvedett el a magyar válogatott.

Ahogy a bosnyákok elleni mérkőzést követő sajtótájékoztatón is hangsúlyozta, büszke játékosaira, főleg abban a tekintetben, hogy egy ekkora (mentális) pofont kaptak a németektől, és szerinte a győzelmet is megérdemelték volna a magyar fiúk.

„Megtettük, amit megtehettünk a győzelemért. Nem csak irányítottuk, domináltuk is a mérkőzést, mindenki tette a dolgát, de sajnos vannak olyan napok, amikor nem akar bemenni a labda a kapuba. Úgy diktáltuk a ritmust, ahogy terveztük, és nagyon keveset engedtünk Boszniának. Dibusz Dénesnek nem is kellett nagy védést bemutatnia, miközben a másik kapus hőssé vált. A múltban többször támogatott minket a szerencse, mostanában – és az alá az Eb is odatartozik – azonban kifejezetten balszerencsések vagyunk” – folytatta a szakember.

Marco Rossi kiemelte, tudja, hogy a futballt gólban „mérik”, de abban biztos, hogy játékosait még jobban zavarják az utóbbi mérkőzések eredményei, leginkább a bosnyákok elleni pontvesztés.

Láttam a fiúkon azt a győzelmi vágyat, ami nagyon hiányzott Németországban. Egészen más mentalitással, más lelkiállapotban léptünk pályára Bosznia ellen, egy szavam sem lehet erre az aspektusra. Taktikailag is jó meccset hoztak le a fiúk, nyertük az egy az egy elleni helyzeteket, jól támadtunk vissza, és hosszú labdákra kényszerítettük a bosnyákokat, pontosan úgy, ahogy terveztük. Nem úgy, mint Németországban.

Rossi már tudja, hol hibázott

„Azt az agresszív letámadást kértem a csapatomtól, amit az első 20-25 percben mutattunk, sőt Niclas Füllkrug gólja után is meccsben voltunk. De kiderült, hogy ezt a fajta nyomást nem tudjuk elég ideig fenntartani ahhoz, hogy egy Németországhoz hasonló erősségű csapatot zavarba tudjunk hozni. Vannak játékosaink, akik képesek topligás tempóban tenni a dolgukat egész meccsen át, de sajnos ez nem mindenkire igaz” – folytatta a szakember.

Rossi hozzátette: tisztában volt azzal a kockázattal, amit ez a játékrendszer jelentett, sőt azt is tudta, hogy nem ússzák meg gólok nélkül a mérkőzést. Tudta, hogy ehhez a szisztémához mindenkinek tudnia kell a dolgát, de utólag rájött, hogy csak nagyon sok gyakorlással lehet ezt elsajátítani – ezért is nehéz a szövetségi kapitányok dolga.

Majd kitért arra is, hogy mennyire fontos, hogy korszerűbb játékkal rukkoljanak elő, ugyanis csak ezzel tudnak előrébb lépni és az elithez közelebb kerülni.

„Aki nézi a futball legmagasabb szintjét, a Bajnokok Ligáját és az Európa-bajnokságot, az láthatja, hogy a legjobb csapatok mind ugyanarra törekszenek: az ellenfél kapujához minél közelebb labdát szerezni. Nagyobb szerepet kap az egy–egy elleni játék, a játékosok agresszíven támadják a labdát, és folyamatosan nyomás alatt tartják az ellenfelüket. Ha fejlődni akarunk, nekünk is meg kell próbálnunk minél korszerűbb játékot felvenni, még ha ez kockázatos dolog is. Nem vezet előre más út, egyhelyben állunk, vagy megpróbálunk haladni.”

Az olasz szakember csak akkor megy, ha elküldik

Egyre-másra olvashatóak a sajtóban azok a hírek, miszerint hamarosan távozhat szövetségi kapitányi pozíciójából Marco Rossi. Az olasz szakember azonban cáfolta a híreket, és azt mondta, távozása egy szóbeszéden alapul, és nem az a típus, aki ilyen helyzetben magára hagyná a csapatát.

Olvastam, hallottam én is mindenféle híreket, ezért szeretném leszögezni: nem vagyok az a fajta, aki nehéz helyzetben magára hagyja a csapatát. Jobbá akarom tenni a magyar válogatottat, mert egy nagyszerű utazáson vagyunk, és még nem értük el a plafont. Sok nagy siker vár még erre a csapatra, ebben biztos vagyok. Másrészt élő szerződésem van, és amíg a munkaadóm nem mondja fel, én tiszteletben kívánom tartani. Szeretném minél jobban végezni a munkámat, és az eddigi eredmények azt bizonyítják, hogy nem mutatok rossz irányt. A kapitányi poszt egy bizalmi pozíció, de a futballban nagyon gyorsan változnak a dolgok. Ezt minden edzőnek észben kell tartania! Úgy gondolom, a távozásomról szóló szóbeszéd egy félreértésen alapul. Az Eb-kiesés, főleg a módja nagyon megviselt, de amikor azt mondtam, át kell gondolnom a dolgokat, nem a kapitányi posztra céloztam. A csapatunk játékát, a korlátainkat, illetve azok áttörésének lehetőségét kellett fontolóra vennem, és ezt is tettem.

Majd hozzátette, akkor sem hagyta el a csapatot, amikor Angliából keresték, és akkor sem, amikor egy vagyont ajánlottak neki.

„Nem mentem el akkor sem, amikor Angliából kerestek, és akkor sem, amikor egy vagyont ajánlottak más országból. Szeretem ezt a feladatot, és ha azt is mondtam, hogy nem élveztem az Eb egy percét sem, még mindig azt érzem, hogy nem értünk a csúcsra. Van még feljebb, és az én feladatom megtalálni, hogyan lehet oda eljutni. Ez megtisztelő, közben nagy felelősség és óriási kihívás. Bolond lennék lemondani róla” – zárta a gondolatait Marco Rossi.

A magyar válogatott legközelebb október 11-én lép pályára Hollandia ellen, majd három nappal később ismét Bosznia-Hercegovinával küzd meg a Nemzetek Ligája sorozatában.