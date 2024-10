A bravúrnak köszönhetően a hétpontos Németország és az ötnél járó Hollandia mögött két pontot szerezve féltávnál harmadik a magyar csapat, és hétfőn Boszniában (1) egy győzelemmel óriási lépést tehetne az osztályozót eredményező harmadik hely irányába.

Nem kerültünk Luxemburg (és Wales) szintjére

Nem indult rosszul a két csapat egymás elleni örökmérlege magyar szempontból, hiszen 1985 májusáig nyolc fellépésen öt siker, két döntetlen és csupán egy vereség volt a mérleg, de még a világbajnoki selejtezősorozat hazai veresége is bőven belefért, hiszen többek között a rotterdami sikerünknek is köszönhetően 5–0–0-s mérleggel már fixen vb-résztvevőként érkeztünk el a mieink számára teljesen tét nélküli mérkőzésig, míg a hollandok ezzel a jobb gólkülönbségükkel megelőzték az osztrákokat a pótselejtezőt érő második helyen – más kérdés, hogy Belgium idegenben szerzett góllal kiejtette szomszédját (1–0, 1–2 utóbbi szempontjából).

No de vissza a magyar–holland örökmérlegre, mert ezzel az 1985. májusi meccsel olyan széria indult el, amit anno aligha gondolhattak volna a szurkolók:

nem csupán mind a kilenc meccsen kikapott a magyar válogatott, tette ezt sokszor óriási pofonok formájában, kapott kétszer négy, egy-egy alkalommal öt, hat, hét és pontosan 11 évvel a pénteki NL-meccs előtt nyolc gólt is (7–38-as gólkülönbséget összehozva ezzel).

A holland csapat így sorozatban a tizedik sikerére készült pénteken, márpedig ilyen korábban csak Luxemburg és Wales ellen jött össze.

9 - @OnsOranje won each of their last nine meetings with Hungary, only ever beating Luxembourg (10 - 1968-current) and Wales (10 - 1988-current) ten times in a row. Confident. pic.twitter.com/whUpAKyIUj — OptaJohan (@OptaJohan) October 11, 2024

Ez a széria szerencsére megszakadt, sőt a riválisnak kellett igencsak kaparnia, hogy 40 év után ne szenvedjen ismét vereséget.

Virgil van Dijk a középpontban – minden létező értelemben

Szoboszlai Dominik liverpooli klubtársa egészen döbbenetes statisztikákat hozott össze pénteken, hiszen már az első félidő után 99(!) pontos passznál járt, végül kiállításáig 145-ig jutott, mindezt 95,4 százalékos hatékonyság mellett.

99 - Virgil van Dijk completed 99 passes in the first half against Hungary (102 in total), only recording more successful passes in four complete matches for @OnsOranje, with his personal record on 112 completed passes in a full international game. Busy. pic.twitter.com/H4qnvIMs6p — OptaJohan (@OptaJohan) October 11, 2024

A piros lapja után az emberhátrányba kerülő holland válogatott egyenlíteni tudott, olyanra pedig valamivel több mint 19 éve volt példa, hogy az oranje megfogyatkozva gólt tudjon szerezni. A 33 éves és 95 napos Van Dijk a második legidősebb holland játékos lett, akit a válogatottban kiállítottak.

Az első? Az a Phillip Cocu (34 évesen és 313 naposan), aki pont azon a 2005. szeptemberi meccsen kapott pirosat, amelyen legutóbb gólt tudott szerezni piros lapot követően a nemzeti együttes!

2005 - @OnsOranje found the net after receiving a red card for just the first time since 7 September 2005, with Virgil van Dijk becoming the oldest player to be sent off (33 years and 95 days) since Phillip Cocu in that exact same match (34 years and 313 days). Extremities. pic.twitter.com/7IPaOSC6Vg — OptaJohan (@OptaJohan) October 11, 2024

Van Dijk nem csupán a passzmennyiségével került a középpontba, hanem helyezkedésével is. A vendégcsapat leghátrébb helyezkedő mezőnyjátékosának hőtérképe gyakorlatilag kiégeti a középkört, érdekes kontrasztot adva a magyar válogatott csatárának, Varga Barnabásnak a mozgásával, aki alig szerepelt nála feljebb – holott a csatárok és a hátvédek inkább az ellenfél kapuja közelében szoktak találkozni.

Azt persze tudtuk, hogy az ellenfél minőségi fölényben van, ezt minden létező szám alá is támasztotta a meccsen, vegyük csak a lövések (5–16), a cselek (3–10), a sikeres fejpárbajok (13–18), a szerelések (14–15) vagy a szögletek (2–5) számát, esetleg a labdabirtoklás (26,4:73,6%) és a sikeres passzok (69%–90%) arányát.

Fotó: whoscored.com Varga Barnabás és Virgil van Dijk hőtérképén is tökéletesen látszik, hogy a hollandok irányították a meccset

Hogy ennek ellenére a vendégeknek kellett kapaszkodni az egyenlítésért, és hogy az osztályzatok összességében (6,54–6,53) egy egészen minimális fölényünk is legyen, igencsak dicséri Marco Rossi együttesét, amely elképesztő stabil védekezésével és munkateljesítményével felvette a harcot a világ egyik legjobb nemzeti csapatával szemben.

Szürreális statisztika a gólszerzőnkről, előlépett Nagy Zsolt

A mérkőzés képét tekintve így tehát annyira nem is sokkoló, hogy a magyar csapat legjobbjaként a whoscored.com-nál 7,45-ös osztályzatot kiérdemlő Sallai Roland sem elsősorban a támadójátékával tűnt ki (a gólja mellett persze...). A Galatasarayhoz igazoló szélső védekezésben két szerelés mellett hét(!) szabálytalanságot követett el, ami eggyel több, mint ahány sikeres passza volt a 64 perc alatt.

Kerkez Milos kiválásával megkapta a lehetőséget Nagy Zsolt, hogy a kezdőcsapatban bizonyítson, és a tavalyi sérülése után 2024-ben remekül teljesítő (27 klubmeccsen 13 gól és nyolc gólpassz + gól Koszovó ellen a válogatottban) bal oldali mindenes élt is az esélyével. A védekezésben négy szereléssel és három tisztázással záró szélső két kulcspasszt is kiosztott (rajta kívül az egész csapatból egyedül Szoboszlai Dominiknak volt, egy darab), az egyikből szerezte Sallai a mieink gólját, 7,36-os osztályzatával pedig a második legjobb volt nálunk.

A képzeletbeli dobogónkra még Willi Orbán került fel, egyben utolsóként elérve a hetes érdemjegyet (7,08). A lipcsei hátvéd statisztikai lapjára egy szerelés mellett két labdaszerzés, öt tisztázás és egy lövésblokkolás is felkerült.

A túloldalon az egyenlítő találatot jegyző Denzel Dumfries bizonyult a legjobbnak (8,30), aki nem csak a gólnál használta a fejét, hét sikeres fejpárbajával az egész mezőny fölé emelkedett (senki másnak nem volt kettőnél több!). A gólpasszt kiosztó Cody Gakpo 7,95-tel lett a második, liverpooli csapattársa, a kiállítás sorsára jutó Virgil van Dijk viszont 5,37-tel az egész mezőny legrosszabbjaként végzett.

Nagy Ádám lehagyta Puskás Ferencet, és beérte Grosics Gyulát

A németek elleni zakó során lecserélt Nagy Ádám Bosznia-Hercegovina után Hollandia ellen sem tért vissza a kezdőbe, de a 78. percben Varga Barnabás helyén ezúttal pályára léphetett.

Míg a végjátékra érkező Gera Dánielnek a pénteki volt a debütálása a nemzeti együttesben, Nagy Ádámnak ez már a 86. meccs, amivel lehagyta az örökranglistán Puskás Ferencet (85), és beérte a hetedik helyen immár hármas holtversenyben álló Grosics Gyulát és Szalai Ádámot (86-86).

Ha Boszniában is lehetőséget kap Rossitól, akkor hétfőtől Nagy Ádám lehet az egyedül hetedik, az újabb előzésekhez viszont még több idő kell neki, hiszen Fazekas László 92, Juhász Roland pedig 95 meccsig jutott.

A magyar válogatott szereplési örökrangsora

109 – Dzsudzsák Balázs (2007–2022)

108 – Király Gábor (1998–2016)

101 – Bozsik József (1947–1962)

97 – Gera Zoltán (2002–2017)

95 – Juhász Roland (2004–2016)

92 – Fazekas László (1968–1983)

86 – Grosics Gyula (1947–1962), Nagy Ádám (2015–), Szalai Ádám (2009–2022)

Szalai Ádám (2009–2022) 85 – Puskás Ferenc (1945–1956)

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport

3. forduló (október 11.)

Magyarország–Hollandia 1–1 (1–0). Puskás Aréna, 55 300 néző. Gólok: Sallai (32.), illetve Dumfries (83.). Kiállítva: Van Dijk (79.)

(1–0). Puskás Aréna, 55 300 néző. Sallai (32.), illetve Dumfries (83.). Van Dijk (79.) Bosznia-Hercegovina–Németország 1–2 (0–2). Gól: Dzeko (70.), illetve Undav (30., 36.)

A csoport állása: 1. Németország 7 pont (9–3), 2. Hollandia 5 (8–5), 3. Magyarország 2 (1–6), 4. Bosznia-Hercegovina 1 (3–7)

Ön szerint hogyan végez a magyar válogatott a Nemzetek Ligája A divíziós csoportjában? Bravúr: az első két hely egyikén zárva bejut a negyeddöntőbe!

A harmadik helyen végzünk, játszani kell a bennmaradásért.

Sajnos utolsók leszünk, így kiesünk.

4. forduló (október 14.)

20.45: Bosznia-Hercegovina– Magyarország (Zenica)

Bosznia-Hercegovina– (Zenica) 20.45: Németország–Hollandia

5. forduló (november 16.)

20.45: Hollandia– Magyarország (Amszterdam)

Hollandia– (Amszterdam) 20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

6. forduló (november 19.)

20.45: Magyarország –Németország

–Németország 20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

korábban:

1. forduló (szeptember 7.):

2. forduló (szeptember 10.):

A folytatásban:

A bennmaradásért vívott rájátszás (2025. március 20–25.)

Az A liga negyeddöntője (2025. március 20–25.)

Az A liga négyes döntője (2025. június 4–8.)

A magyar válogatott kerete az októberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (FTC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia)

Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (FTC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia) Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia), Kata Mihály (MTK Budapest), Gera Dániel (Diósgyőri VTK), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország)

Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Kata Mihály (MTK Budapest), Gera Dániel (Diósgyőri VTK), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország) Támadók: Ádám Martin (Aszterasz Tripolisz – Görögország), Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), ifj. Dárdai Pál (Hertha BSC – Németország), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (FTC)

(Borítókép: Gólöröm a magyar–holland meccsen 2024. október 11-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)