A magyar válogatott amszterdami vereségével és a németek Bosznia elleni (ugyancsak kiütéses) győzelmével már szombat estére kiderült, hogy a mieink az utolsó forduló eredményeitől függetlenül az osztályozót jelentő harmadik helyen zárják a Nemzetek Ligája 2024–2025-ös idényének A ligás csoportkörét, amelynek befejeztével most összegezzük a legfontosabb információkat a folytatás előtt.

Ahogyan arra számítani lehetett, a magyar válogatott nem tudta megismételni az előző kiírás csodáját. Akkor a halálcsoportban Németország és Anglia előtt, az olaszok mögött a másodikként zárt, de csoportgyőzelemre és a négyes döntőbe jutásra az utolsó fordulóig megvolt az esélye. Ezúttal viszont nem, sőt, reálisan tekintve már az első körben elszállt erre az esélye. A folytatásban a német, valamint a holland csapat bebizonyította, hogy okkal tartozik a sztárgárdák közé, nekünk maradt az erőviszonyok ismeretében a harmadik hely, amit aztán igazoltunk is.

Ahogyan azt remélni lehetett, a mieinknél jóval hátrébb rangsorolt bosnyákokkal (a keretértéket tekintve amúgy csak Edin Dzekóékat és a hozzájuk hasonlóan szintén kieső Izraelt előztük a 16 csapatból!) szemben kijött az erőfölény, és ebben a párharcban össze is jött az előzetesen remélt négy pont, amihez ráadásul még a hollandok és a németek ellen csak meglett legalább egy-egy pont pluszban itthon, így tehát az idegenbeli két nagy zakó ellenére is bőven helytállt, sőt, igazából talán még ezzel a hat ponttal is erőn felül teljesített Marco Rossi együttese.

A realitásnak tűnő harmadik hely ezzel meg is lett az A divízió 3-as csoportjában, az új lebonyolítás mellett ez viszont nem ért ezúttal automatikus bennmaradást, azért még küzdeniük kell Szoboszlai Dominikéknak.

Nézzük a folytatást!

Elkerültük az angolokat és a PL-sztárokkal felálló norvégokat is – osztályozós ellenfelek

Az A liga harmadik helyezettjei (Magyarország mellett jelesül Skócia, Belgium és Szerbia) a B divízió csoportmásodikjaival kerülnek össze, hogy aztán oda-visszavágós párharcban döntsék el, melyikük indulhat a következő idényben az elitben.

November 22-én 12 órakor sorsolják ki a negyeddöntő és az elődöntő párosítását, valamint a feljutásról/kiesésről döntő osztályozókat is, tekintve, hogy hasonló playoff-rendszer működik az alacsonyabb divíziókban is.

Ebből a szempontból a novemberi mérkőzések nem alakultak rosszul a mieink számára, hiszen a 2-es csoportban Anglia visszavágott a görögöknek, idegenbeli 3–0-s sikere után pedig emberelőnyben végül 5–0-ra lelépte Írországot is, így a világ egyik legerősebb keretével (996 millió euró) bíró Eb-döntős csak hozta a papírformát, és csoportelsőként jutott fel, elkerülve az osztályozós ágról.

A 3-asban az egymás elleni eredményeket tekintve Ausztria jóval jobban állt (1–2, 5–1) Norvégiánál, de az utolsó körben Szlovéniával ikszelt, így a kazahokat kiütő északi gárdáé lett az automatikus feljutás, a szomszédra pedig a playoff vár.

Csapatként a sógorok sem jelentenék éppen könnyű kihívást. Sőt! Ebben viszont Marco Rossi együttese is eléggé erős, a norvégoknál viszont a világ 15 legértékesebb futballistája közül kettő – a B ligában hét gólig jutó Erling Haaland (Manchester City) 200 millió euróval holtversenyben az első, míg Martin Ödegaard (Arsenal) 110 millióval hármas holtversenyben 13. – található, akik bármelyik meccset képesek egyedül is eldönteni.

Kedd este az utolsó körig teljesen nyílt 1-es csoportban is zártak a csapatok, innen az utolsó meccs előtt még kieső helyen álló ukránok futottak be végül másodiknak a csehek mögé, a 4-esben pedig a pont nélküli montenegróiak tréfálták meg a törököket, így aztán Wales örülhetett az elsőségnek.

A piaci értékeket tekintve az aktuális kereteket vizsgálva még Ukrajna (315,2) Törökország (286,7) Ausztria (237,2) és Görögország (194,95) is jócskán a magyarok (126,55) előtt van, így rendkívül nehéz lesz kiharcolni a bennmaradást.

Az osztályozó kiemelt csapatai (az A liga 3. helyezettjei)

Skócia

Belgium

Magyarország

Szerbia

Az osztályozó nem kiemelt csapatai (a B liga 2. helyezettjei)

Ukrajna

Görögország

Ausztria

Törökország

Az osztályozó mérkőzéseit március 20-án és 23-án rendezik meg, a kiemelt csapat játszhatja hazai pályán a visszavágót.

Már a nyolc között is csúcsmeccsek jönnek – így folytatódik az elit csatája

Első alkalommal nem csupán négy gárda jutott tovább a csoportkörből, hanem nyolc, így pedig nem négyesdöntővel folytatjuk, hanem előbb még egy negyeddöntőt is rendeznek.

A négy csoportgyőztes (Portugália, Franciaország, Németország, Spanyolország) kiemeltként kap ellenfelet a második helyen zárók közül (Horvátország, Olaszország, Hollandia, Dánia), annyi kitétellel, hogy az azonos négyesben szereplők nem találkozhatnak újra.

Ezek értelmében például Németország sem Portugáliával, Franciaországgal és Spanyolországgal, sem Hollandiával nem kerülhet egy párba, viszont játszhat akár Olaszországgal is, amelyre még Portugália és Spanyolország várhat – Franciaország nem. Biztos tehát, hogy lesz itt (legalább) két igencsak jól hangzó párharc.

A továbbjutók a négyes döntőbe jutnak, amelynek házigazdája az egyik még talpon maradt nemzet lesz. Az elődöntős ágakat ugyancsak november 22-én délben sorsolják a svájci Nyonban.

Már azt is tudjuk, hogy a négyesdöntő leendő házigazdája játssza június 4-én 20.45-kor az elődöntő első felvonását, június 5-én lesz a másik meccs, június 8-án 15 órától lesz a két vesztes bronzmeccse, 20.45-től pedig a két győztes fináléja.

Érdekesség, hogy az eddigi három tornát egyaránt most is csoportgyőztes (Portugália, Franciaország, Spanyolország) nyerte meg.

A negyeddöntő kiemelt csapatai

Portugália

Franciaország

Németország

Spanyolország

A negyeddöntő nem kiemelt csapatai

Horvátország

Olaszország

Hollandia

Dánia

A negyeddöntő meccseit március 20-án és 23-án rendezik meg, a kiemeltek lesznek a visszavágó házigazdái.

Finnország már csak a harmadosztályban, Svédország a B ligában, Anglia ismét az elitben – a fixen osztályt váltók

Az A divízióból kiesett Lengyelország, Izrael, Bosznia-Hercegovina és Svájc, helyükre az imént említetteknek megfelelően Csehország, Anglia, Norvégia és Wales jutott fel.

A B és a C liga között lefelé Albánia, Finnország, Kazahsztán és Montenegró mozgott, felfelé pedig Svédország, Észak-Írország és Észak-Macedónia.

Hozzájuk minden bizonnyal Románia csatlakozik, amely három ponttal előzi az egymás elleni meccsükön az állítólagos nemzetgyalázó rigmusok miatt a pályáról levonuló Koszovót, amelynél abban bízhatnak, hogy az európai szövetség 3–0-s sikerrel írja jóvá a 0–0-nál a ráadásban félbeszakadt meccset, ez esetben ugyanis a hazai 0–3 ellenére Koszovó jutna fel automatikusan.

A C és a D divízió között kicsit másabb a rendszer, mivel utóbbinál csak két csoport van, így onnan kettő jutott fel automatikusan (San Marino és Moldova), a második helyen zárók (Gibraltár és Málta) pedig a két jobban záró csoportnegyedik (Lettország és Luxemburg) ellen osztályoznak, a két rosszabb csoportnegyedik (Azerbajdzsán és Litvánia) pedig automatikusan kiesett.

A Nemzetek Ligája 2024–2025-ös mezőnye

C liga: Albánia, Finnország, Kazahsztán, Montenegró, Észtország, Ciprus, Belarusz, Feröer, Moldova, San Marino, a B/C ligák osztályozójának négy vesztese (Georgia, Írország, Szlovénia, Izland/Szlovákia, Koszovó?, Bulgária, Örményország) + a C/D ligák osztályozójának két győztese (Lettország, Luxemburg/Gibraltár, Málta)

Albánia, Finnország, Kazahsztán, Montenegró, Észtország, Ciprus, Belarusz, Feröer, Moldova, San Marino, a B/C ligák osztályozójának négy vesztese (Georgia, Írország, Szlovénia, Izland/Szlovákia, Koszovó?, Bulgária, Örményország) + a C/D ligák osztályozójának két győztese (Lettország, Luxemburg/Gibraltár, Málta) D liga: Azerbajdzsán, Litvánia, Liechtenstein, Andorra+ a C/D ligák osztályozójának két vesztese (Lettország, Luxemburg/Gibraltár, Málta)

(Borítókép: Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch a Hollandia–Magyarország-mérkőzésen az UEFA Nemzetek Ligája – Liga A – A3 csoport 2024–2025-ös szezonjában játszott Johan Cruijff Arénában, Amszterdamban 2024. november 16-án. Fotó: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto / Getty Images)