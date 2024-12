Egyre közelebb Nikitscher Tamás klubváltása? Az nb1.hu információi szerint az egyik német futballklub az ünnepek előtti napokban nyomatékosította korábbi érdeklődését, és konkrét vételi ajánlatot tett a labdarúgó NB I-ben szereplő Kecskemétnek. A hatszoros magyar válogatott középpályás – aki ősszel szabályosan berobbant Marco Rossi szövetségi kapitány keretébe – iránt korábban két, a Bundesliga másodosztályában szereplő együttes, a Hannover 96 és a Hertha BSC érdeklődött. A mostani ajánlattevő is a két klub egyike lehet.

A lap megjegyzi, a z ügy még nincs lefutva, hiszen bármely más klubnak is jogában áll ajánlatot tenni a játékosért. A jelek szerint azonban akárki is lesz a befutó, nem diszkont áron fogja megszerezni Nikitschert. Az átigazolásokkal foglalkozó Transfermarkt ugyanis épp most frissítette adatbázisát, amelyben az ő becsült értéke ugrott a legnagyobbat – 275 ezer euróról 900 ezerre – a honi élvonalban.

A 25 esztendős középpályás korábban a spanyol élvonalbeli Valladolid radarján is ott volt, valamint az angol másodosztályban szereplő Coventry Cityvel és a Milwall-lal is összeboronálták az elmúlt hónapokban. A külföldi kérők mellett az NB I-ből is akadtak ősszel érdeklődők: a Ferencváros képviselői állítólag tárgyaltak is a játékos menedzsmentjével, de a Puskás Akadémia és az Újpest megkereséséről is olvashattunk az elmúlt időszakban Nikitscher Tamás jövőjével kapcsolatban.

A játékos ügynöke korábban úgy fogalmazott, elsődleges céljuk, hogy a hatszoros válogatott labdarúgó külföldön is kipróbálhassa magát, ugyanakkor nem zárta ki azt az opciót sem, hogy egy német vagy angol megmérettetés előtt idehaza egy, a Kecskemétnél magasabban jegyzett klubban gyűjtsön tapasztalatot a játékos.

Nem zárkózom el tőle, főleg olyan lehetőségtől nem, amely a fejlődésemet szolgálja. Mindig ezt tartottam szem előtt, és ha lesz ilyen megkeresés, szeretnék élni vele. De igyekszem a mában élni, és nem azt tervezgetni, hogy hová megyek, majd úgyis eljön a döntés ideje

– mondta a játékos a minap a Nemzeti Sport Online-on megjelent lapinterjúban egy esetleges külföldi lehetőségről.