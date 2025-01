A címvédő Manchester City 6-0-ra győzött az újonc Ipswich Town vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 22. fordulójának vasárnap esti mérkőzésén – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A manchesteri sztárcsapatban az első félidőben Phil Foden és Kevin De Bruyne is nagyszerű teljesítményt nyújtott: előbbi két gólt szerzett és egy gólpasszt adott, utóbbi pedig Foden két találatának előkészítője volt. A szünet után Jeremy Doku, Erling Haaland, valamint a csereként beállt James McAtee is eredményes volt, De Bruyne pedig három gólpasszal zárta a meccset.

A Manchester City ezzel a sikerrel feljött a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyre a tabellán. Igaz, legutóbbi tíz tétmeccsén még mindig csak a negyedik sikerét érte el a 2024-es esztendőt komoly gödörben záró gárda...

Pep Guardiola együttese a maival együtt 21 győzelemnél jár a legutóbbi 22 olyan találkozóján, amit újonc csapattal szemben vívott meg a Premier League-ben. A Citynél 2021 januárja óta először fordult elő, hogy ugyanazon a meccsen három játékosa is szerezzen legalább egy gólt és kiosszon egy gólpasszt is – most Foden, Doku és Kovacic, anno Rijad Mahrez, Joao Cancelo és Raheem Sterling volt képes hasonló bravúrra, emelte ki az Opta.

Az Ipswich 12 év elteltével kapott ismét hat gólt egy bajnokin, 2012 novemberében a Leicester City intézte el 6–0-ra az együttest még az angol másodosztályban.

A Nottingham Forest hazai pályán 3–2-re legyőzte a sereghajtó Southamptont az angol labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának vasárnapi játéknapján, miközben a Tottenham Hotspur az Everton vendégeként, a Manchester United pedig otthon a Brightontól szenvedett vereséget.

Mivel a Liverpool szombaton győzött (0–2), míg a második helyen álló Arsenal kétgólos előnye ellenére sem tudta legyőzni otthon az Aston Villát, így a 22. fordulóban ismét nőtt, már hat pont a differencia az első két pozíciót elfoglaló felek között (2–2).

Mindezt úgy, hogy a Mersey-partiak egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak, a decemberben elhalasztott, Everton elleni derbit február 12-én pótolják majd.

LABDARÚGÁS

Angol Premier League, 22. forduló

Ipswich Town–Manchester City 0–6 (Foden 27., 42., Kovacic 30., Doku 49., Haaland 57., McAtee 69.)

Korábban

Everton– Tottenham Hotspur 3–2 (Calvert-Lewin 13., Ndiaye 30., A. Gray – öngól 45+7., ill Kulisevski 77., Richarlison 90+2.)

(Calvert-Lewin 13., Ndiaye 30., A. Gray – öngól 45+7., ill Kulisevski 77., Richarlison 90+2.) Manchester United–Brighton & Hove Albion 1–3 (Fernandes – 11-esből 23., ill. Minteh 5., Mitoma 60., Rütter 76.)

(Fernandes – 11-esből 23., ill. Minteh 5., Mitoma 60., Rütter 76.) Nottingham Forest–Southampton 3–2 (Anderson 11., Hudson-Odoi 28., Wood 41., ill. Bednarek 60., Onuachu 90+1.)

Szombaton játszották

Newcastle United–Bournemouth 1–4 (Bruno Guimaraes 25., ill. J. Kluivert 6., 44., 92., Kerkez 96.)

(Bruno Guimaraes 25., ill. J. Kluivert 6., 44., 92., Kerkez 96.) Brentford–Liverpool 0–2 (Núnez 91., 93.)

(Núnez 91., 93.) Leicester City–Fulham 0–2 (Smith Rowe 48., A. Traoré 68.)

(Smith Rowe 48., A. Traoré 68.) West Ham United–Crystal Palace 0–2 (Mateta 48., 89. – a másodikat 11-esből)

(Mateta 48., 89. – a másodikat 11-esből) Arsenal–Aston Villa 2–2 (Martinelli 35., Havertz 55., ill. Tielemans 60., Watkins 68.)

Az élmezőny állása: 1. Liverpool 50 pont/21 meccs (50–20), 2. Arsenal 44 (43–21), 3. Nottingham 44 (33–22), 4. Manchester City 38 (44–29).

(MTI / Index)

(Borítókép: Fodenék gólöröme. Fotó: Bradley Collyer - PA Images / Getty Images Hungary)