A Bajnokok Ligája ligaszakaszának egyetlen hibátlan alakulata, a Liverpool FC kedd este hirdette ki utazókeretét az egyenes kieséses szakaszt megelőző utolsó, nyolcadik fordulóban esedékes mérkőzésére. A PSV Eindhoven otthonában szerda este 21 órai kezdettel megvívandó találkozón lényegében B csapatot küld majd pályára Arne Slot vezetőedző. Mint a hírből kiderült Alisson Becker kapus mellett olyan alapemberek hagyják ki az összecsapást, mint Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Mohamed Szalah, vagy épp Szoboszlai Dominik.

A klubhonlapon közölt 21 fős liverpooli keret tagjai, mely kedd este elutazott Eindhovenbe: Endo Vataru, Darwin Nunez, Federico Chiesa, Cody Gakpo, Harvey Elliott, Kosztasz Cimikaszt, Andrew Robertson, Trent Kone-Doherty, Isaac Mabaya, James McConnell, Vitezslav Jaros, Caoimhin Kelleher, Amara Nallo, Kieran Morrison, Jayden Danns, James Norris, Jarell Quansah, Tyler Morton, Conor Bradley, Harvey Davies, Trey Nyoni.

„Mint az összes többi csapat, amely szerepel valamelyik európai kupasorozatban is, sok-sok meccset játszunk, és pontosan tudom, hogy akik holnap lehetőséget kapnak, mind készen állnak. Nem kell külön bizonyítaniuk semmit, a klubon belül mind tudjuk, micsoda szintet képviselnek már most. Akik itthon maradnak, bárki kezdő lehetett volna holnap, de a hosszabb távú céljainkhoz semmit nem adna ez most hozzá. Ha valaki megnézi a szezonunkat, minden hasonló négy-öt hetes periódus végén igyekeztem egy kicsit több pihenőt adni azoknak, akik a legtöbb időt töltik általában a pályán. Ez a döntés is illeszkedik a mintába” – fogalmazott Arne Slot a keddi sajtótájékoztatón, mikor még nem volt ismert a teljes névsor.

A Liverpool a PSV Eindhoven elleni találkozót követően hétvégén újabb bajnokit játszik, a Kerkez Milost is foglalkoztató, jelenleg a Premier League 7. helyén álló Bournemouth ellen lép majd pályára.

A vörösökre februárban újfent erőltetett menet vár, azzal együtt is, hogy a Bajnokok Ligája playoffkörében nem kell pályára lépniük: a Bournemouth elleni idegenbeli meccs után a Tottenham elleni Ligakupa-elődöntő visszavágója (02.06.), a Plymouth elleni FA-kupa-meccs (02.09.), az Everton elleni, december elejéről elhalasztott városi derbi (02.12.), majd a Wolverhampton elleni hazai bajnoki vár a csapatra mindössze tizenhat nap leforgása alatt.