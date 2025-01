Nemcsak kiegyensúlyozottabb lett, a csúcsteljesítményét is sokkal többször tudja megközelíteni Liverpoolban Szoboszlai Dominik. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányáról angliai vezetőedzője, Arne Slot adott rendkívül pozitív hangvételű jellemzést legutóbbi sajtótájékoztatóján. A Szoboszlait is foglalkoztató éllovas a liga másik magyar válogatott játékosát, Kerkez Milost a soraiban tudó Bournemouth vendége lesz az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 24. fordulójában.

„Ha valóban ilyet mondott, el fogok vele beszélgetni” – reagált Arne Slot, az angol bajnokság első helyén álló Liverpool FC vezetőedzője pénteki sajtótájékoztatóján az egyik újságíró felvetésére, aki Szoboszlai Dominik egy korábbi nyilatkozatát idézte arról, a magyar válogatott csapatkapitánya egy évvel ezelőtti teljesítményével túl magasra tette a lécet, és aztán azért kellett kritikákkal szembenéznie, mert ezt a szintet az idény második felében már nem mindig tudta elérni...

A tréner válaszában kifejtette, egy Liverpoolhoz hasonló klubnál sosem lehet túl magasra tenni azt a bizonyos lécet, noha azt is tudja és érti, hogy egy játékos sem képes mindig kiválóan játszani és ugyanazon a rendkívül magas szinten teljesíteni.

Kiemelte, Szoboszlai meglátása szerint épp a teljesítménye konzisztenciájában lépte előre a legnagyobbat.

„Ebben a szezonban rendre óriási munkabírással robotol a pályán, amit sokan alábecsülnek a futballban, közben épp a szombati ellenfelünk az egyik legjobb példa rá, mennyit számít. A Bournemouth hozzánk hasonlóanaz óriási intenzitásra és a rendkívül kemény munkára épít” – magyarázta Slot, aki aztán még tovább dicsérte Szoboszlait.

„Folyamatosan óriási intenzitással közlekedik a pályán, ez emeli ki rengeteg más futballista közül. De az elmúlt hónapokban sokat fejlődött abban is, miként vegye ki a részét a támadásainkból is. Ott van a legutóbbi bajnokink, amelyen két gólban is főszerepe volt, a technikai tudásával és azzal a melóval, amit beleöl minden meccsünkbe, már meg is érdemelte, hogy eredményes legyen a lövéseivel, az utolsó labdaérintéseivel. Nem szabad nem magasra tennie a lécet, mert ő pontosan az a fajta játékos, aki bármilyen magasságot képes megugrani a tudásával” – ecsetelte a holland szakember.

Akár kilenc ponttal is megléphet a Liverpool az élen

Könnyen elképzelhető, hogy szombaton mindkét magyar légiós főszereplővé váljon, elvégre mind Szoboszlai, mind Kerkez Milos meghatározó tagja a saját csapatának. A vendéglátók visszavághatnak a Poolnak a szeptemberben elszenvedett 3–0-s vereségért – emelte ki a találkozóval kapcsolatban a Magyar Távirati Iroda.

Szoboszlai több társával együtt kihagyta a Liverpool hétközi Bajnokok Ligája-meccsét, amelyen a PSV Eindhoven hazai környezetben 3–2-re legyőzte az angol együttest, a Vörösök ugyanakkor így is az első helyen zárták a BL alapszakaszát, s ezzel egyenesen a legjobb 16 közé jutottak.

Könnyű mérkőzésre semmiképpen nem számíthat a Pool, a Bournemouth ugyanis november 23. óta nem veszített tétmérkőzést, a bajnokságban 11 találkozó óta tart a veretlenségi sorozata. A Liverpoolnak viszont az eddigi 23 forduló alatt egyetlen veresége van, azt is még szeptember közepén, az idény meglepetéscsapataként harmadik helyen álló Nottingham Foresttől szenvedte el. A Pool ráadásul a mezőnyben egyedüliként még mindig veretlen idegenben, s ezt a mérlegét bizonyosan nem akarja elrontani Bournemouth-ban a bajnoki cím elsőszámú várományosaként.

Szoboszlaiék legfőbb üldözője, a második Arsenal vasárnap rangadót vív otthon, az Emirates Stadionba ugyanis a címvédő Manchester City látogat. Pep Guardiola tanítványai 2023 áprilisa óta nem tudták legyőzni észak-londoni riválisukat, és ez most is nehéz feladatnak ígérkezik, az Ágyúsok ugyanis otthon még veretlenek a PL-ben a mostani idényben. A manchesteri világoskékek úgy tűnik, hogy kilábaltak a november-decemberi hullámvölgyből, szerdán kiharcolták a továbbjutást a BL-ben is, ha pedig a hajrában versenyben akarnak lenni a bajnoki címért, akkor most nyerniük kellene az Arsenal vendégeként.

Ha a City nyer, a Pool egy szombati győzelemmel kilencpontos előnyre is szert tehet.

A harmadik helyezett, a listavezetőtől már most kilenc ponttal elmaradó Nottinghamhez a forduló szombati nyitómérkőzésén a kilencedik Brighton látogat, míg az ötödik Newcastle United a 10. Fulhamet látja vendégül.

Az első négybe kerülésért, és így a BL-indulás jogáért harcban lévő Chelsea a 14. West Ham Unitedet fogadja, míg a változatlanul csak 12. Manchester Unitedhez a tőle egy hellyel és két ponttal elmaradó Crystal Palace utazik – tekintett előre a fordulót felvezető beharangozójában az MTI.

A meglepetésre lassacskán a bennmaradásért küzdő Tottenham Hotspurre – amely csütörtökön továbbjutott az Európa Liga alapszakaszából – komoly feladat vár a stabil középcsapatként 11. helyen álló Brentford otthonában.

LABDARÚGÁS, ANGLIA

Premier League, 24. forduló

szombat

Nottingham Forest–Brighton 13.30

Bournemouth–Liverpool FC 16.00

Everton–Leicester City 16.00

Ipswich Town–Southampton 16.00

Newcastle United–Fulham 16.00

Wolverhampton Wanderers–Aston Villa 18.30

vasárnap

Brentford–Tottenham Hotspur 15.00

Manchester United–Crystal Palace 15.00

Arsenal–Manchester City 17.30

Chelsea–West Ham United 21.00

(Index / MTI)

(Borítókép: Arne Slot és Szoboszlai Dominik a Liverpool LOSC Lille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésén. Fotó: Getty Images Hungary / Liverpool FC)