A magyar jégkorong-válogatott pénteken 7–1-re alulmaradt a társrendező és címvédő finn együttessel szemben az elit világbajnokság tamperei csoportjában. Kevin Constantine szövetségi kapitány csapata ezúttal a vereség ellenére is a szebbik arcát mutatta, és két harmadon át alaposan megnehezítette az erőviszonyok alapján jóval esélyesebb rivális dolgát a telt házas Nokia Arénában.

A papírforma szerint a mérkőzésnek magyar szempontból nem az volt a kérdése, hogy sikerül-e újabb pontot vagy pontokat szerezni a bennmaradásért vívott versenyfutás érdekében, hanem az: a svédektől csütörtökön elszenvedett 7–1-es vereség során a második és harmadik harmadban nyújtott értékelhetetlen teljesítmény után mire lesznek képesek a magyarok?

Egy újabb olyan mérkőzésen, amelyen előre szintén vereséggel számolhattunk. De legkésőbb csütörtökön mindenki – stábtagok, játékosok, szurkolók – számára egyértelművé vált, ha addig nem lett volna az: bizonyos színvonalú teljesítményt még a tisztes helytállásért is ki kell tenni a jégre. Máshogy nem megy! Mert az erő lehet, hogy megmarad, azzal tudunk spórolni, de mindez mit sem ér, ha közben meg oda az önbecsülés...

Nos, Nagy Gergőék rendezték a sorokat! A magyar kapuba visszakerült a tornán első számú hálóőr Bálizs Bence, előtte a társak pedig rögtön maximális fordulatszámon kezdtek pörögni és koncentrálni.

Az első harmad első felében döntően a finn botokon volt ugyan a korong, az ellenfél sokszor fel is ért a kapunk elé, de korongszerzés után a magyarok visszakézből gyors kontrákat vezettek. Mindezt olyan eredményesen, hogy sorra alakították ki a lövőhelyzeteket!

A svédek ellen a második és a harmadik játékrészben egyetlen kapura lövésig sem jutottak a magyarok, míg a finnek ellen tíz perc alatt négyhez! Mindeközben a riválisnak csupán egyet írhattak be a lőlapra...

A játéknak a 10. percben Terbócs István kétperces kiállítása adott új irányt. A finnek megszállták a harmadunkat, Bálizs bizony nem unatkozott, sorra jöttek a hazai lövések. Magyar szempontból a 4–1 helyett 4–7-re alakult a lövési statisztika. Viszont álltuk a sarat. A hátrányt azonban hiába védekeztük ki, a 13. percben Mikko Lehtonen lövése mégis megtalálta az utat a rövid felsőbe. A gól nem sok változást hozott a játékban, a magyarok fegyelmezetten védekeztek, bár ekkor már a támadásokra nem maradt kellő erő (1–0).

A második felvonás az ellenoldali csere miatt kritikusnak ígérkezett, de bízhattunk, hogy ezúttal nem lőjük magunkat bokán a koronggal. A harmad elején fórhoz jutott a rivális, amelyből önfeláldozó magyar védekezésnek köszönhetően már csak 9 másodperc volt hátra, amikor Kaapo Kakko mégis betalált: a 24. perc elején így megduplázódott a különbség.

a 27. percben viszont Sebők Balázs révén ismét minimálisra csökkent a magyar hátrány!

A finn harmadvonalnál Pozsgai Tamás szerzett korongot, majd némi kori után a bal szélről lövésre szánta el magát. A korong útjába Jussi Olkinuora sután nyúlt bele, az úgy esett a finn kapus mögé, hogy arról neki fogalma sem volt. Sebők viszont azonnal észlelt, és két finn védőt megelőzve a hálóba pofozta a pakkot. Ettől függetlenül is stabil volt a magyar csapat, nagy összhangban és zártan védekezett, jól cserélt. A finnek nem találták az ellenszert, idővel aztán nemcsak tanácstalanná, hanem kedvetlenné is váltak.

A játékrész hajrája egyértelműen a magyaroké volt! Mezőnyben Bartalis Istvánék akarata érvényesült, Sofron István ütközött párat, Terbócs és Sebők pedig lövésig is jutott – utóbbinál Olkinuora bravúrral védett –, ha nem is érett az egyenlítés, a játékban sokkal inkább benne volt a második magyar gól, mint a harmadik finn (2–1).

Gyors finn góllal indult a harmadik harmad. Mikko Rantanen a jobb szélen a palánktól indult meg, három magyart tett zsebre, majd középre húzott, és remekül szolgálta ki Atte Ohtamát, aki a 41. percben növelte a hazai előnyt.

A 42. percben ismét ajándékfórt kaptak a finnek, amelyből 34 mp volt még hátra, amikor a 44. percben Teemu Hartikainen kapásból bombázott a magyar kapuba. Másik, a gyorsabb arcát mutatta a vendéglátó, mint a korábbi játékrészekben, miközben mi az ellenfelet és a saját pozíciónkat sem tudtuk sokszor felvenni. A 47. percben aztán Kasperi Kapanen is betalált.

Ez a hajó bizony nagyon elment...

Hári János kétperces kiállítását lehoztuk ugyan kapott gól nélkül, majd Papp Kristóf lövésig is elvitt egy magyar akciót, de a finnek nyomása megmaradt, a hazai drukkerek pedig remekül szórakoztak. Volt rá okuk... A finn kapuvasat az 55. percben Waltteri Merela gólja követte. A végjátékot újabb magyar kiállítás vezette fel, majd a 60. percben Joel Armia szólózott nagyot és talált be. Másodpercek voltak a fórból... Az eredmény már nem változott, ez is közte hat lett, de teljesen más volt, mint egy nappal ezelőtt (7–1).

Folytatás vasárnap a németek, majd zárás hétfőn az osztrákok ellen, a bennmaradásról minden bizonnyal utóbbi meccs dönt majd, ahogyan arra előzetesen számítottunk.

A rigai csoportban közben a másik rendező, a lett csapat két vereség után sorozatban a harmadik győzelmét aratta, ezeken egymást követően másodszor jutott három ponthoz. Ezúttal az ötödik meccsét követően is nulla ponttal sereghajtó szlovénokat verték a lettek, egygólos különbséggel.

Világbajnokság, A csoport (Tampere):

Finnország–Magyarország 7–1 (1–0, 1–1, 5–0)

később:

Németország–Ausztria 19.20

Az állás: 1. Egyesült Államok 12 pont/4 mérkőzés, 2. Svédország 11/4, 3. Finnország 10/5, 4. Dánia 8/4, 5. Franciaország 4/4, 6. Németország 3/4, 7. MAGYARORSZÁG 2/5, 8. Ausztria 1/4

B csoport (Riga):

Lettország–Szlovénia 3–2 (1–0, 2–2, 0–0)

később:

Kazahsztán–Szlovákia 19.20

Az állás: 1. Svájc 12/4, 2. Kanada 11/4, 3. Csehország 10/4, 4. Lettország 8/5, 5. Szlovákia 4/4 (7–10), 6. Norvégia 4/4 (5–9), 7. Kazahsztán 2/4, 8. Szlovénia 0/5

A csoportokból az első négy helyezett negyeddöntőt játszhat, az utolsók kiesnek a divízió 1/A-ba.

A magyar válogatott további vb-programja:

Május 21. (vasárnap), 15.20: Németország–Magyarország

Május 22. (hétfő), 19.20: Ausztria–Magyarország

Az eddigi mérkőzések:

Dánia–Magyarország 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

Egyesült Államok–Magyarország 7–1 (2–1, 2–0, 3–0)

Magyarország-Franciaország 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 1–0) – hosszabbítás után

Svédország–Magyarország 7–1 (3–1, 3–0, 1–0)

Finnország–Magyarország 7–1 (1–0, 1–1, 5–0)

Ön szerint hogyan teljesít majd a magyar válogatott az A csoportos férfi jégkorong-világbajnokságon? Továbbjutunk a csoportból!

Simán bentmaradunk!

Az utolsó meccsen kivívjuk a bentmaradást

A körbeverések nem nekünk kedveznek és kiesünk

Simán kiesünk

(Borítókép: Magyar Jégkorongszövetség)