Don MacAdam szövetségi kapitány együttese előzőleg a spanyolokat 7–3-ra, a litvánokat pedig 7–1-re verte a Tüskecsarnokban, így készülhetett a japánok elleni sorsdöntő csatára – számolt be tudósításában a Magyar Távirati Iroda.

A litvánok ellen remeklő csapaton nem változtatott MacAdam, maradtak a támadósorok, a védőpárok és a kapuban is Bálizs Bence állt.

Meccsvégi hidegzuhany

Gyorsan háromszor is emberhátrányba kerültek a hazaiak, de ebből nem született gól, és abból sem, hogy a magyarok 1:44-ig kettős emberelőnyben játszottak. A folytatás hasonlóan alakult, rengeteg volt a kiállítás, végül a 37. percben Sofron István bődületes erejű lövésénél a korong utat talált a kapuba (1–0). Ez volt a történelmi, 100. magyar gól Japán ellen. Bálizs Bencének ebben a szakaszban akadt egy hatalmas, akrobatikus védése lepkéskesztyűvel, egyszer pedig a kapuvas mentette ki.

A záró harmad japán büntetőlövéssel indult, Bálizs lábbal védett, ám a 44. percben emberelőnyben Nakadzsima Sogo egyenlített (1–1). Bő két perc perc múlva a kapu előtti betörésből Halliday Jiei szedte össze a szabad korongot, és vágta a hálóba (1–2). Erősen nyomtak a hazaiak, de egy újabb létszámfölényes kétperc maradt kihasználatlanul. A hajrában a kapust is levitte a házigazda csapat, de nem sikerült betalálni, így elmaradt a továbbjutás, a japánok készülhetnek a nyár végi kvalifikációra.

Az örökmérlegben ez volt a 18. japán győzelem 17 vereség mellett.

„Így nem lehetett nyerni”

Erdély Csanád csapatkapitány az M4 Sportnak azt nyilatkozta: magukban kell keresni a hibát.

Nagyon csalódottak vagyunk. Nem használtuk ki a helyzeteinket, és jobban kellett volna összpontosítani, erőszakosabbak is lehettünk volna. Az olyan korongokból, melyek megszerzéséért 50–50 százalék az esély, többet kell elhozni

– fogalmazott.

Szilassy Zoltán, a válogatott másodedzője is kiemelte, hogy a helyzetek értékesítése nem sikerült, egy lőtt góllal ritkán lehet meccset nyerni, de a két kapott góllal még lehetne. „Kimaradtak a szimpla emberelőnyök, és egy dupla is, 37 kapura lövésünk volt, de csak egyszer találtunk be.

A japánok a záró harmadban határozottabbak voltak a mi kapunk előtt a második gólnál, és szereztek egy »tunkolós, mocskos« gólt, amivel végül nyertek. Sok kiállításunk is volt, ebből több a saját kapunktól távol. Így nem lehetett nyerni

– vélekedett.

A magyar válogatott ezzel együtt a legutóbbi négy selejtezőben csak egyszer vette sikerrel a beugró kört. A mostanihoz hasonlóan 2012-ben és 2016-ban hazai környezetben nem sikerült továbbjutnia: előbb a hollandok, majd a lengyelek előztek meg minket.

Jégkorong, olimpiai selejtező, 3. kör, G csoport:

Japán–Magyarország 2–1 (0–0, 0–1, 2–0)

Litvánia–Spanyolország 2–0 (1–0, 1–0, 0–0)

1. forduló (csütörtök):

Magyarország–Spanyolország 7–3 (3–0, 3–0, 1–3)

Japán–Litvánia 6–4 (0–2, 3–1, 3–1)

2. forduló (péntek):

Magyarország–Litvánia 7–1 (4–1, 0–0, 3–0)

Japán–Spanyolország 6–3 (0–2, 3–0, 3–0)

A végeredmény: 1. (és továbbjutott) Japán 9 pont, 2. Magyarország 6, 3. Litvánia 3, 4. Spanyolország 0

(Borítókép: Galló Vilmos (j) és a japán Halliday Dzsiei a férfi jégkorong olimpiai selejtezősorozat budapesti tornájának harmadik fordulójában játszott Magyarország– Japán-mérkőzésen a Tüskecsarnokban, 2024. február 10-én. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)