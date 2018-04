Zseniális hokigól: fonák lecsapás a levegőből

Hogy jutottunk el a jéggé fagyott bölényszartól a század legkeményebb csapatsportjáig? Időszerű, hogy a hamarosan kezdődő téli olimpia előtt erről, no meg az esélyekről is beszéljünk.

Csütörtök hajnalban elkezdődött az NHL rájátszása, és a bajnoki címvédő Pittsburgh alaposan elintézte az első meccsen a Philadelphiát. A csapat kapitánya, Sidney Crosby is ellenállhatatlanul kezdett, mesterhármassal nyitotta a playoffot, közte egy szenzációs góllal, az ilyeneket amúgy is nagyon szereti a 30 éves sztárhokis.

A második harmadban már 5-0-nál járt a meccs, amikor egy philadelphiai korongvesztés után Jake Guentzel tette vissza a korongot a kékvonalra. Brian Dumoulin nagy erővel ütötte be a kapu elé, Crosby pedig – egy amolyan – fonák lecsapással a hálóba ütötte a korongot. Zseniális gól volt ez is. A harmadik harmadban még két gólt szerzett, ezzel klasszikus mesterhármast szerzett. Már harmadszor ütött mesterhármast a playoffban, ezzel klubrekordot állított be, a legendás Mario Lemieux-t érte utol.

Még két meccset rendeztek ezen a játéknapon. Az újonc Las Vegas folytatja az álomszerű szezonját, története első playoff-meccsét is megnyert, Shea Theodore góljával verte a Los Angelest. Az NHL történetében eddig a New York Rangers (1927), St. Louis Blues (1968) és a Los Angeles Kings (1968) kezdte győzelemmel újonccsapatként a rájátszást. Fordulatos meccsen nyert a Winnipeg, amely az utolsó harmadban, Patrik Laine és Joe Morrow góljaival, 1-2-ről fordította meg a meccset

Rájátszás, főcsoport-negyeddöntők, 1. mérkőzések:

Nyugat:

Vegas Golden Knights-Los Angeles Kings 1-0

Winnipeg Jets-Minnesota Wild 3-2

Kelet:

Pittsburgh Penguins-Philadelphia Flyers 7-0

A párharcok az egyik csapat negyedik győzelméig tartanak.