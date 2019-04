Ovecskin úgy kiütötte a 19 éves oroszt, hogy azt le kellett cserélni

Nyikita Kucserov közel egy tucat rekordot döntött az alapszakaszban, csapata 23 éves rekordot állított be, csütörtökön indul az NHL-rájátszás.

KO volt kedd hajnalban a Washington NHL-playoffmeccsén: a főcsoport-negyeddöntők harmadik mérkőzésén a Carolina 5-0-val gázolt át a címvédő Washingtonon. Volt egy másik KO is, két orosz hokis, a világsztár Alekszandr Ovecskin és a még csak 19 éves Andrej Svecsnyikov esett egymásnak, utóbbi húzta a rövidebbet.

Nem valószínű, hogy az eredmény miatt volt ilyen frusztrált a két hokis, hiszen az eset a meccs elején, a 9. percben, még 1-0-s állásnál történt. Mehetett köztük a szövegelés, mert egyszer csak mindketten ledobták a kesztyűjüket és ütötték egymást, ahol érték.

Aztán Svecsnyikov a jégre zuhant, mintha a fejét is beverte volna. Pierre McGuire játékvezető egyből jelezte a kispad felé, hogy azonnal jöjjön segítség. A Carolina játékosa nem is tudta folytatni, a hivatalos tájékoztatás szerint felsőtestsérülést szenvedett.

A Hurricanesben Warren Foegele és Dougie Hamilton két-két gólt szerzett, a hazaiak kapusa, Petr Mrazek 18 lövést védett, és hibátlan teljesítménnyel zárt a gyenge támadójátékot produkáló washingtoniakkal szemben. Kiemelkedő eredmény, hogy a 27 éves cseh kapusnak ez volt az ötödik playoff-győzelme az NHL-ben, ezekből negyedszer fejezte be kapott gól nélkül. A Carolina megérdemelten szépített, játékosai 45-ször lőttek kapura.

A nyugati főcsoportban a Colorado kiütötte a Calgaryt. A győztes hazaiaknál Nathan MacKinnon kétszer volt eredményes, míg a 20 éves Cale Makar góllal mutatkozott be a ligában. Az Avalanche-nak 56 kapura tartó lövése volt, a vendégeknél Mike Smith hiába védett ezekből 50-et, a Flames így sem kerülte el a súlyos vereséget.

Eredmények, főcsoport-negyeddöntők, 3. mérkőzések:

Keleti főcsoport:

Toronto Maple Leafs-Boston Bruins 3-2

Az állás: 2-1 a Toronto javára.

Carolina Hurricanes-Washington Capitals 5-0

Az állás: 2-1 a Washington javára.

Nyugati főcsoport:

Colorado Avalanche-Calgary Flames 6-2

Az állás: 2-1 a Colorado javára.

Dallas Stars-Nashville Predators 2-3

Az állás: 2-1 a Nashville javára.

A párharcok az egyik csapat negyedik győzelméig tartanak.