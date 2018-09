Vranjes: Nem kívánom egy edzőnek sem azt, amit tavaly átéltem

A Telekom Veszprém szombaton a Kielce ellen kezdi meg a szereplését a BL-ben, ennek apropóján pedig a VEOL-nak adott interjút Ljubomir Vranjes, a klub edzője, aki egyebek mellett az európai kézilabda helyzetéről, és a Veszprém előző idényéről is beszélt.

Tavaly megelőztük a Tisza-partiakat, de szerintem ennek a rangsornak nincs különösebb jelentősége. A Szeged kifejezetten jól igazolt, sokkal jobb csapata lehet, mint tavaly volt, úgy gondolom, jó eséllyel pályázik a Final Fourba jutásra is.

– mondta Vranjes arra reagálva, hogy ezúttal a Veszprém a Szeged mögé, a kilencedik helyre került az EHF rangsorán, miután a csapat csak szabadkártyával került fel a BL főtáblájára.

Mint mondta, amióta a kézilabdában dolgozik, azóta nem volt ilyen erős gárdája a szegedieknek, de hozzátette, azt is mindenki tudja, hogy a Veszprém is jóval erősebb garnitúrával rendelkezik, mint eddig bármikor.

A Kielcével kapcsolatban Vranjes arról beszélt, hogy a lengyelek is új csapatot építenek: Slawomir Szmal és Karol Bielecki visszavonultak, több meghatározó ember pedig eligazolt, Manuel Strlek például már pont a Veszprémet erősíti. Elmondta, ők is hallották a pletykákat a Kielce anyagi problémáiról – állítólag húsz százalékkal csökkentették a fizetéseket is –, de úgy látja, ez erre az évadra még biztosan nem lesz komolyabb kihatással.

A Veszprém csoportjában egyébként szerdán már lejátszottak egy meccset, a Löwen óriási küzdelemben, 35:34-re verte a Barcelonát hazai pályán, ezzel kapcsolatban pedig úgy értékelt a veszprémi tréner, hogy a német csapat ismét megmutatta, otthon a világ egyik legjobb csapata, bárkit képes megverni, és ezt most be is bizonyította.

A mai csúcskézi palettája olyannyira kiszélesedett, hogy lehetetlen megjósolni, ki juthat be a legjobb négy közé a kölni döntőbe. Korábban előre leszögezhettük, hogy a PSG, a Kiel, a Veszprém szinte biztosan ott lesz a Final Fourban, ma viszont ilyet felelőtlenség lenne állítani, annyi jó csapat van Európában.

– mondta a szakember, aki szerint rettentő erős csoportba kerültek, ahol kiszámíthatatlan eredmények is születhetnek.

Vranjes a Veszprémről is beszélt, saját csapatával kapcsolatban megjegyezte, hogy eddig úgy érezte, benne volt a lábakban az alapozáson elvégzett kemény munka, de mostanra frissebbek lettek a játékosok, több erejük van és többet fognak futni. Azt ugyanakkor kiemelte, hogy előfordulhatnak hullámzások, mert még nincsenek csúcsformában, ráadásul a belső posztokon szereplő Mahé, Mackovsek és Toft Hansen még nem is teljesen érzik otthon magukat a pályán.

Vranjes az előző idényre is kitért, mint mondta, tavaly valóban akadtak problémák az öltözőben, de ezek egy részén érzése szerint sikerült úrrá lenniük a játékosokkal.

Nem kívánom egy edzőnek sem azt, amit tavaly átéltem. Viszont most már nem tekintünk hátra, csak előre, és bízom benne, szombaton minden a tervek szerint alakul.

– húzta alá a tréner.

Hiába sztáredző egyébként a magyar kéziválogatottat és a Telekom Veszprémet is irányító Ljubomir Vranjes, az előző szezonban nem nagyon sikerült megmutatnia a kvalitásait: a Veszprém előbb nagyon simán kihullott a BL-ből a dán Skjern ellen, aztán 11 év után először bukott el a magyar bajnokságban a Szegeddel szemben, a válogatott pedig borzasztóan szerepelt az Eb-n – igaz, később aztán bravúrral, a szlovénok ellen kijutott a világbajnokságra.