Jöhetnek az Elnök Kupáért a címvédő franciák

Az olimpián már nincs helyosztó kézilabdában azoknak a válogatottaknak, amelyek nem küzdhetnek nagyobb célokért. A világbajnokságon van viszont Elnök Kupa, bár ennek az értelméről megoszlanak a vélemények, hiszen mégiscsak a 13. hely megszerzése a tét. Vagy ha úgy tetszik, az alsó ház bajnoki címe. Noha szokás mondani, a nemzetközi szövetség (IHF) egyik tisztviselője is azt mondta, díszesebb ez a kupa, nagyobb is, mint a győztesnek járó.

Az előzetesen sokkal nagyobb célokkal érkező csapatok persze kevéssé motiváltak, hogy egy rangosnak nem mondható trófeát vigaszdíjként hazavihetnek, de a kisebb nemzetek, amelyek már eddig is erő felett teljesítettek, kapnak egy esélyt. Mivel azonban általában gyengébb képességűek, mint az alulteljesítő jobbak, ezért megszorítani elvétve szokták őket.

Kim Rasmussen kettőt cserélt, a jobbátlövő Kovács Anna helyén Kiss Nikolett folytatta, a beálló Pásztor Noémi a szélső Faluvégi Dorottya helyére került, így Lukács Viktória mellett Klujber Katrin volt a szélsőnk.

Ezt a meccset a Park Dome Kumamotóban rendezték, ahol 1997-ben a férfi válogatott Izland legyőzésével bejutott a legjobb négy közé, vagyis a férfi vb-történet legutóbbi nagy győzelme ehhez a helyszínhez köthető. Igaz azt a vb-t májusban rendezték, ami csak azért fontos, mert ez a csarnok ponyvával fedett. Nem véletlen, hogy az argentin edző, Siso nagykabátban várta a mérkőzést. És amíg tartott, le sem vette magáról.

Nehéz egy ilyen meccset szakmailag értékelni, mert a magyar válogatott olimpiai sorsáról ez már nem határozott. Nekünk a folytatásban az a fontos, hogy a dánok és a szerbek ne táltosodjanak meg, a svédek viszont tartsák a jó formájukat.

Egészen pontosan az az öt ország, Norvégia, Hollandia, Oroszország, Svédország és Románia, amelyik a tavalyi Eb-n előttünk volt, fontos, hogy ne szenvedjen váratlan vereségeket. Ha ketten közülük a mostani vb-n nem lesznek a legjobb hét között, értéktelenné válik a tavalyi helyezés, és oda az olimpia. Napról napra leszünk majd okosabbak, ahogy jönnek az éles meccsek, magyar idő szerint például fél egytől a norvég-dán. Mivel a középdöntő szerda este fejeződik be, még sok meccs és sok fordulat jöhet.

Nyerni persze mindig jó és fontos, ahogy meg is történt az argentinokkal szemben, akik nem is fejtettek ki komoly ellenállást.

A Tomori-Szabó páros összeszoktatása ugyanilyen fontos a védelem közepén, ezen a meccsen Tóvizi nem is kapott szerepet. A balkezes átlövő, az érdi Kiss Nikolett góljai is fontosak voltak, mindez egy kérdést is felvet: ha ő az egyetlen játékosunk abból a pozícióból, aki klasszikus átlövésre képes, miért csak most került be a csapatba. A románok ellen milyen jól jöhetett volna a bátorsága.

3-0-val kezdődött a meccs, Márton a szélről, Háfra átlövésből, Kovacsics egy test melletti lövéssel volt eredményes. A csapatkapitány volt amúgy a legeredményesebb játékosunk hét találattal, és jól is mozgatta a csapatot.

Voltak gyors indulások, olykor kemény védekezés, ami egy ilyen meccsen minimálisan elvárható. Márton Gréta jól is fejezte be a lerohanásokat. A félidő végére 19-11 lett az állás.

A második félidőben gyakoroltuk a 7-6 elleni játékot is, Háfra betörése után született meg a harmincadik magyar gól, ez volt a Fradi átlövőjének hatodik találata. Őt választották a meccs emberének is.

Klujber is hatékony volt, az utolsó magyar találatot a ferencvárosi Pásztor Noémi jegyezte, aki győztes meccsen mutatkozhatott be.

A végeredmény: 34-26.

Triffa - Lukács 2, Kovacsics 7, Szabó L., Háfra 6, Tomori 1, Márton G. 6, cserék: Klujber 5, Tóth G., Vámos 1, Pásztor 1, Bíró, Kiss É., Kiss N. 5, szövetségi kapitány: Kim Rasmussen

A másik ágon: Angola és Franciaország csapott össze, és az eddig csalódást keltő vb-címvédő magabiztosan nyert 28-17-re, az első félidőben 9-9 volt az állás. Vagyis a franciákkal találkozunk hétfőn 10 órától.

Háfra Noémi azt mondta a meccs után, hogy nagyon mély gödörből kellett visszajönniük, de megtették, és győzelemmel szeretnék befejezni a tornát hétfőn.

"Eközben természetesen figyeljük a többi meccset, és szurkolunk. Előtte azonban fontos a regeneráció. Van, amikor összeülünk, és tévén keresztül nézzük a középdöntős meccseket, van, amikor csak a neten keresztül. Amikor hazaérünk, akkor pedig otthonról szorítunk a nekünk kedvező eredményekért" - mondta Háfra.

Tomori Zsuzsa is a tisztességes befejezésről beszélt, de már mondta korábbi edzőjének, Ambros Martinnak, jó lenne, ha megvernék a románokat, mert nekünk az az eredmény lenne a legjobb.