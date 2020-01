Kell még egy nagy dobás a továbbjutáshoz a kézi-Eb-n

A válogatottnál csapatmenedzserként dolgozó Nagy László a dánok elleni meccs előtti napon viccesen 0,69 százalék esélyt adott arra, hogy pontot szerezzünk. A válogatott korábbi legendája azt akarta ezzel érzékeltetni, hogy kevés ugyan az esély, de azt a keveset meg kell ragadni, és élni kell vele. Bejött.

Volt egy olyan elképzelés az Európa-bajnokság rajtja előtt, hogy a most bevetett fiatalok mutassák meg, hogy tehetséges játékosok, és legyen bennük bátorság, ne féljenek attól, ha esetleg valami nem sikerül. A bátorság legyen szembetűnő, ne a hibától való félelem.

Ezek után az Eb első meccsén az oroszok ellen ugyan akadozott a támadásunk, és 4 gólos előnyről az ellenfél az egyenlítésért támadhatott az utolsó percben, de végül meglett az egygólos győzelem. A védekezésünk már akkor is jól működött, mert az oroszok 25 gólig jutottak, a dánok pedig hétfő este csak 24-ig. A meccsen mindössze hat gól jött össze a két nagy bombázónak, Rasmus Laugénak és Mikkel Hansennek, mert a magyar edzői stáb az ő semlegesítésüket tartotta a legfontosabbnak.

Mire elég egyetlen edzés?

Sokszor lehet hallani mostanában a válogatottakat vezető szakemberektől, hogy kevés az idő, és néhány edzés alatt nem lehet csodát tenni, vagy új dolgokat tanulni. A magyar férfi kézilabda-válogatott erre cáfolt rá az Európa-bajnokságon. A Gulyás István, Nagy László és Chema Rodriguez alkotta szakmai stábnak volt bátorsága kitalálni egy olyan védekezési formációt, ami meglepte, elbizonytalanította a vb-címvédő, olimpiai bajnok Dániát.

Egy edzésen készültek fel erre, és minden működött.

A meccset meg lehetett volna nyerni, de ha Mikkel Hansen utolsó lövésénél hetest kapnak a dánok, akkor könnyen el is lehetett volna veszíteni, ezért talán mondhatjuk, hogy igazságos a döntetlen. Elcsépelt, de most maximálisan igaz, hogy az eredményen túlmutat a mutatott játék: volt egy vagány koncepciónk, amit komolyabb hullámvölgy nélkül megcsinált ez a formálódó csapat.

Nyitott védekezést a magyar válogatottól soha nem láttam ilyen hosszú időn át, ilyen magas szinten, pedig már láttam néhány meccset. Megesett a múltban, hogy megpróbáltuk kényszerből, vagy 10-15 percen át tudatosan, de ez ránk nem jellemző

– értékelt a meccs után a korábbi válogatott játékos, Borsos Attila.

Ehhez szükség volt a balatonfüredi Bóka Bendegúzra is, akiről most derült ki, hogy tudja ezt, van érzéke és képessége ahhoz, hogy a fal előtt zavaró ember legyen, miközben otthon ezt egyetlen bajnokin nem láthatjuk tőle. Bóka a középkezdés után végigrohant egy támadással, és gólt is szerzett – ezek olyan apróságok, amik a dán zavart szülték. Ráadásul a dánok nem egy hétköznapi barátságos meccsen zavarodtak össze, hanem az Európa-bajnokságon. Bóka mögött persze tudnia kellett Siposnak, Bánhidinak és Ligetvárinak, hogy mit kell tennie, hogyan kell távolságot tartani egymással, és a rájuk bízott beállót kikapcsolni a játékból, és persze ott voltak még az átlövők is. Összességében rendezetten, fegyelmezetten működött a magyar védekezés.

A dánok talán úgy voltak, vele, hogy egyszer majd csak megindulnak, és akkor eldöntik a meccset, de ez a mindent elsöprő berobbanás elmaradt. Lehet, hogy formán kívül vannak, lehet, hogy a biztos olimpiai részvételük tudatában már nem éhesek annyira,

DE a MALMŐBE Átránduló tízEZER DÁNNAK EGÉSZEN BIZTOSAN TÖBBET AKARTAK ADNI A KÉT MECCSEN MEGSZERZETT EGY PONTNÁL.

De a védekezésen túl a támadásban is voltak látványos megoldások a magyar oldalon. A ferencvárosi Nagy Bencét eddig csak a magyar bajnokságból ismerhettük, olyan megoldásokat választott, amiket jó volt nézni. A saját hatosáról dobott üres kapus gólja emlékezetes marad, és az első félidőben akkor tudtunk ellépni, amikor ő lőtte a góljainkat.

A lengyel Wisła Płock átlövője, a 21 éves Szita Zoltán 5 akciógólja is nagyon kellett. Amikor az alsó sarkokat választotta, akkor ötből négy kísérlete a kapuban kötött ki. Ő így értékelt:

Kinézünk a kispadra, és csak azt látjuk, hogy mindenki bízik bennünk, ez nagyon sokat hozzá tud tenni a játékhoz. Ilyen edzőkkel könnyű dolgozni. Ha azt csináljuk, amit kérnek, és bízunk egymásban, akkor a jövőben sem lehet problémánk.

Beállóból nem lőttünk gólt, mert mind a négy magyar kísérlet kimaradt. Ami azt jelenti, hogy van még tartalék ebben a csapatban, mert az izlandi kapuban nem Niklas Landin áll, aki a világ egyik legjobb kapusa, hanem Björgvin Páll Gustavsson, aki azért nem akkora klasszis.

Az Izland elleni rossz sorozatot kellene megszakítani

A magyar válogatott szerda kora este 18.15-től nagy meccset játszik Izlanddal, ott dől majd el, hogy továbbjutunk-e. A döntetlen mindkét csapatnak megfelelő, a dánoknak pedig a kiesést jelentené. 2012-ben drámai, kétszeri hosszabbításos meccsen sokáig döntetlenre állt a két csapat a londoni olimpián, majd az utolsó magyar támadást Lékai Máté értékesítette, és a négy közé jutott a csapat.

Izland rendkívül veszélyes ellenfél: az oroszok ellen már 20 perc után eldöntötte a meccset, 34-23 lett a csoportmeccs vége. A múlt is azt mutatja, hogy rendre Izland állta útját egy komolyabb magyar sikernek. Íme néhány példa:

2012, Eb: A világbajnok franciák legyőzése (26-23) után egy 27-21-es vereség Izlandtól, és elszálltak az érmes remények.

2011, vb: Az első meccsen 32-26 oda, végig jobban játszottak. A hetedik helyen végeztünk.

2008, Eb: A spanyolok legyőzése után a középdöntőben Izland egy meccset nyert, épp ellenünk. Emiatt lemaradtunk az olimpiáról.

Ezt a sorozatot kellene megszakítani valahogy, valami jól működő tervvel. Mert afelől kétségünk sem lehet, hogy az izlandi sem kapitány sem igazán tudja, mire számíthat tőlünk védekezésben. Visszatérünk a hatos falhoz, ezt a nyitott variációt fogjuk a kritikus helyzetekben alkalmazni?

A izlandiak legjobb játékosa, a Veszprémben is megforduló, jelenleg a Barcelonát erősítő Aron Palmarsson, aki tíz gólt lőtt a dánoknak, az oroszok ellen azonban egyet sem.

A szélsőjük, Valur Sigurdssonra is nagyon kell figyelni: már elmúlt negyvenéves, és játszott korábban a Kielben, a Barcelonánál, most a francia PSG szélsője. Ugyanúgy figyelni kell majd az átlövő Alexander Pettersonra, aki 39 éves, és még mindig a legjobbak közé tartozik.

A szövetségi kapitányuk Gudmundur Gudmundsson, Izlanddal története legnagyobb sikerét érte el, a pekingi olimpián (2008) második lett a franciák mögött. 2012-ben a Mocsai Lajos vezette csapat állta Gudmundssonék útját az olimpián, de a szakember aztán 2016-ban olimpiai bajnok lett a dánokkal.

Elég sok mindent tud a kézilabdáról, de ahogy a magyar játékosok mondták: a magyar válogatottnál dolgozó Chema Rodriguez is.

A legfontosabb most is az lesz, nagy önbizalommal, nyomás nélkül álljon ki a csapat, Ahogy eddig.

Ki juthat ki az olimpiára?

Egy döntetlennel mindkét nemzet továbbjut a 12 résztvevős középdöntőbe, és életben tartja olimpiai reményeit. A portugálok, szlovénok is ezért küzdenek ezen az ágon.

Az Európa-bajnokságról két olimpiai hely kiadó, azok a nemzetek kapják, amelyek a világbajnokságon nem végeztek a legjobb hétben. A másik ágon ezért harcolnak az osztrákok, fehéroroszok, vagyis hét-nyolc ország áll harcban ezért a két pozícióért.

E csoport (Malmö):

Izland-Oroszország 34-23 (18-11)

Magyarország-Dánia 24-24 (13-11)

Izland-Dánia 31-30 (15-15)

Magyarország-Oroszország 26-25 (14-13)

A csoport állása: 1. Izland 4 pont, 2. Magyarország 3, 3. Dánia 1, 4. Oroszország 0

A csoportokból az első kettő jut a középdöntőbe.