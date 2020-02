Évi 700 millióért már túl drága az érdi kézisiker a városnak

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Büszkék vagyunk a lányokra, nem olyan egyszerű a helyzet, de a folytatás nem tőlünk függ. Ez egy nagyon jó csapat, és hogy az elmúlt hetekben történtek milyen hatással voltak ezekre a lányokra, az egy nagy kérdőjel. Nem volt könnyű nekik, még külső segítséget is kértünk, hogy ebben a nehéz helyzetben, amikor kimennek a szurkolók elé a pályára, akkor a mesterségüket jól tudják végezni. Ez a sport. Hogy aztán a következő időszakban mi lesz, hogy lesz, annak lehet, hogy szólnak a könnyeim

– mondta Szabó Edina, az érdi női kézilabdacsapat vezetőedzője a Mosonmagyaróvár elleni bajnoki mérkőzés után. Még ha nehezen is indult a mérkőzés az Érdnek, végül 39-24-re nyertek hazai pályán, amivel a majdnem egy hónapja tartó, ötmeccses nyeretlenségi soroztuk végére tettek pontot.

Január 29-én a Vác ellen estek ki a Magyar Kupából, az EHF-kupában kikaptak a dán Odensétől, majd 24-24-es döntetlent játszottak a Besztercével, amivel eldőlt, hogy a második számú európai kupából is kiestek. A bajnokságban pedig két, mondhatni teljesen váratlan vereségbe szaladtak bele, a Dunaújváros 28-26-ra nyert Érden, amit az MTK elleni 40-35-ös vereség követett, amivel az Érd az ötödik helyig csúszott le. Ez utóbbi mérkőzés után törtek a felszínre az érdi kézilabdacsapat gondjai, amivel a hazai kézilabdasport figyelmének központjába is kerültek.

Az októberben megválasztott új polgármester, Csőzik László a Facebook-oldalán azt írta a vereség után, hogy „a város csak tavaly 400 milliót költött a csapatra, az idei finanszírozási igény viszont már 700 millió lenne. (A Sport Kft. eddigi összvesztesége 1 milliárd, az adófizetők pénzéből a részére nyújtott, eddig vissza nem fizetett tagi kölcsön mértéke pedig ugyancsak 1 milliárd forint.) Ezt nem engedhetjük meg magunknak, az amúgy is csekély rendelkezésre álló forrás kell az utakra, járdákra és vízelvezetésre. A jövőben az utánpótlás erősítésére összpontosítjuk erőinket, hogy az érdi szülők érdi lányainak szurkolhassunk a lelátókról!”

A poszt közzététele után hamar politikai ügy lett az érdi női kézilabdacsapat sorsából. A korábbi polgármester, T. Mészáros András szerint Csőzik így akarja ellehetetleníteni az elmúlt évek sikeres csapatának jövőjét. Hogy megtudjuk, mi az érdi szurkolók véleménye a csapat körül kialakult helyzetről, annak a szombati, Mosonmagyaróvár elleni meccsen próbáltunk utánajárni.

A harmadik erő

Egy órával a mérkőzés előtt már kisebb-nagyobb családi és baráti társaság gyülekezett a csarnok bejáratánál, ahová aztán még több hazai szurkoló érkezett, akiket leginkább a kabátjuk alól kikandikáló narancssárga pólóról lehetett megismerni. Az aréna falára a kézicsapat sikereire emlékeztető plakátok vannak kihelyezve. 2013 és 2018 között zsinórban hatszor volt harmadik az Érd a bajnokságban a Győr és a Ferencváros mögött, kétszer játszottak kupadöntőt és 2015-ben az EHF-kupa elődöntőjéig is eljutottak,

vagyis az elmúlt évtized magyar kézilabdázásának harmadik legsikeresebb női csapatáról van szó.

A kézilabdacsapat felemelkedése a 2006-os, elsöprő Fidesz-győzelmet hozó önkormányzati választások után kezdődött, ekkor lett Érd polgármestere T. Mészáros András. Az önkormányzat megalkotta a város sportkoncepcióját, aminek része lett egy élvonalbeli csapata létrehozása, ami aztán később Érd fontos városmarketing elemévé nőheti ki magát. A választás a női kézilabdacsapatra esett, aminek vezetését Tekauer Norbertre, a független, de egyébként a Fidesz frakciójában ülő önkormányzati képviselőre bízták.

Az Érd 2010-ben jutott fel az első osztályba, majd Szabó Edina vezetőedző irányításával előbb a bennmaradás jött össze, majd egy negyedik hely után már a dobogón találta magát a csapat, és rendszeres indulói lettek a nemzetközi kupasorozatoknak, több játékost adtak a magyar és külföldi válogatottakba is.

A végére kijött a különbség

A mosonmagyaróvári csapatot úgy félszázan kísérhették el busszal Érdre, ez a létszám néhány első- és másodosztályú futballklubnak is a becsületére válna. A 2300 fős arénában végül jó félház gyűlt össze, ami az egyik hazai szurkoló szerint teljesen szokásos, ha nem a Győr vagy Fradi az ellenfél, és ezek alapján nem gondolja, hogy az elmúlt hetek gyengébb eredményeinek hatása lett volna a nézőszámra. A lelátón sok gyerek és idős szurkolói is helyet foglalt, a büfében bőven fogyott a popcorn, a perec és a sör is, így a hangulat egészen kertvárosias volt a csarnokban.

A meccsen dolgozó egyik önkéntes szerint, amikor a Fradi, a Győr vagy egy külföldi csapat az ellenfél, akkor uralkodik igazi meccshangulat a csarnokban. Azt is elmondta, hogy néha a Fradi-szurkolók egy csoportja még úgyis kimegy egy-egy Érd-meccsre, hogy nem a Ferencváros játszik ott.

Úgy látja, a csapat a mostani szezonra állt igazán össze,

a 13 őszi bajnokiból tízet megnyertek, a Győr és a Fradi ellenin túl csak egy, a Debrecen elleni vereség csúszott még be. Elmondta, hogy az érdi játékosok napi két edzéssel készülnek a meccseikre. Szerinte az sem okozna tragédiát, ha a következő szezontól a saját nevelésű játékosok kapnának több szerepet a csapatban, az U18-as csapat több tagjai is már a nagycsapat játékosaival edz együtt.

A mérkőzés hatalmas rohanással, és ebből adódóan mindkét oldalon elég sok pontatlan passzal, eladott labdával kezdődött. Az elején úgy tűnt, hogy az Érdnek most sem lesz könnyű meccs, a mosonmagyaróváriak gyorsították a játékot, míg az Érd a félidő első felében az eredmény után ment. Húsz perc után a Mosonmagyaróvár 11-9-re vezetett, Dányi Bernadett sorra védte az érdiek gyenge átlövéseit, ami után Szabó Edina időt kért.

A rövid pihenő jót tett az érdieknek, két támadással később, a válogatottat erősítő Tóth Gabriella első góljával 11-11-re egyenlítettek, majd a világbajnok brazil szélső, Alexandra Nascimento góljával a vezetést is átvették. A szünet előtti utolsó percet megnyomta az Érd, Kiss Nikolett góljával 16-14-re léptek el, majd egy labdaszerzés után Bízik Réka futott el a bal szélen, és lőtte be a ziccerét, ezzel 17-15-re nyerték az első félidőt.

A két csapat közti tudáskülönbség alapján, az Érdnek több góllal kellett volna vezetnie a 10. helyen álló Mosonmagyaróvár ellen, ami a vendégek érdeme.

A második félidőben már elfogyott a mosonmagyaróváriak lendülete, és az Érd fokozatosan felőrölte őket, és végül 15 góllal, 39-24-re megnyerték a mérkőzést. A legeredményesebb érdi játékos a kilencgólos Nascimento volt, a vendégek legjobbja a hétgólos csapatkapitányuk, Tilinger Tamara volt.

Az utolsó percekben a nézők felállva tapsoltak az érdi játékosoknak, akik a lefújás után láthatóan nagyon megkönnyebbültek, hogy újra sikerült nyerniük. Az érdi törzsszurkolók, az Orange Dragons tagjai a kapu mögötti lelátón szurkoltak végig, bár a vendégek hangja olykor elnyomta az övékét, de ez nem nagyon szegte a kedvüket. Az érdi drukkerek nem csak a saját csapatuk, hanem a mosonmagyaróváriak játékosaival is lepacsiztak.

A vendégszurkolók kicsit csalódottan hagyták el az arénát, két hölgy szurkolójuk elmondta, tudták, hogy nem ők a meccs esélyesei, de egy kicsit szorosabb eredményre számítottak, és elégedetlenek voltak a gyenge játék miatt. Nem úgy, mint múlt héten, amikor nagyon izgalmas meccsen, egy góllal győzték le a Békéscsabát.

A lelátón akadt olyan veszprémi kézilabda-szurkoló is, aki most egyik csapatnak sem szurkolt igazán. Amikor teheti, szívesen kimegy más csapatok meccseire is, az érdi arénában például most járt először. Viszont Érd-meccsen már járt, egy hete az Elektromos-pályán, ahol 40-35-re kikaptak az MTK-tól. Elmondta, hogy akkor nagyon gyengén játszott az Érd, el lehet képzelni, hogy egy 75 gólos meccsen milyen volt a védekezés.

Az egyik, a kapu mögötti lelátón helyet foglaló érdi szurkoló úgy gondolja, hogy a csapat elmúlt heti vereségei nem feltétlenül a bizonytalan jövő miatt voltak. Szerinte a női kézilabdában benne vannak az ilyen hullámzások, szemben a férfi szakággal, ahol a jobb csapat szinte mindig legyőzi a gyengébbet. Amikor kikaptak, akkor sem látta úgy, hogy a játékosok ne tettek volna meg mindent a győzelemért. A jövőt illetően viszont kissé borúlátó.

Nem tartja helyesnek azt a jelenlegi helyzetet, hogy szinte csak az önkormányzat tartja el a csapatot, és hogy a város költségvetésének jelentős részét erre fordítsák.

Szerinte, ha több kézilabdacsapatnak is sikerült névadószponzort találnia, akkor a világ legerősebb bajnokságában évekig dobogós csapatnak is tudnia kéne. Más, gazdagabb városok önkormányzatai, mint például Siófok vagy Tatabánya sokkal kevesebb közpénzt fordítanak a csapataikra.

Úgy tudja, a csapat költségei már évek óta emelkednek, és az utánpótlásban játszó gyerekek szüleinek is egyre több mindenért kell külön fizetniük. Ez a gyakorlat szerinte már legalább egy éve, vagyis még az önkormányzati-választások előtt elkezdődött.

Útépítés és pride-koalíció

Az őszi, érdi önkormányzati-választások egy Shakespeare-drámának is beillettek volna. A várost tizenhárom éven át vezető fideszes T. Mészáros András végül alulmaradt az ellenzéki pártok támogatásával induló, volt SZDSZ-es alpolgármester, Csőzik Lászlóval szemben. A választások előtt bő egy évvel T. Mészáros, és a kézilabdacsapatot iránytó Tekauer viszonya teljesen megromlott egymással, állítólag a kézilabda miatt. Az Index információi szerint a következő történések vezettek a konfliktushoz:

Az érdi kézisek súlyos vereséget szenvedtek 2018 áprilisában a Fraditól (32-15). Ezután T. Mészáros azt mondta, hiába ömlik a közpénz a csapatba, nem jönnek az eredmények. A polgármester ehhez azt is hozzátette: ideje lenne leváltani a klubvezetést. A polgármester elégedetlen volt a városi kézilabdacsarnok beruházásának előkészítésével, ezért kijelentette, hogy nem hajlandó többet együtt dolgozni Szántó Erzsébettel, az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjével, aki egyben Tekauer élettársa is. Szántót ezt követően villámgyorsasággal, hivatalosan indoklás nélkül hívta vissza a városvezetés. Tekauer válaszul nemcsak hogy nem volt hajlandó megszavazni saját élettársa visszahívását, de nyíltan szembement az érdi Fidesz, illetve a polgármester akaratával, és saját klubvezetői pozíciójáról is lemondott. Ezután, augusztus elején Tekauert kitették az érdi Fidesz-frakcióból, amelynek több mint egy évtizedig volt tagja.

Az önkormányzati-választások előtt Szántó kitálalt arról, hogy állítása szerint T. Mészáros András az Érdi Sport Kft.-n keresztül mosta tisztára a várostól ellopott pénzét. A vádakat a volt polgármester visszautasította.

Az ügybe még az Egerszegi-család is belekeveredett, ugyanis Egerszegi Klára (az olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina testvére) Trekauer volt felesége, és gyerekeinek anyja. Az Egerszegi-lányok apja, Egerszegi János nyíltan kiállt T. Mészáros mellett az önkormányzati-választásban.

„Számomra a család az első, és szeretném, hogy a családom, unokáim itt, ebben a biztonságos és folyamatosan fejlődő városban élhessenek!” – írta Egerszegi a T. Mészáros András Facebook-oldalán közzétett posztban. Csakhogy az unokái, Trekauer Norbert fiai ennek nem örültek túlzottan, egy szeptember 15-i posztban elhatárolódtak nagyapjuk megnyilvánulásától, és kijelentették, hogy nem támogatják az akkori városvezetést.

Az új polgármester, Csőzik László február elején osztotta meg a nyilvánossággal, hogy az önkormányzat nem kívánja tovább fedezni a csapat költségeit, mert arra a pénzre inkább máshol van szükség, például járdák és utak építésénél. Szerinte a csapat mostani színvonalának megőrzése évente 700 millió forintjába kerülne az érdi adófizetőknek.

Február 21-én, az Érd TV Párbeszéd című műsorában a jelenlegi, és a volt polgármester fél órán át vitatkozott egymással a kézilabdacsapat körül kialakult helyzetről. Csőzik három okot említett, amiért a költségek így megugrottak:

2019-től plusz áfafizetési kötelezettsége (ami idén 144 millió forint) lett az önkormányzatnak, 80 millió forintra csökken a Magyar Kézilabda Szövetségtől érkező támogatás, és a játékosok bérköltsége is megnőtt.

A polgármester szerint emiatt lesz szükségszerű egy új modellre felépíteni az érdi kézilabdát, ahol a hangsúly a saját nevelésű játékos felé tolódna el a válogatott szintű játékosok igazolása helyett.

T. Mészáros erre úgy reagált, hogy a klub tavalyi éves költségvetése 385 millió forint volt, míg az idei nagyjából 485 millió forint, így a százmillió különbség 20-25 százalékos növekedést jelent.

„Én úgy látom, hogy ez egy tünet, Egy tünete a pride-koalíciós csapat központjából jövő utasítássorozatnak”

– mondta T. Mészáros, aki szerint először megtámadnak mindent, amit sikerre lehetett vinni, most a kézilabda, jövő héten a közbiztonság lesz megtámadva. „A szivárványkoalíció mindent építkezést és sikert le akar nullázni, tönkre akar tenni” – állítja a volt polgármester.

Csőzik elmondta, hogy legutóbbi Facebook-posztjában arra kérte Mészáros Lőrincet, hogy ha már a Fejér-BÁL Zrt. nevű cége az elmúlt években több milliárdos közbeszerzési munkákat nyert el Érden, akkor a kézilabdacsapatot is támogathatná valamennyivel, és hogy a korábbi városvezetésnek ezt miért nem sikerült elérni.

T. Mészáros erre úgy reagált, hogy amíg nincs a jelenleginél nagyobb gazdaságfejlesztési-övezet a városban, aminek létrejöttét szerinte az ellenzék akadályozta, addig nagyon nehéz szponzort találni az ország más részeiről. Úgy látja, a csapat körüli bizonytalan helyzet miatt négy hónap alatt sikerült az új városvezetésnek lenulláznia a klub iránti bizalmat, az pedig, hogy Mészáros Lőrinctől, vagy a közbeszerzésen nyertes többi cég tulajdonosától kellett volna támogatást kérni, szerinte felvetette volna a korrupció gyanúját.

„A kézilabda nem összehasonlítható két kilométer úttal”

– mondta a volt polgármester, aki hozzátette: meggyőződése, hogy a balliberális társaság központi utasítása a kézilabdacsapat ellehetetlenítése.

A mostani, közel hatvanmilliós havi működési költséget az önkormányzat a szezon végéig, júliusig fedezi, utána viszont cezúrát húznak, ami után várhatóan új korszak fog kezdődni az érdi kézilabdában, hacsak addig nem találnak egy tőkeerős névadószponzort.