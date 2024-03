Portugália átgázolt Tunézián, és bejelentkezett az olimpiai kvótáért

Pontatlanul kezdte Tunézia az összecsapást: az eladott labdákból és a kihagyott ziccerekből rendre indultak az ellenfél szélsői, és gólt szereztek, így öt perc után már 4–0 állt az eredményjelzőn. Jött is a tunéziai időkérés, ami felrázta az együttest, és 3–0-s sorozattal válaszolt a fehér mezes alakulat (4–3). Igaz, hogy Portugália a mérkőzés kezdetétől tartani tudta a kisebb lépéselőnyt, de önmaga árnyékában játszott, amit mutatott azt is, hogy negyedóra játék után csupán 64 százalékos hatékonysággal fejezte be támadásait. Természetesen ezt a portugál kapitány, Paulo Pereira sem nézte jó szemmel, így ő is kihívta csapatát egy rövid megbeszélésre.

Portugália új taktikát alkalmazott, elkezdte erőltetni a beállójátékot – amivel Tunézia már nem tudta felvenni a versenyt, támadásban pedig nem tudott legtöbbször ziccerig sem eljutni –, így ellépett öttel is. Patrick Cazalnak ezért nem volt más választása: a 18. percben második időkérését is el kellett égetnie (12–7). Ez másodjára nemhogy nem zavarta meg a portugálokat, még pontosabbak lettek, és a félidő végére gyakorlatilag állva hagyták Bilel Abdelliéket (18–12).

A második játékrészben sem lassított a tempón Portugália: szűk hat perc után Leonel Fernandes értékesített ziccere a tízgólos fórt jelentette (23–13). Tunézia valódi győzelmi esélye elúszott, a nagy pofon elkerülése érdekében azonban kikérte utolsó idejét is az afrikai alakulat.

Ez annak köszönhetően sikerült jól, hogy a portugálok láthatóan visszavettek a tempóból. Így az utolsó tíz perc tunéziai szempontból „csupán” nyolcgólos hátrányból kezdődött (30–22). A lefújásig ezt meg tudták tartani, így 37–29-es portugál győzelemmel ért véget a találkozó. Ez egyben azt is jelenti, hogy az afrikai alakulat már biztosan nem jut ki a párizsi olimpiára.

A Magyarország–Norvégia-mérkőzés 19:30-kor kezdődik.

FÉRFIKÉZILABDA, OLIMPIAI SELEJTEZŐ (TATABÁNYA)

2. FORDULÓ

Portugália–Tunézia 37–29 (18–12)

Az olimpiai selejtező programja:

Március 14., csütörtök:

Március 16., szombat:

19:30 Norvégia–Magyarország

Március 17., vasárnap:

18:30 Tunézia–Norvégia

21:00 Magyarország–Portugália

A csoport első két helyezettje jut ki a párizsi olimpiára.

A párizsi olimpia férfikézilabda-tornájának biztos résztvevői: Franciaország (rendező), Dánia (világbajnok), Egyiptom (Afrika-bajnok), Argentína (a Pán-amerikai Játékok győztese), Japán (az ázsiai olimpiai selejtező győztese), Svédország (Eb-bronzérmes, az Európa-bajnok jogán)

A további selejtezőcsoportok:

1. csoport (Granollers, Spanyolország): Spanyolország, Szlovénia, Bahrein, Brazília

2. csoport (Hannover, Németország): Németország, Horvátország, Algéria, Ausztria

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)