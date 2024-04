Mint beszámoltunk róla, a magyar női kézilabda-válogatott csoportgyőztesként kvalifikált a párizsi olimpiára, így a 2021-es tokiói játékok után ismét ott lesz a mezőnyben. A britek és a svédek legyőzését vasárnap este a japánok elleni 37–28-as diadal követte.

„Elképesztően büszke vagyok a lányokra. Rengeteg energiát öltünk a munkába a siker reményében, de úgy voltunk vele, látva, hogy a fiúk mekkora sikert értek el, nekünk is muszáj megoldani a feladatot – értékelte a tornát és a kvótaszerzést Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány. – Több mint két éve tart a munka, melynek most beérett a gyümölcse: a legfontosabb talán az volt, az első perctől elhitte a lányok mindegyike, hogy együtt sebezhetetlenek vagyunk. Elhitték, hogy bárkit le tudunk győzni és lám – sikerült. Kellett hozzá egy nagy adag koncentráció és még több akaraterő. De a legfontosabb talán mégiscsak az volt, hogy érzelmileg és mentálisan is a lehető legerősebbek tudtunk lenni. Ennek a csapatnak a múltban is sokszor csak ennyi kellett volna a még nagyobb sikerek eléréséhez” – mondta büszkén a szakember, aki a jelenlegi keretből nem egy sportolóval dolgozott együtt már a junioréveikben is.

A szurkolókkal való ünneplés szűk egy órával a mérkőzés után is tartott a Főnix Arénában. Mindez még különlegesebbé tette a kvalifikációt Klujberék számára. A Ferencváros átlövője a legutóbbi kvótaszerzésnek is aktív részese volt, akkor azonban a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött kellett azt megszerezni.

„Persze hogy egészen más élmény ez így, de abban azért nincs olyan nagy különbség, hogy hány örömkönnyet hullajtottam el eddig ma este. A lefújás pillanatában azonnal kerestem anyukámék pillantását, a fentebbi sorokban ültek, így hozzájuk nem tudtam odamenni, a húgomnak viszont a nyakába borultam picit sírni. Különleges, hogy ezúttal velük is sokkal jobban megoszthatom mindazt, amit megélek. Jó, hogy eltelt már egy kis idő a meccs vége óta, mert így végre kezdek újra úrrá lenni az érzéseimen, de még így is leírhatatlan, mi minden kavarog bennem: öröm, büszkeség, megkönnyebbülés" – fogalmazott a Ferencváros és a magyar válogatott kiválósága, akit Japán ellen a meccs legjobbjának is megválasztottak.

Vasárnap tizenegy gólig jutott, két nappal korábban, a svédek elleni sikerből hét találattal vette ki a részét. Mind a két meccsen ő volt az, aki az első perctől elkezdte termelni a gólokat, ezzel kulcsszerepet vállalt a későbbi dominancia megalapozásában.

Elvárom magamtól, hogy így tegyek. Mindig. Még akkor is, ha nem mindig jön össze. De nagyon fontos volt az, hogy csapatként voltunk nagyon jók, és képesek két meccsen keresztül kiváló teljesítményt nyújtani. Végig azt éreztem, a többiek is ugyanazon a hőfokon égnek, mint én, és nem arról van szó, hogy egymagam akarok nekiugrani egy áttörhetetlen gátnak. Egytől egyig mindenki hozzátette a magáét, lehet, az én szerepem olyan szempontból hálásabb, hogy többször kerülök helyzetbe, de ettől még a többiek melója és küzdelme is ugyanolyan fontos

– jelentette ki. Hozzátéve, olyan csapatszellem alakult ki a mostani válogatottban, amihez hasonlót még nem tapasztalt. Klujber szerint ez az egység a tavalyi vb-n, a horvátok ellen hatgólos hátrányból megfordított meccs alatt és után alapozódott meg. Ott hitték el mind, hogy egymásért küzdve valóban sokra vihetik, egyúttal nyugodtan számíthatnak is a másikra. Ha valakinek épp rosszabb napja van, lesz a keretben olyan, aki extra teljesítménnyel a helyére lép.

„Nem mondom, hogy nem lesz jó végre picit otthon lenni a családunkkal, a barátainkkal, mert két hét egy női öltözőben sok idő tud lenni. De ebben a csapatban most még az ilyen hosszabb edzőtáborok is valahogy egészen másképpen telnek” – jegyezte meg.

Győri-Lukács Viktória ugyancsak a horvátok elleni 23–22-es sikert emelte ki az olimpiai kvalifikációig vezető út sarokköveként. A mérkőzés a csapat mentális állapotára gyakorolt hatása mellett más szempontból is fontos volt, ha akkor kikap a válogatott, úgy lemaradt volna az olimpiai selejtezőről is...

„Az a meccs, az a részsiker elég mély nyomot hagyott a csapatban. Onnantól kezdve, jó, ott volt az a nem túl szép norvég meccs, elhittük magunkról, hogy tudunk mi kézilabdázni nyomás alatt is. Azt hiszem, ezen a tornán ezt újfent bebizonyítottuk. Elképesztő volt, amit a három meccsen a szurkolóktól kaptunk, miként azt is nagyon jó volt megélni, mennyire koncentráltak tudtunk lenni, főleg védekezésben” – vette át a szót a Győr jobbszélsője.

„Alig várom, hogy megtapasztaljam, közönség előtt milyen élmény egy olimpia. Tokió is különleges volt, az első olimpiám, de sokan mesélték, szurkolók nélkül azért nem volt teljes számukra az élmény. Most minden adott lesz ahhoz, hogy remek hangulatban játsszunk kint is: viszonylag közeli, európai helyszín lévén bízom abban, hogy sok ismerősöm is ott lehet majd a lelátón. Sok idő van még addig és sok feladat vár mindannyiunkra klubszinten, de biztos vagyok benne, hogy Párizsban is ugyanígy kitesszük majd szívünket-lelkünket a pályára, mint ebben a négy napban tettük” – tekintett előre a 28 éves játékos.

Márton Gréta, a Ferencváros balszélsője elmondta, hogy fantasztikus érzés hazai közönség előtt olimpiai kvótát ünnepelni.

„Csodálatos volt ez, illetve a múlt hét is már, amikor együtt készültünk a lányokkal. Nagyon örülök annak, hogy a svédek legyőzésével a mai meccs egy kissé könnyedebb volt, és mindenki pályára tudott lépni és élvezte a játékot. A mai napon ez volt a legfontosabb. Hálásak vagyunk, hogy ennyien eljöttek miattunk Debrecenbe és szurkoltak nekünk mind a három mérkőzésen. Teljesen más volt ez, mint a tokiói olimpiára való kvalifikáció, ugyanis telt ház előtt léphettünk pályára és élvezhettük a hazai közönség buzdítását. Minden tökéletes volt: a szervezés, a szurkolás és a csapategység is. Minden sportolónak azt kívánom, hogy egyszer megtapasztalhassa, hogy milyen hazai pályán átélni ezt, mert semmihez sem fogható. Ezt meg is ünnepeljük este, nem is szabad egy ilyen fantasztikus eredményt lazítás nélkül hagyni. Ez egy olyan dolog, ami nem biztos, hogy még egyszer adódik az ember életében, szóval ki kell eresztenünk a gőzt. Azonban nem tart ez sokáig, jövő héten már mindenki számára folytatódik a klubmunka és a csapatában kell helytállnia.”

Az értékelések sorát Kuczora Csenge folytatta, aki a japánok elleni győztes mérkőzésen három gólt szerzett.

„Fantasztikus érzés ez, nem találom a szavakat. Még egyelőre elhinni sem tudom, ez valószínűleg pár nap múlva tudatosul bennem: ott leszek egy olimpián! Most ezt elképesztő érzés kimondani és nagyon jól hangzik, hogy kvótát szereztünk Párizsra, de még hihetetlen. Úgy jöttünk ide, hogy minden mérkőzést meg szeretnénk nyerni – még úgy is, hogy papíron a svédek voltak jobbak –, de meg akartuk mutatni, hogy mi vagyunk itthon és győzni szeretnénk. Nem is tette oda magát eléggé a skandináv csapat, mi pedig megleptük őket. A mai mérkőzéssel pedig megkoronáztuk az egész selejtezős teljesítményünket, ezt pedig ma meg is ünnepeljük!” – nyilatkozott az Indexnek könnyeivel küszködve az irányító.

A 25 éves beálló, Füzi-Tóvízi Petra már egyszer lemaradt az olimpiáról, most nem szeretne. Mindent megtesz azért a következő két hónapban, hogy bekerüljön a keretbe és bizonyíthasson Párizsban.

„Már a svéd meccs előtt is éreztem – ahogy ránéztem a lányokra és láttam a tüzet a szemükben –, hogy nem lehet ennek a tornának más a győztese, csak mi. Annyira bíztam magunkban és tudtam, hogy ezt együtt megcsináljuk. A japánok teljesen más kézilabdát képviselnek, mint az európai nemzetek, de felkészültünk a csiki-csuki, gyors játékra. Hamar kezelni tudtuk ezt a stílust és uralni a találkozót.”

Hozzátette: végig érezte, hogy meglesz a győzelem, de ki akarta zárni ezt a meccs közben.

A 23. perc környékén már ez járt az eszemben. Természetesen nem lehet erre koncentrálni egy meccsen, de az utolsó momentumokban már megengedtem magamnak, hogy mindent elengedjek. Kavarognak bennem az érzések, ugyanis nem minden nap juthat ki az ember az ötkarikás játékokra, főleg, hogy én egyszer már lemaradtam róla, de most meg szeretném én is tapasztalni az olimpiai szellemet. Foggal, körömmel harcolunk majd azért, hogy ott lehessünk nyáron együtt. Ez a csapat most feltette nekem az i-re a pontot, elképesztően összhangban voltunk, mint az utóbbi években soha.

A keret legfiatalabb tagja, Simon Petra is kivette a részét a diadalmenetből, Japán ellen konkrétan ő töltötte a legtöbb időt pályán a három irányító közül.

„Leírhatatlan érzés, hogy ilyen fiatalon átélhetem mindezt ezek mellett a lányok mellett. Rengeteget segítenek nekem, támogatnak, és legalább ennyit meséltek arról, milyen különleges élmény olimpián játszani. Nem tudom kifejezni, mennyire boldog vagyok. Kislányként én is arról álmodtam, hogy egyszer az olimpián szerepeljek, erre most itt vagyok a kapujában. Kemény tavasz vár még ránk, de bízom abban, hogy a nyár hasonlóan elfoglalt lesz. Hogy mire vagyok a leginkább kíváncsi? Kicsiként sokszor néztem a nyitóünnepséget, ahogyan felvonulnak a csapatok a nemzeti zászlóval, azt például biztosan nagy élmény a helyszínen, a sportolók között átélni” – tekintett előre a szemében gyermeki lelkesedéssel az FTC tehetséges karmestere.

A női szakág képviselői a 2021-es tokiói játékok után ismételhetnek: összességében pedig tizenhárom lehetőségből nyolcadszor sikerült nekik a kvalifikáció (a női kézilabda 1976 óta az olimpiai program része). Montrealban és Atlantában bronz-, Sydney-ben ezüstérem jutott a mieinknek.

A debreceni kvalifikációs tornát ezzel a mieink nyerték, a második kvóta pedig a favoritnak gondolt svédekhez került. Japán a kvartett harmadik helyével kellett beérje, míg a britek három – erősen kalkulált – vereséggel zárták le a kirándulást Kamerun helyén.

2004, azaz az Athénban rendezett játékok óta először fordul elő, hogy mind a női, mind a férficsapatunk ott lesz az olimpián.

Női kézilabda, olimpiai selejtezőtorna, Debrecen

3. forduló



Korábban játszották

1. forduló (április 11., csütörtök)

Svédország–Japán 35–28 (17–13)

2. forduló (április 12., péntek)

A csoport végeredménye: 1.: Magyarország 6 pont, 2.: Svédország 4, 3.: Japán 2, 4.: Nagy-Britannia 0.

A párizsi olimpia női kézilabdatornájának sorsolási kalapjai:

1. Norvégia, MAGYARORSZÁG

2. Hollandia, Németország

3. Szlovénia, Spanyolország

4. Svédország, Franciaország

5. Dánia, Brazília

6. Angola, Dél-Korea

A magyar női válogatott kerete

Kapusok: BÖDE-BÍRÓ Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), JANURIK Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZEMEREY Zsófi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC)

BÖDE-BÍRÓ Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), JANURIK Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZEMEREY Zsófi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC) Jobbszélsők: FALUVÉGI Dorottya (SG BBM Bietigheim, német), GYŐRI-LUKÁCS Viktória (Győri Audi ETO)

FALUVÉGI Dorottya (SG BBM Bietigheim, német), GYŐRI-LUKÁCS Viktória (Győri Audi ETO) Jobbátlövők: KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), PAPP Nikolett (SCM Gloria Buzau, román)

KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), PAPP Nikolett (SCM Gloria Buzau, román) Irányítók: VÁMOS Petra (DVSC SCHAEFFLER), DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga (Moyra-Budaörs), SIMON Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria)

VÁMOS Petra (DVSC SCHAEFFLER), DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga (Moyra-Budaörs), SIMON Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria) Beállók: BORDÁS Réka (Praktiker-Vác), FÜZI-TÓVIZI Petra (DVSC SCHAEFFLER), PÁSZTOR Noémi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC)

BORDÁS Réka (Praktiker-Vác), FÜZI-TÓVIZI Petra (DVSC SCHAEFFLER), PÁSZTOR Noémi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC) Balátlövők: JUHÁSZ Gréta (Kisvárda Master Good SE), KÁCSOR Gréta (DVSC SCHAEFFLER), KUCZORA Csenge (Praktiker-Vác)

JUHÁSZ Gréta (Kisvárda Master Good SE), KÁCSOR Gréta (DVSC SCHAEFFLER), KUCZORA Csenge (Praktiker-Vác) Balszélsők: MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine (Győri Audi ETO)

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)