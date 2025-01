„Bosszút” forral a kapitány, válogatottunk 1997-be röpítené vissza a magyarokat

A Pick Szegeddel EHF-kupát és magyar bajnokságot nyerő Zubai Szabolcs sokat vár nemzeti csapatunktól az elmúlt év sikerei után a ma kezdődő kézilabda-világbajnokságon.

„Az elmúlt két világversenyen nagyon jól szerepelt a gárda, úgy gondolom, hogy a csoportból való továbbjutásunk nem lehet kérdéses, számukra a középdöntőben kezdődik az igazi viadal, persze nem lenézve a többi együttest, de ez a realitás” – mondta Zubai. Hozzátette: a legjobb nyolcba várja a magyar csapatot, ahol szerinte ki-ki meccsek várnak Chema együttesére, és bármi megtörténhet, akár a végső négyesben is ott lehet.

Tisztán kell látni. A mai kézilabda mezőnyéből három nemzet, Dánia, Svédország és Franciaország kiemelkedik. Az utánuk lévő nyolc-tíz csapat – köztük a mieink is – hasonló játékerőt képvisel, bármelyik csapat ki tud kapni három-négy góllal, de ugyanennyivel meg is nyerheti az összecsapást, ezért is gondolom azt, hogy a negyeddöntőben bármi megtörténhet. Pontosan így volt ez a magyar válogatottal is, a tavalyi Európa-bajnokságon felénk billent a mérleg nyelve, míg a nyári, párizsi olimpián számunkra kedvezőtlenül alakultak a végjátékok, például Norvégia és Egyiptom ellen is.



A szegediek legendás beállója szerint a fiatal játékosokra lehet építeni, az idősebb generáció, Lékai Máté és Mikler Roland pedig össze tudja fogni az együttest, és egyfajta támaszt nyújt a húszas évei elején járó játékosoknak. Majd röviden kitért arra is, hogy mi lehet a kulcs egy-egy nehezebb mérkőzésen: „a masszív védekezéssel, majd az abból indítható gyorslerohanásokkal (ami a spanyol játék alappilére) meglephetjük az ellenfeleket, bár megmondom őszintén, az utóbbit félve mondom, az inkább csak az én elképzelésem” – zárta gondolatát Zubai Szabolcs.

A hétfői sajtótájékoztatón Ilyés Ferenc (akivel nemrégiben az Indexen is beszélgettünk), a honi szövetség elnöke visszatekintett a 2024-es esztendő sikereire, majd felvázolta a vb célkitűzéseit.

„A magyar kézilabdának nagyon sikeres éve volt 2024-ben: történelmi Eb-5. hely a fiúknál, a két fantasztikus olimpiai selejtező, 20 év után mindkét csapatunk ott volt az olimpián, majd a koronát az évre a lányok Eb-bronzérme tette fel. Itt az új év, így az új feladatok és lehetőségek is: rögtön itt a férfi-vb. Örülnénk, ha a srácok idén is hasonló eredménnyel örvendeztetnének meg minket, mint tavaly az Eb-n. Mi Horvátországban vagyunk érdekeltek, azt gondolom, óriási bravúr lenne, ha Norvégiában, Oslóban is pályára tudnánk lépni a torna végén az éremcsatákon. Az MKSZ részéről a hivatalos célkitűzés ennél reálisabb: az első nyolc hely valamelyikének megszerzése, azaz a negyeddöntőbe jutás. A férfimezőnyben ez közvetlen élmezőnyt jelent, hiszen legalább 10-12 csapat van, amely mindig a nyolc közé vágyik – joggal –, eddig sikerült a srácoknak az élmezőnyben végezni, reméljük, most is megismétlik ezt.

Chema Rodríguez, a férfiválogatott szövetségi kapitánya bosszút forral a nagyon fájó, három évvel ezelőtti, hazai rendezésű Európa-bajnokság csoportkörében Hollandiától elszenvedett vereség miatt.

„A csoportban először Észak-Macedóniával találkozunk, gyors csapat, jól egy-egyező játékosokkal. Pár nappal ezelőtt mindössze két góllal kaptak ki Horvátországtól, tehát egyértelműen jó csapatról beszélhetünk. Az első meccsünk meghatározhatja a vb-n való teljes szereplésünket, így kiemelten fontos, mire leszünk képesek. Guinea ellen könnyebb mérkőzésre számítunk – a másik két kemény európai ellenfelünk mellett –, nincsenek ismert játékosaik, valamint szabadabban is játszanak, ez persze nem teszi könnyebbé a felkészülésünket, ettől függetlenül természetesen a győzelem egyértelműen elvárható ezen a találkozón. A harmadik csoportmérkőzésen Hollandia jön majd. Ebből a nemzeti együttesből többen Bajnokok Ligájában, valamint a legerősebb nemzeti bajnokságokban játszanak. A 2022-es Eb-n – talán némi meglepetésre – kikaptunk Hollandiától, most pedig nem bosszút állni akarunk, sportban ilyesmiről nem beszélhetünk, hanem szeretnénk nyerni, méghozzá azért, mert kétszer egymás után nem veszíthetünk, legfőképp azért nem, mert ez a győzelem fontos lenne a csoportelsőség megszerzésének szempontjából.”

Ha a célkitűzést nézzük, magabiztosan futhat neki a nemzeti csapat a tornának: a legutóbbi négy világbajnokságon négyből háromszor a negyeddöntőbe jutott, egyszer, 2019-ben a középdöntőben, a 10. helyen ért véget a szereplés. 2017-ben a hetedik, 2023-ban a nyolcadik,

2021-ben pedig nagyot alkotott a csapat ötödik helyével, annál előkelőbb pozícióban legutóbb 1997-ben, a Japánban rendezett vb-n tudott előrébb végezni együttesünk, akkor az elődöntőig menetelt és a negyedik pozícióban zárt.

Imre Bence – aki nemrégiben az Indexnek adott exkluzív évértékelő interjút – elmondta, hasonlót szeretnének véghez vinni, nem elégednek meg a negyeddöntős szerepléssel, ehhez viszont már világsztár együtteseket kell maguk mögé utasítaniuk.

A nyolc négyfős csoportból a kvartettek első három helyezettje jut tovább, amennyiben együttesünk is kvalifikálja magát a következő etapra, akkor várhatóan a szomszédos Ausztria, a háromszoros olimpiai, hatszoros világ- és négyszeres Európa-bajnok, jelenleg is címvédő Franciaország, valamint a 2015-ben vb-ezüstérmes Katar lehet. Amennyiben a középdöntős csoport első két helyének egyikén végeznek Bánhidi Bencéék, akkor negyeddöntőbe jutnak, ott várhatóan Izland, Horvátország és Egyiptom hármasa közül kaphatnak ellenfelet.

Férfi kézilabda-világbajnokság

A magyar válogatott csoportmérkőzései:

Január 15., szerda 20:30: Magyarország–Észak-Macedónia – helyszíni tudósítás

Január 17., péntek 20:30: Guinea–Magyarország

Január 19., vasárnap 20:30 Magyarország–Hollandia

Csoportbeosztás:

A csoport (Herning): Németország, Csehország, Lengyelország, Svájc

B csoport (Herning): Dánia, Olaszország, Algéria, Tunézia

C csoport (Porec): Franciaország, Ausztria, Katar, Kuvait

D csoport (Varasd): Magyarország, Hollandia, Észak-Macedónia, Guinea

E csoport (Oslo): Norvégia, Portugália, Brazília, Amerikai Egyesült Államok

F csoport (Oslo): Svédország, Spanyolország, Japán, Chile

G csoport (Zágráb): Szlovénia, Izland, Kuba, Zöld-foki Köztársaság

H csoport (Zágráb): Egyiptom, Horvátország, Argentína, Bahrein

A csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe.

A magyar férfiválogatott vb-kerete:

kapusok: Mikler Roland (OTP Bank-Pick Szeged), Bartucz László (MOL Tatabánya KC), Palasics Kristóf (SL Benfica, portugál)

jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel, német), Krakovszki Zsolt (HSG Wetzlar, német), Rodríguez Álverez Pedro (MOL Tatabánya KC)

jobbátlövők: Ancsin Gábor (FTC-Green Collect), Ilic Zoran (HSV Hamburg, német), Ónodi-Jánoskúti Máté (FTC-Green Collect)

irányítók: Lékai Máté (FTC-Green Collect), Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel), Hanusz Egon (SL Benfica, portugál)

beállók: Bánhidi Bence (OTP Bank-Pick Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (MT Melsungen, német)

balátlövők: Bodó Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), Ligetvári Patrik (One Veszprém HC), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock)

balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (MOL Tatabánya KC)

A világbajnokság rajtjára 18 játékos nevezhető (a torna alatt öt cserére van lehetőség), a mérkőzéseken 16 kézilabdázó léphet pályára.

(Borítókép: Lékai Máté, a Magyarország–Tunézia férfi kézilabda olimpiai selejtezőn 2024. március 14-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)