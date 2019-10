Kína súlyos válaszcsapást ígér az NBA vezérének

A kínai állami tévétársaságon keresztül fenyegette meg a kínai kormány az NBA-t vezető Adam Silvert, aki súlyos válaszcsapásra számíthat, miután a hét második felében arról beszélt, hogy Kína megpróbált nyomást helyezni rá, hogy rúgja ki az NBA és Kína közötti botrányt egyetlen Twitter-üzenettel kirobbantó Daryl Morey-t, a Houston Rockets általános igazgatóját.

A kínai állami tévé, a CCTV szerint ez hazugság, és az NBA megpróbálja sötét színben feltüntetni őket, a rágalmazásért pedig ellenlépésekre számíthatnak majd.

Adam Silver még csütörtökön, az NBA ázsiai túrájáról visszatérve beszélt arról, hogy Kína Morey fejét követelte a két hete kirobbant botrány miatt. Morey egy azóta törölt Twitter-üzenetben a hongkongi tüntetők melletti kiállásra szólított fel, az ügyből pedig – főleg azért, mert az NBA röviddel utána érkezett meg két bemutatómeccsre Kínába – elég nagy balhé lett, súlyos anyagi következményekkel, ugyanis a kínai szponzorok és partnerek felmondták az együttműködést a Rockets csapatával, de volt olyan is, ami az NBA mögül is kiszállt, és jelenleg is bizonytalan, hogy műsorra tűzik-e az NBA kedden induló szezonjának meccseit Kínában.

A hét második felében az NBA-szupersztár LeBron James is megszólalt az ügyben: bár arra a pletykára nem reagált, miszerint ő is Morey büntetését kérte Adam Silvertől, azt viszont elmondta, hogy szerinte Morey hibát követett el az október eleji Twitter-üzenettel, mert nem kellően megalapozott és sokrétű információ alapján alkotott véleményt.

James ezután heves kritikát kapott, hogy pont ő, aki mindig a szólásszabadság és a társadalmi egyenlőtlenség eltörlése oldalán állt ki, most hogyan támadhatja Morey-t, de más olvasat szerint pusztán csak annyit akart közölni – nem túl ügyesen –, hogy meggondolatlan volt nemzetközi konfliktust kirobbantani azelőtt, hogy NBA-játékosok érkeztek Kínába, akik így nem mindig voltak kellő biztonságban.

Az NBA és Kína ügye, az NBA óvatos, sokat kritizált és furcsa hozzáállása természetesen a pénzről szól.