Az ír ketrecharcos Conor McGregor bűnösnek vallotta magát egy bántalmazási ügyben, a bíróság 1000 eurós (kb. 328 ezer forintos) pénzbüntetésre ítélte, írja a BBC. Az eset még áprilisban történt egy dublini kocsmában.

Április 6-án a korábbi UFC-bajnok McGregor besétált a kocsmába, és mindenkinek kért egyet a saját márkás Proper Twelve whiskyjéből, az egyik férfi azonban többször is elutasította a neki felajánlott poharat. Elsőre úgy tűnt, hogy az ír ex-UFC-s meg is békélt ezzel, szépen lehajtotta a saját italát, nem sokkal később viszont teljesen váratlanul fogta magát, és megütötte a férfit. Az esetről augusztusban egy videófelvétel is előkerült.

A megütött férfi, Desmond Keogh elfogadta McGregor bocsánatkérését. Az ír MMA-s az ESPN-nek arról beszélt augusztusban, hogy hibázott.

Az ír harcművésznek egyébként nem ez volt az első olyan ügye, ahol elvesztette a kontrollt: 2018-ban azért tartóztatták le, mert megtámadta egy ellenfelének a buszát , idén márciusban meg azért került bajba, mert összetörte egy rajongójának a telefonját . Szintén márciusban egyébként egy tavaly decemberi szexuális zaklatási ügye is ismét előkerült, akkor újra ki is hallgatták a rendőrök. Október végén pedig egy második nő is szexuális zaklatással vádolta meg McGregort.

MCGregor egykor az UFC legnagyobb sztárja volt, de 2016 óta egyetlen MMA-meccset vívott, amin kikapott Habib Nurmagomedovtól , mielőtt a meccs vége botrányba fulladt volna a két bunyós tábora között kitört verekedés miatt. McGregor ezután 2019 márciusában bejelentette a visszavonulását, de azóta többször is burkolt, illetve kevésbé burkolt jelét adta annak, hogy ha úgy adódik, visszatérne .