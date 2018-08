Háromból három, Silverstone-ban is Alonsóék nyertek a WEC-ben

A kétszeres világbajnok a szezon végén elhagyja a Forma-1-et és a McLarent is.

A spanyol kétszeres világbajnokként hagyja ott a Forma-1-et, pedig Schumacher hét vb-címet jelentő rekordját is megdönthette volna, ha nem dönt folyamatosan rosszabbnál rosszabbul.

A pole pozíciót ugyan nem sikerült megszerezni a silverstone-i 6 órás versenyre Fernando Alonsóéknak, a futamgyőzelem így is meglett az endurance-világbajnokság angliai futamán.

Alonsóék kocsijában, vagyis a 8-as rajtszámú Toyotában Sébasiten Buemi kezdett, de a rajtnál nem tudott bravúrral az időmérőt nyerő másik gyári Toyota elé kerülni, onnantól pedig sokáig 1-3 mp-es hátrányt tartott Kobajasi Kamui mögött.

Kicsivel egy órával a rajt után állt Alonsóék 8-as kocsija az élre, nem hiba, hanem csapatutasítás miatt, Kobajasi jobbra húzódott a Hangar egyenesben, és elengedte a svájcit. Buemi 20 percig maradt az élen, akkor cserélt sorban egymás után mindkét Toyota pilótát, jött Fernando Alonso és Mike Conway, utóbbi gyorsabban került az autóba, és visszavette a vezetést.

Alonso a tankolás és kerékcsere után sem tudta megelőzni Conwayt, aki a kiállással még növelte is előnyét. Egy hosszabb egészpályás sárga zászló – törmeléktakarítás miatt – alatt Alonso beérte Conwayt, és onnan tapadt a másik gyári Toyotára, a harcosságának pedig meg is lett az eredménye, 2,5 óra verseny után a Wellington egyenes végén, a pálya középső szakaszán meg tudta előzni a brit pilótát, és immár csapatutasítás nélkül is élre tudott állni a kétszeres F1-világbajnok.

Innen Alonso meg is lépett, és azok után, hogy vagy 80 körig együtt haladta két Toyota, villámgyorsan előbb öt, majd nyolc másodperces előnyt szedett össze a 8-as rajtszámú autóval.

Sokáig nem örülhetett a hirtelen jött előnynek, az egyik Ferrari jobb hátulját ugyanis lebontotta egy defekt, így a törmelékek eltávolításának idejére megint jöhetett a mezőnyt összetömörítő biztonsági autó. Az elvesztett előny egy részét aztán a remek pilótacserével hozták vissza, Alonsót Nakadzsima Kazuki, Conwayt José María-López váltotta a két Toyotában, Alonso japán pilótatársa viszont 3 másodpercnél nagyobb előnnyel térhetett vissza a másik kocsi elé valamivel túl a futam felénél.

A korábbi háromszoros túraautó-világbajnok argentin López viszont őrült tempót diktált, és gyorsan beérte a japánt, akitől a 110 kör után visszavette a vezetést a 7-es Toyotának, majd egyre nagyobb előnyt autózott ki magának, ami a következő boxkiállás után közel 20 másodpercre is megnőtt. Ezen a pilótacsere után Buemi sem tudott változtatni, aki újra Kobajasi ellen ment. Ekkor úgy tűnt, hogy a 7-es Toyota elhúzhat, és megszerezheti első győzelmét a szezonban, de Buemi rákapcsolt, majd a kerékcsere után 6 másodpercre hozta le a hátrányát, köszönhetően annak, hogy a másik Toyotán cserélni kellett a hátsó elemet.

Buemi a friss gumikon egyre közelebb ért Kobajasira, a japán a nyomás alatt hibázott is, így az utolsó 50 perchez érve újra centikre volt egymástól a két Toyota. Végül a csapattól érkező kérésre engedte el Kobajasi a csapat másik autóját, ami láthatóan gyorsabb volt egyébként nála – pár kör alatt 3 másodpercnél is több előnyt szedett össze, amiből az utolsó kerékcsere és tankolás utánra 12 mp lett, és a végéig meg is tartotta ezt a különbséget.

Az előzés után már zavartalanul ment végig Buemi, aki a szezon harmadik futamán a 8-as Toyota harmadik győzelmét szerezte, így a spái 6 órás a Le Mans-i 24 órás verseny után a silverstone-i 6 órás és Alonsóéké lett az LMP1-es kategóriában.

Fernando Alonso ezzel egyelőre hibátlan a WEC-ben, háromból hármat nyert, vagyis 3,5 hónap alatt több világbajnoki futamgyőzelmet szerzett a sorozatban, mint a Forma-1 előző 5,5 idényében.

A szezon október 14-én a fudzsi 6 órás versennyel folytatódik majd.

Az endurance-vb silverstone-i 6 órás versenyének dobogósai kategóriánként

LMP1

Toyota Gazoo Racing #8 – Fernando Alonso, Sébastien Buemi, Nakadzsima Kazuki (Toyota TS050 Hybrid) Toyota Gazoo Racing #7 – Mike Conway, Koabajasi Kamui, José María-López (Toyota TS050 Hybrid) Rebellion Racing #3 – Thomas Laurent, Mathias Beche, Gustavo Menezes (Rebellion R13)

LMP2

Jackie Chan DC Racing #38 – Ho-Pin Tung, Gabriel Aubry, Stéphane Richelmi (Oreca 07) Jackie Chan DC Racing #37 – Jazeman Jaafar, Weiron Tan, Nabil Jeffri (Oreca 07) Signatech Alpine Matmut #36 – Nicolas Lapierre, André Negrao, Pierre Thiriet (Alpine A470)

GTE Pro

AF Corse #51 – James Calado, Alessandro Pier Guidi (Ferrari 488 GTE Evo) Porsche GT Team #91 – Gianmaria Bruni, Richard Lietz (Porsche 911 RSR) Ford Chip Ganassi Team UK #67 – Andy Priaulx, Harry Tincknell (Ford GT)

GTE Am