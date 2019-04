Rossz rajttal bukta Michelisz a hungaroringi futamgyőzelmet

A Honda és a Lynk & Co dominál Mogyoródon, Tassi így is csak a 18., Tenke az utolsó.

A 2018-as hétvége legrosszabb pillanatait idézte vissza a WTCR hungaroringi hétvégéjének második futama, hiszen 2018-as futamokhoz hasonlóan most is hiába szerzett pole-t Michelisz Norbert, rossz rajttal elbukta első helyét, és így a futamgyőzelmet is, ráadásul a tavalyi főfutamhoz hasonlóan most is a csapattárs Gabriele Tarquinivel szemben maradt alul. Vasárnap a pole után egy második hellyel kellett beérnie, a szombathoz képest javuló Tassi Attila pedig eddigi legjobb eredményét hozta össze a világkupán a fordított rajtrácsos versenyen szerzett nyolcadik helyével. A hondás Girolami két futamot nyert a hétvégén, a harmadikat a címvédő Tarquini húzta be Michelisz előtt.