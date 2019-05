Kormánya sem volt időben, még szép, hogy leégett Alonso

Amikor Fernando Alonso 2018. november 25-én (eddigi) utolsó Forma–1-es nagydíja végén a gumit égette az abu-dzabi Yas Marina pálya aszfaltján, Zak Brown, a McLaren elnök-vezérigazgatója azzal köszönt el a rádióban a spanyoltól, hogy

Brown ezzel arra utalt előre, hogy a McLaren saját csapattal, nem pedig mással együttműködve nevez majd a 103. Indianapolis 500-ra. A felelőtlen ígéret gyorsan visszaütött, amikor majdnem pontosan fél évvel később Fernando Alonso felsült az Indy 500 időmérőjén a McLaren-Chevrolet-val, és előbb sem a top 30-ba, majd sem a top 33-ba nem fért be. Ezzel még legalább egy évet kell várnia az Indy 500 megnyerésére, vagyis továbbra is csak Graham Hill hozta össze a Monacói Nagydíj, a Le Mans-i 24 órás és a Indy 500 megnyeréséből álló Tripla Koronát.

Bár Alonso tudását és a McLaren hátterét nézve sokkoló volt a hétvégi kudarc, az elmúlt években számos olyan lépésük volt, ami egyenesen ide vezetett.

Az Associated Press cikke hihetetlen amatörizmusról számol be a McLaren hátteréből. Hogy mit értenek ez alatt? A cikk első bekezdésében arról írnak, hogy

Ezek után nem nehéz belátni, miért rúgták ki órákkal az elbukott időmérő után a McLaren Indy-projektjét összefogó Bob Fernley-t, és miért utazott haza Angliába egyből Zak Brown. Az amatörizmus fokairól maga Brown beszélt az AP-nek.

„Nem hiszen, hogy arrogánsan fogtunk volna neki a dolgoknak, inkább felkészületlenek voltunk” – mondta Brown, aki szerint nem érdemelték meg, hogy indulási jogot szerezzenek, és erről csak ők tehettek.

Alonso áprilisban, egy texasi versenypályán tesztelhette először a McLaren Indy-versenyautóját, de csak késéssel gurulhatott ki a garázsból, mert a kormány nem volt kész időre. Brown szerint ez már előre jelezte, hogy a csapat felkészültsége és a projektmenedzsment szervezőkészsége nem üti meg a kellő szintet. „Minden itt ment félre. Nem Zak Brownnak kellene kormány után kajtatnia” – mondta magáról harmadik személyben az elnök-vezérigazgató, aki személyes közbenjárásra tudott kormányt szerezni a Cosworthtől.

A kasztnit a McLaren az Amerikában is versenyző brit csapattól, a Carlintól rendelte meg, ami ugyan narancssárga festéssel le is szállította azt, de nem a McLaren által megjelölt papajaszínben, úgyhogy továbbküldték egy műhelybe átszínezésre.

Az eredeti kasztni aztán április közepétől május közepéig érintetlenül állt az indianapolisi versenypályától 30 percre található műhelyben, és még mindig nem volt kész, amikor Alonso szerdán megtörte a kocsit. Amíg más csapatok órák alatt versenyképes állapotba tudták hozni a tartalék autót, addig a McLaren másfél napot vesztett azért, mert kifogásolták a narancssárga árnyalatát, és mert egy hónap alatt nem tudták átfestetni azt.

Ebben persze a McLaren által partnernek választott Carlin is ludas. A brit csapat eredetileg két autóval nevezett volna az Indy 500-ra, de később úgy döntöttek, három kocsit indítanak, plusz ugye kiszolgálják Alonsóékat is. Később kiderült, ez már sok volt nekik, a háromból két pilótájuk nem kvalifikálta magát, ahogy Alonso sem.

– mondja Brown, aki szerint azon is sok múlt, hogy az F1-részlegre fókuszálva csak későn kezdett jobban odafigyelni, hogyan és mit csinál az IndyCar-fele a csapatnak, és hogy szintén túl későn bízta meg a McLaren egyik legtapasztaltabb emberét, Gil de Ferrant a részleg felügyeletével. „Nem kongattuk elég korán a vészharangot, pedig az első teszt után még lett volna idő felébredni” – teszi hozzá.

Ehelyett csak a kudarc várt rájuk. A május 16-i, szerdai baleset mellett volt két elektronikai hibájuk, az egyik után ki is rúgták a felelőst. A szombati időmérőn Alonso első próbálkozását lassú defekt miatt bukták. Mint kiderült, a csapat rossz szenzorokat vett a kerekhez, különben már előre felfedezhették volna a defektet.

