A Real Madrid is elbukott, már csak a BL-döntősök vannak talpon

A Real Madrid is elesett, így már csak a Bajnokok Ligája-döntős Manchester City, Inter páros hibátlan az európai topligákban.

Spanyolország – katalán őrségváltás

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 6. fordulójában a királyi gárda a városi rivális Atléticótól kapott ki 3–1-re, ezzel utolsóként veszítette el hibátlan mérlegét a La Ligában.

Sőt, a vereséggel az első helyét is bukta a rekordgyőztes, mivel a Barcelona és a Girona is öt győzelemmel, valamint egy döntetlennel áll – a katalánok közül a nevesebb gárda áll az élen, eggyel jobb gólkülönbségének köszönhetően.

A Real Madrid az első öt körben az Athletic Bilbaót, az Almeríát, a Celta Vigót, a Getafét és a Real Sociedadot fektette két vállra.

A La Liga állása 1. Barcelona 6 5 1 – 16–6 10 16 2. Girona 6 5 1 – 16–7 9 16 3. Real Madrid 6 5 – 1 11–6 5 15 4. Athletic Bilbao 6 4 1 1 11–4 7 13 5. Atletico Madrid 5 3 1 1 13–5 8 10 6. Valencia 6 3 1 2 9–6 3 10

Olaszország – Milánó a csúcson

A hétvégén az éllovas Inter a pont nélküli Empolihoz látogatott, és Federico Dimarco góljával be is húzta az ötödik sikerét, ezzel továbbra is hibátlan.

A BL-döntős milánóiak a Monzát és a Cagliarit 2–0-ra verték, majd a Ferencváros Ekl-riválisát, a Fiorentinát 4–0-ra, a városi rivális Milant 5–1-re ütötték ki a mostani meccs előtt.

Érdekesség, hogy a piros-feketék a derbi égését leszámítva egyáltalán nem állnak rosszul, a másik négy meccsüket megnyerve ugyanis második helyen állnak a tabellán.

A Serie A állása 1. Inter 5 5 – – 14–1 13 15 2. AC Milan 5 4 – 1 10–7 3 12 3. Lecce 5 3 2 0 8–4 4 11 4. Juventus 5 3 1 1 11–6 5 10 5. Fiorentina 5 3 1 1 11–9 2 10 6. Atalanta 5 3 – 2 10–5 5 9

Anglia – A Citynek az emberhátrány sem gond

A topligák másik hibátlan csapatát Manchesterben kell keresni, így elmondható, hogy a BL-döntő két résztvevője maradt már csak talpon.

A City az idei 20. tétmeccsét is megnyerte az Etihadban (65–9-es gólkülönbséggel…), pedig a Nottingham Forest ellen egy félidőn át emberhátrányban játszottak Rodri piros lapja miatt.

Az európai Szuperkupát is megnyerő együttes a PL-idényben a Burnley-t (3–0), a Newcastle-t (1–0), a Sheffield Unitedet (2–1), a Fulhamet (5–1), a West Hamet (3–1) győzte le a Nottingham (2–0) előtt.

A PL élmezőnye így is brutálisan szoros, hiszen Szoboszlai Dominikék öt győzelemmel és egy döntetlennel állnak, a Brighton is nyert már öt meccset, a Tottenham és az Arsenal pedig az egymás elleni 2–2-vel módosította 4–2–0-ra a mutatóját.

A Premier League állása 1. Manchester City 6 6 – – 16–3 13 18 2. Liverpool 6 5 1 – 15–5 10 16 3. Brighton 6 5 – 1 18–8 10 15 4. Tottenham 6 4 2 – 15–7 8 14 5. Arsenal 6 4 2 – 11–6 5 14 6. Aston Villa 6 4 – 2 12–10 2 12

Németország – Bayer(n) előre!

A Bundesligában egy körrel ezelőtt hasaltak el a hibátlanok, persze ehhez nem ártott az sem, hogy a három-három sikerrel álló Bayern München és a Bayer Leverkusen egymás ellen lépett pályára – és játszott 2–2-t döbbenetes végjátékot követően.

Ebben a fordulóban a müncheniek az öt kanadai pontot (három gól, két gólpassz) termelő Harry Kane vezérletével 7–0-ra nyertek, a leverkuseniek pedig 4–1-re győztek, így továbbra is kéz a kézben haladnak előre.

Rajtuk kívül még a Dortmund veretlen, a három győzelem, két döntetlen viszont csak a hatodik helyre jó a tabellán!

A Bundesliga állása 1. Bayern München 5 4 1 – 18–4 14 13 2. Bayer Leverkusen 5 4 1 – 17–6 11 13 3. Stuttgart 5 4 – 1 17–7 10 12 4. RB Leipzig 5 4 – 1 14–4 10 12 5. Hoffenheim 5 4 – 1 12–6 6 12 6. Borussia Dortmund 5 3 2 – 9–5 4 11

Franciaország – döntetlenekre fel

Az újjáalakuló PSG nem kezdte fényesen az idényt, az első öt fordulóban két döntetlen és egy vereség is becsúszott, de a Marseille elleni rangadó 4–0-s sikerével visszatért a helyes útra a párizsi csapat.

A címvédő jelenleg a harmadik helyen álló, a Nice, Brest kettős mögött, csupán két ponttal lemaradva utóbbitól.

A ligában már csak két veretlen együttest találhatunk, a három siker mellett háromszor ikszelő Nice a második, az egy győzelem mellett ötször döntetlenre végző Rennes pedig nyolc ponttal a nyolcadik.