Nadal ellenfele közellenségből közönségkedvenc lett

A korábbi világelső Rafael Nadal egy fordulatokkal teli, óriási csatát hozó meccsen 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4-re győzte le a 23 évesen élete nyarát futó Danyiil Medvegyevet a US Open férfi döntőjében. A finálé 4 óra 50 percig tartott.

„Tudtam, hogy a lelkemet is ki kell tennem a pályára értük" – mondta a döntő után Medvegyev a New York-i közönségről. Az orosz ehhez a BBC beszámolója szerint azt is hozzátette: mindenek előtt persze saját magáért küzdött olyan keményen. Szerinte ezt látta és értékelte is a közönség, ő pedig háláját fejezte ki a támogatásukért. Amikor a díjátadón a mutatóujját a füléhez emelve megismételte a mozdulatot, ami miatt néhány napja még a következő Kyrgyosként emlegették, már teljesen egyértelmű volt, hogy imádják őt a Flushing Meadowsban.

Pedig ez a történet koránt sem indult ilyen szépen.

A finálé kezdetén még masszív fújolás fogadta a lelátóról a pályára kisétáló Medvegyevet. A New York-i tömeg ugyanis nem nagyon volt odáig azért, ahogyan az orosz a Feliciano Lopez elleni harmadik körös meccsén törölközőt hajigált, majd a középső ujjával integetve üzent a lelátón ülőknek. Mindezt ráadásul megfejelte még azzal, hogy többször meg is köszönte a nézők gyűlöletét, mondván: ez adja neki az extra energiát, amivel iszonyú kimerültsége ellenére is versenyben van még. A pályán pedig újra meg újra tüzelte a nézőket. Mutatóujját a füléhez emelve üzente minden egyes alkalommal, mikor kifütyülték:

nyugodtan utálják őt hangosabban.

Hiába nevezte magát idiótának a megosztó viselkedése miatt már egy héttel a döntő előtt, hiába fogadkozott, hogy amúgy ő egy egészen jó ember a pályán kívül, és igyekszik megtanulni viselkedni is, ez a New York-iakat egyáltalán nem hatotta meg. Egészen a vasárnapi döntő harmadik játszmájáig. Ahogy Medvegyev akkor küzdött, amikor a legtöbben Nadal 3:2-es vezetésénél fejben már koronázták a spanyolt, azért már tombolt neki a lelátó. Amikor visszajött a brékhátrányból és amikor bréklabdákat hárított a szettben maradásért, azért állva ünnepelték az Arthur Ashe nézői.

Az persze sosem meglepő, hogy azok, akik jegyet vettek a döntőre, szeretnének minél többet kapni a pénzükért. Az sem, hogy kritikus helyzetben az esélytelenebbnek tűnő játékost támogatják egy hosszabb meccs reményében. De itt most többről volt szó.

Amikor zengett a lelátón a Med-ve-gyev! Med-ve-gyev!, akkor az nemcsak a hosszabb meccsért szólt. A New Yorki-i közönség, ami két héten át imádta utálni az oroszt, végre meglátta benne azt a teniszezőt, aki nem ok nélkül, nem csak a botrány kedvéért pimasz. Hanem azért is, hogy képes legyen vert helyzetből majdnem megfordítani egy Rafa Nadal ellen játszott ötszettes Grand Slam-döntőt. Úgy, hogy élete első GS-fináléját játszotta, és soha korábban nem tudott még öt játszmában győzedelmeskedni.

Bár a bravúr végül nem jött össze, Medvegyev látványosan érezte a tömeg támogatását maga mögött, és az elvesztett döntő után egész máshogy csengett a szájából, mint néhány nappal korábban, mikor azt mondta a nézőknek:

A ti energiátok az oka annak, hogy itt vagyok.

Elbukott döntő ide vagy oda, a 23 éves Medvegyevben nyilván sokan látják, vagy legalábbis szeretnék látni a generációváltás első futárját. Az vitathatatlan, hogy az orosz járt az utóbbi években a legközelebb ahhoz, hogy ő legyen az egyetlen 30 év alatti játékos a férfiak mezőnyében, aki Grand Slam-bajnoknak mondhatja magát. Nem szabad ugyanakkor megfeledkeznünk arról, hogy

Rafa Nadal, mikor annyi idős volt, mint most Medvegyev, már lejátszott nyolc Grand Slam-döntőt, amiből hatot meg is nyert.

És hajszálnyival volt csak idősebb, mire összejött neki a karrier Grand Slam.

Szóval az a generációváltás, amit sokan várnak már hosszú évek óta, még biztos nincs a küszöbön. De talán egy-két bizonytalan lépésnyivel közelebb jött hozzánk.