Babosék megvédték vb-címűket párosban

Nagyszerű játékkal védte meg címét Babos Tímea és Kristina Mladenovic az évzáró WTA-torna döntőjében, 3. kiemeltként 6:1, 6:3-ra győzték le a 2. kiemelt Hszie Szu-vej, Barbora Strýcová tajvani, cseh kettőst Sencsenben.

Babosék mind a három meccsüket megnyerve, száz százalékos teljesítménnyel jutottak túl a csoportkörön, aztán szombaton egy szoros mérkőzésen, döntő rövidítésben győzték le a Samantha Stosur, Csang Suaj párost az elődöntőben.

A döntőben Babosék magabiztosan kezdtek, rögtön brékelték ellenfelüket, Barbora Strýcová kettős hibával bukta el az adogatását. Babos hozta a szerváját, és Hszie következő szervájánál is 0-40 volt. Három bréklabdát még hárított az ellenfél, de a negyediket már nem tudták.

4:0-ra vezettek Babosék, mire Strýcováék egy semmire nyert adogatógémmel egyáltalán fel tudtak iratkozni az eredményjelzőre. Azonban 5:1-nél már nem tudták megoldani a szettben maradást, a nagyszerűen röptéző, jól returnöző Babos-Mladenovic páros 24 perc alatt behúzta az első játszmát. 9 nyerő mellé csak 4 ki nem kényszerített hibát ütöttek, míg a másik oldalon 4-5 volt ez az arány.

A második játszma elején nem jöttek Babos első szervái, Mladenovic is rontott, két bréklabdához jutottak Strýcováék. Egy újabb második szervára bevágta a nyerő returnt a tajvani. Utána azonban Strýcová nem tudta behozni az első szerváit, kettős hibát is ütött, partnere is hibázott. A meccs leglátványosabb labdamenetének végén rögtön vissza is vették az elbukott adogatást Babosék.

Mladenovic pillanatok alatt hozta semmire az adogatását, és az ellenfél következő adogatásánál is eljutottak újabb bréklabdáig. Ezt hárították Strýcováék, végül pedig a francia rontott. Babos következő adogatása szorosan alakult: a magyar teniszezőnő az elején óriásit röptézett az egyik oldalon, aztán a másikra átérve pazar elütéssel hozta a pontot, utána viszont 40-15-ről lett egyenlő. Azonban nem engedték ki a kezükből Babosék a gémet.

Strýcová adogatásánál két bréklabdához jutottak, Hszie többször is rontott egymást után. Az elsőt egy jó röptével hárította az ellenfél, a másodiknál Babos ütötte hosszúra a returnt. A döntő pontnál viszont megint Babos villant meg egy röptével, 4:2-re előnybe kerültek. Mladenovic adogatása 0-30-cal indult, de végül megint Babos röptéjével a döntő pontnál behúzták a gémet.

Rögtön egy bomba returnnel kezdett Mladenovic a tajvani adogatásánál, de az ellenfél ezúttal végül nem került bajba, Hszie hozta a szerváját. Babosnak kellett adogatnia a győzelemért: pillanatok alatt, semmire sikerült hozni a gémet, és ezzel a döntőt.

„Nagy megtiszteltetés itt lenni, csodálatos érzés újra itt állni" – mondta Babos, miután a névadó csehszlovák-amerikai sztártól vették át a Martina Navratilova-kupát. Mladenovic pedig arról beszélt, hogy erősek voltak fejben, és a barátságukat is méltatta. Babos megköszönte a csapatuknak, a francia pedig a szervezőknek is köszönetet mondott, amiért Szingapúr után idén sikeresen debütált Sencsenben is az évzáró torna.

Babos 2017-ben nyerte meg először párosban az évzáró WTA-tornát, akkor még Andrea Hlavackovával az oldalán. 2018-ban viszont visszatért korábbi párospartneréhez, Mladenovichoz, akivel egy éve duplázni tudott. Most pedig zsinórban harmadik évben tudta megnyerni a tornát, ez volt az eddigi legsimább győzelme.

Emellé Babosék év elején döntőztek az Australian Openen is, ott nem sikerült megvédeniük címüket. A Roland Garroson viszont győztek, ezzel Babos már kétszeres Grand Slam-győztesként is zárja az évet.

Eredmény: Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 3.) - Hszie Szu-vej, Barbora Strýcová (tajvani, cseh, 2.) 6:1, 6:3

(Borítókép: Babos Tímea (balra) és Kristina Mladenovic a döntőben. Fotó: Aly Song / Reuters)