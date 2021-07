Wimbledoni negyeddöntő: Novak Djokovics–Fucsovics Márton játékról játékra

Az első pont rögvest Djokovicsé, de második szervából széleset üt, 15:15. A tenyeres nyesésekről Fucsovics vált tenyeres keresztre, de támadása kissé hosszú, 15:30. Az újabb labdamenet végén a hálóba üt a magyar, újabb két bréklabda (15:40). Az elsőt szépen hárítja, Djokovics már nem tudja beérni időben a rövid labdát, a következőt pedig hosszúra üti a szerb (40:40). Ezúttal viszont szépen támad, és parádésan fejez be, itt a harmadik fogadóesély is. Remekül irányított labdamenet végén a hálóhoz beérve egyenlít. Megvan a negyedik bréklabda is, nem tudja felkaparni a vonalról. Ez is hárítva, most a hálóba üt Djokovics (40:40). Kétkezes tenyeressel vissza Djokovics helyére, így már itt az előny, majd egy remek keresztütéssel itt a gém is! 6:3, 0:1