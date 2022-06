Valaha legyőzi még valaki a 21 éves lányt?

Az élsportban már nem kirívó jelenség, ha egy fiatal sportoló olyannyira tehetséges a sportágában, hogy a nála sokkal tapasztaltabb riválisokat is lesöpri a pályáról. Erre az utóbbi időben a tenisz körein belül találhatunk két ékes példát. A hölgyek mezőnyéből a 21 éves, immár világelső Iga Swiatek, a férfiaknál pedig a 19 esztendős Carlos Alcaraz jelentik a sportág nagybetűs jövőjét. Ezúttal előbbi játékossal ismerkedhetünk meg közelebbről, már csak azért is, mert olyan rekordokat ostromol, sőt, dönt meg napjainkban, amit még soha nem látott a sportvilág.

Elöljáróban egy gyors ismertető, pontosan kiről fognak szólni a következő sorok. Igaz, aki követi a sportvilág eseményeit akár csak heti rendszerességgel, egészen biztosan hallott már Iga Swiatek nevéről. Mert akármennyire is hihetetlen, a 21 éves lány olyan szinten uralja most a női teniszelitet, és tűnik valósággal legyőzhetetlennek, hogy arra szinte még sosem láttunk példát a sportág történelmében. Természetesen voltak már a női tenisznek is domináns játékosai a közel- és régmúltban is, említhetnénk akár Serena Williamst vagy Martina Navratilovát, de amit az elmúlt hónapokban Swiatek művel a pályán, azzal még talán elődjei dominanciája fölé is emelkedik.

Iga Swiatek 2001. május utolsó napján született Lengyelország fővárosában, Varsóban. Mondhatni sportos családból származik, mivel édesapja, Tomasz Swiatek az 1988-as szöuli olimpián a lengyel négypárevezős válogatott tagja volt. Már az nem mindennapi, hogy Iga miért tette le a voksát a tenisz mellett. Mindössze azért, hogy idősebb nővérét, Agatát – aki úgyszintén teniszezett – legyőzze a pályán. Az viszont már más kérdés, hogy Agata korántsem volt olyan istenadta tehetség mint a húga, ITF-versenyeken vett csak részt, mielőtt sorozatos sérülései miatt felhagyott volna az aktív tenisszel. Így miután viszonylag hamar elérte célját Iga, és felülkerekedett nővérén, következhettek úgymond a komolyabb célok.

Nem vesztegette az időt, már 2015-ben az U14-es korosztályban egyéni és páros Európa-bajnoki címet nyert, sőt, egy évvel később már a junior Fed-kupa-győztes lengyel válogatott tagja volt. Hivatalosan profi pályafutása 2016-ban kezdődött, de 2018-ig kellett várni az első nagyobb sikerére, amikor junior Grand Slam-bajnok lett Wimbledonban. Ebben az évben korábban már ünnepelhetett egy GS-trófeát, a junior női páros versenyt nyerte meg Párizsban Caty McNally oldalán. Még mindig 2018-at írunk, mikor a 17 éves Swiatek Kaja Juvan párjaként aranyérmet szerzett a nyári ifjúsági olimpiai játékokon.

Az igazi áttörést a profi mezőnyben 2020-ban érte el.

Ekkor nyerte meg hatalmas meglepetésre a koronavírus miatt őszre halasztott Roland Garros női egyesét, miután két szettben legyőzte a verseny negyedik helyen kiemeltjét, Sofia Kenint. Hatalmas bravúrokat mutatott be a győzelemig vezető úton, mint például az akkori világelső Simona Halep legyőzése két olyan sima szettben, hogy mindösszesen három játékot engedélyezett román riválisának. Ez a Grand Slam-trófea volt egyben Swiatek karrierjének első WTA-tornagyőzelme is. Sikerével akkoriban rögtön harminc helyet javított a világranglistán, és a 17. helyet foglalta el. Érdekesség, hogy az akkor még csak 19 éves lengyel lány lett Szeles Mónika 1992-es győzelme óta a legfiatalabb Garros-bajnoknő, és az első tinédzser győztes Iva Majoli 1997-es bajnoki címe óta.

A hatalmas siker utáni folytatás kissé felemásra sikerült, sportpszichológust is fogadott a hirtelen jött siker feldolgozására, Daria Abramowicz sportpszichológussal a mai napig is együtt dolgozik. A Garros után következő tornagyőzelmét már 2021 elején Ausztráliában ünnepelhette, mikor az adelaide-i tornán legyőzte a fináléban Belinda Bencicet. A tavalyi évben ezen a sikerén kívül még a római salakos tornát nyerte meg, de ez még mindig semmi ahhoz, amit az idei évben produkál a lengyelek, és immár az egész világ első számú teniszezőnője.

Mert amit idén látunk Swiatektől, arra tényleg nincsenek már szavak.

Akármennyire hihetetlen, az utolsó vereségéig egészen február derekáig kell visszalapozni, amikor a dubaji tornán Jelena Ostapenko verte meg három szoros szettben, döntő játszma rövidítés után. Azóta lejátszott 35 mérkőzést hat különböző tornán, de egyszer sem talált legyőzőre. Megnyerte egyhuzamban a dohai, Indian Wells-i, miami, stuttgarti és római versenyt, miközben még két meccset nyert a Billie Jean King Kupa selejtezőjében a lengyel válogatott tagjaként.

Úgy érkezett meg május végén Párizsba a Roland Garrosra, hogy akkora favoritnak tartották a szakértők és a fogadóirodák, hogy végső győzelme még a tornát megelőzően sem érte el a kettes szorzót. Az is sokat elmondott az erőviszonyokról, hogy a második legesélyesebb Simona Halep szorzója a bajnoki címre a kilencszeres tétvisszafizetést is elérte. Nem is történt máshogyan, Swiatek több évtizede nem látott fölénnyel söpörte be élete második Garros-, és egyben Grand Slam-trófeáját. A lejátszott hét mérkőzés alatt mindössze egy szettet veszített el, és összesen 33 játékot engedélyezett ellenfeleinek. 2001-ig kell visszautaznunk az időben, hogy ennél dominánsabb Garros-győzelemre bukkanjunk, akkor Martina Hingis úgy nyerte meg a francia nyílt teniszbajnokság női egyesét, hogy 26 játékot veszített a hét mérkőzés alatt.

Miután legyőzte a döntőben az úgyszintén szemtelenül fiatal, és hatalmas tehetségként számontartott Cori Gauffot, 35. zsinórban aratott győzelmével beállította Venus Williams veretlenségi rekordját is, amit még 2000-ben állított fel a legendás amerikai teniszezőnő. Az abszolút rekord Martina Navratilova nevéhez fűződik, aki 1984-ben 74 meccset nyert megszakítás nélkül.

A legmegdöbbentőbb tény viszont még csak most következik.

Ha ránézünk a legfrissebb világranglistára a női mezőnynél, azzal szembesülünk, hogy akármennyire hihetetlen, de pár pont híján duplaannyi világranglistaponttal rendelkezik Swiatek, mint a sorrendben második Ana Kontaveit. A 21 éves lánynak jelenleg 8631 pontja van, míg a második helyen álló észt teniszezőnőnek – a lengyelhez képest mindösszesen – 4326 egység áll a neve mellett. És ha őszinték akarunk lenni, attól eltekintve hogy láttunk már nem egy domináns játékost a korábbiakban a női mezőnyben, könnyen elődjeit is túlnőheti rövid időn belül a lengyel teniszező. Joggal vetődött fel az idei Garroson az egyik nézőben a kérdés, mikor azt írta az egyik Swiatek-mérkőzésen szurkolói táblájára: Talán sosem veszít újra mérkőzést.

(Borítókép: Getty Images)