Egyáltalán nem túlzunk, ha azt mondjuk, fénykorát éli az olasz tenisz. A mediterrán ország női válogatottja múlt hét szerdán, a férficsapat – a világelső Jannik Sinner vezetésével – vasárnap tükörsimán nyerte a sportág csapatvilágbajnokságát, így egyszerre a nőknél és a férfiaknál is Olaszország az uralkodó. Utóbbi, az immár háromszoros Davis-kupa-győztes olasz válogatott, azon túl, hogy megvédte címét, első számú játékosa, legnagyobb sztárja, olyan évet tett le az asztalra, amilyet még nem látott korábban a férfitenisz. Bátran kijelenthető: a toronymagasan világelső Jannik Sinner éve volt 2024, kétség sem fért dominanciájához, és ezúttal még a legenyhébb jelzőket használtuk teljesítményére és eredményességére.

A még mindig csak 23 éves világsztár a világranglista negyedik helyén kezdte a versenyszezont, szűk két hónappal azután, hogy vezetésével az olasz válogatott 1976 után második alkalommal megnyerte a Davis-kupát.

Teniszláz uralkodott és uralkodik a mai napig az olaszoknál, ami aligha meglepő. Kedvencük, Jannik Sinner a tavalyi produkciója után idén szintet lépett, mi több, világelsővé avanzsált, ezt a rangot pedig úgy néz ki, egyhamar senki nem veheti el tőle.

A dél-tiroli klasszis Melbourne-ben, az Australian Openen kezdte a versenyszezont, és szettveszteség nélkül jutott el az elődöntőig, ahol a címvédő Novak Djokovics várt rá. Az a Novak Djokovics, aki párbajukat megelőzően legutóbb 2018-ban szenvedett vereséget az év első Grand Slam-tornáján. Sinnert viszont ez egy cseppet sem izgatta, úgy győzte le négy szettben Djokovicsot, hogy még fogadóelőnye sem volt a szerbnek a mérkőzésen. Elképesztő dominanciáról tett tanúbizonyságot. Aztán jött a finálé Danyiil Medvegyev ellen, az orosz elhúzott ugyan két szettel, de még ekkor sem lehetett leírni az olasz klasszist. Mint kiderült, Sinner vert helyzetből is talált kiutat, megfordította a meccset, egyúttal megnyerte pályafutása első Grand Slam-trófeáját.

Fotó: Getty Images

Ahogyan Sinner az Australian Opent megnyerte, az a dominancia jellemezte egész évét. Melbourne után behúzta a rotterdami 500-as tornát, mindössze egy szettet bukott öt meccsen, majd jött az amerikai túra, elsőként Indian Wells, az év első ezres tornája. Sinner pedig nem akart, nem tudott lassítani, úgy jutott el a fináléig, hogy még szettet sem vesztett. Ott viszont belefutott abba a Carlos Alcarazba, aki talán egyetlen méltó kihívója volt idén az olasznak.

Sőt, mondhatni, mumusa volt a spanyol klasszis Sinnernek, mivel idén négy egymás elleni meccsükből hármat a spanyol nyert. Egészen március közepéig kellett arra várni, hogy valaki legyőzze az olasz klasszist. Alcaraznak ez sikerült – remek színvonalú, háromszettes párbajban.

A „Sunshine Double” névre keresztelt két márciusi mestertorna, Indian Wells és Miami közül utóbbit már megnyerte, az elődöntőben Danyiil Medvegyevet 6:1, 6:2-re, a fináléban az akkor szenzációs formában játszó Dimitrovot 6:3, 6:1-re leütve a pályáról. Úgy fordulhattunk rá a salakos szezonra, hogy Sinnernek mindössze egy veresége volt az évben. Általános vélekedés volt a teniszben, hogy az alig játszó, fontos tornákat mellőző Djokovics, és az ugyan világklasszis, de nem annyira stabil Alcaraz mellett hamarosan új világelsője lesz a mezőnynek az olasz személyében. Csak az volt a kérdés, ez mikor következik be.

Sinner úgy érkezett a Roland Garrosra, hogy azt megelőző két salakos tornán nem volt sikerélménye, Monte Carlóban – vitatott bírói ítéletekkel – kikapott Sztefánosz Cicipásztól, majd a madridi ezres negyeddöntőjére nem tudott kiállni Felix Auger-Aliassime ellen. Párizsban viszont újra megvillantotta foga fehérjét, játszi könnyedséggel jutott el a négy közé, ahol újfent mumusa, Alcaraz jött vele szemben, és kapott ki tőle emlékezetesen meccsen, öt szettben.

Ez a teljesítmény viszont elegendő volt számára – Novak Djokovics visszalépésével –, hogy világelsővé avanzsáljon a salakos Grand Slam-torna után. Első olasz teniszezőként a sportág történelmében.

Fotó: Getty Images

Ezt a pozícióját pedig azóta egyszer sem vesztette el, sőt előnyét az élen hétről hétre növelte. A Roland Garros befejeztével kezdődött a rövid füves szezon, amely borítás nem kedvence az olasznak, de ennek ellenére megnyerte a hallei 500-ast, Wimbledonban viszont a nyolc között elbukott – Danyiil Medvegyev állította meg.

Sinner a salakos és füves szezon alatt „mindössze” Halléban győzött, de a többi tornán eljutott negyeddöntőig, elődöntőig, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, és gyűjtögette a világranglista-pontokat. Ezt követően szűk egy hónapos szünetet tartott, kihagyta a párizsi olimpiát, majd augusztus elején Montrealban tért vissza. Ott viszont a nyolc között Andrej Rubljov megálljt parancsolt neki. Ennek ellenére az őszi, kemény pályás szezon abszolút Sinneré volt.

Megnyerte a Cincinnati ezrest, majd a US Opent – pályafutása második Grand Slam-trófeáját. Ezzel Sinner lett a tenisztörténelemben az első, aki élete első két GS-diadalát egy naptári éven belül aratta. A US Open döntőjében a hazaiak kedvencét, Taylor Fritzet intézte el három sima szettben – igazából már akkor szinte biztos volt Sinner végső sikere, hogy Alcaraz a második fordulóban váratlanul elbukott. Az olasz pedig hozta a papírformát, bezsebelte a US Opent, és tovább növelte előnyét a világranglista csúcsán.

Azt a kiegyensúlyozott, magas színvonalú játékot, amit Sinner hozott tornáról tornára, megkülönböztette vetélytársaitól. Sőt, még azok után is talált magának motivációt a szezon hátralévő részére, hogy megnyerte a US Opent. Elutazott Ázsiába, az év utolsó zsúfoltabb időszakára, hogy a pekingi 500-ason talán az év legmagasabb színvonalú mérkőzésén, három szettben kikapjon – láss csodát – a fináléban Carlos Alcaraztól.

Időközben Sinner szenzációs teljesítményén túl doppingügye is témát szolgáltatott a nemzetközi sajtóban – mint utólag kiderült, még az Indian Wells-i tornán kapták vétségen az olasz klasszist. Persze nem a legsúlyosabb formában, szervezetében egy teljesítményfokozó hatású anabolikus szteroidot, klosztebolt találtak tavasszal. De megállapították, hogy nem az olasz sportoló a hibás, ugyanis a gyógytornásza, Giacomo Naldi olyan – vény nélkül kapható – spray-vel kezelte saját megvágott ujját, ami ezt a tiltott szert tartalmazta, és a masszázs során érintkezett Sinner testével.

Az ügy ennek ellenére nagy port kavart, és a mai napig nem záródott le – a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség legalább egy évre szóló eltiltást kért a világelsőre, de játékjogát a mai napig nem függesztették fel. Kérdés, mi lesz végül a botrány végkifejlete, de amíg nincs végleges döntés, Sinner elindulhat tornákon, és sikert sikerre halmoz.

Októberben, a Six Kings Slam névre keresztelt, szaúdi bemutatótornán első alkalommal a naptári évben legyőzte Carlos Alcarazt, három meccset játszott a Közel-Keleten, ezért pedig

begyűjtötte a tenisztörténelem legnagyobb csekkét, amely hatmillió dollárról szólt. Ez az összeg a kétszerese annak, amit US Open-győzelméért kapott.

Ezt megelőzően egyébként megnyerte harmadik mestertornáját a szezonban, Sanghajban sem talált legyőzőre, a fináléban két szettben győzte le Novak Djokovicsot.

Fotó: Getty Images

Az év utolsó mestertornáján, Párizsban, nem tudott elindulni vírusos betegsége miatt, de a torinói világbajnokságra összeszedte magát, és ha már ott volt, szettveszteség nélkül gyalogolt végig a mezőnyön, és nyerte meg az idény utolsó fontos ATP-tornáját. Sinner hazai közönség előtt aratott sikerével feltette elképesztő szezonjára a koronát, 11 830 ponttal zárta 2024-et, közel 4000 ponttal megelőzve a második Alexander Zverevet.

És ha azt gondoltuk, tényleg itt a vége, minden puskaporát ellőtte idénre az olasz, tévedtünk, mivel a múlt héten Davis-kupa-sikerig vezette az olasz válogatottat. A címvédésből oroszlánrészt vállalt, három egyéni és egy páros meccséből az összeset megnyerte, méghozzá szettveszteség nélkül. Stílusosan ő zárta le a hollandok elleni finálét Tallon Griekspoor ellen.

Fotó: Getty Images

Jannik Sinner 73 mérkőzést nyert, és mindössze hatszor talált legyőzőre 2024-ben – ebből háromszor, ugye, Carlos Alcaraz volt a győztes fél. Két Grand Slam-tornát, három ezres viadalt és két 500-as versenyt nyert az év végi világbajnoki címe, illetve a Davis-kupa trófea mellett.

A 2001-es születésű klasszis lett a tenisztörténelem harmadik olyan játékosa, aki úgy teljesített naptári évet, hogy nem bukott meccset nullára, tehát legalább egy szettet minden egyes meccsén hozott.

Ilyenre legutóbb Serena Williams volt képes 2013-ban, nyolc évvel korábban pedig Roger Federernek volt ennyire különleges szezonja. Elit társaság, az egyszer biztos. Nehéz elképzelni, hogy Sinner dominanciája – amennyiben tényleg versenyezhet a közeljövőben – bármilyen szinten csökkenjen, vagy Alcarazon kívül más kihívóban emberére akadjon. Sinner több mint 16 millió dollárt teniszezett össze 2024-ben – persze ez is rekord, soha korábban ennyi pénzt nem keresett teniszező versenydíjakból 12 hónap alatt. És mondhatjuk, amilyen élményeket szerzett idén a sportág rajongóinak, ennek az összegnek minden centje abszolút megérdemelten landolt a számláján.

(Borítókép: Getty Images)