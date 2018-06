Újraindította a válópert Hosszú Katinka

Sajtóértesülések szerint Hosszú Katinka kérelmezte korábban felfüggesztett válóperének folytatását a bíróságon.

A Blikk a háromszoros olimpiai bajnok úszó egyik hozzátartozójára hivatkozva arról számolt be, hogy Hosszú Katinka ügyvédje már be is adta azokat az iratokat a bíróságon, amik a per újraindításához szükségesek.

Hosszú 2018 februárjában adta be a válókeresetet Shane Tusuppal kötött házassága felbontására, ám a pár nem sokkal később nyilvánosan kibékült és bejelentette, megpróbálják rendezni kettejük kapcsolatát. Ez azonban nem sikerült, a próbálkozások végére Tusup mocskolódásokkal tűzdelt bejelentése tett pontot.

Az edző egy nyilvános Facebook-bejegyzésben tudatta a nyilvánossággal, hogy végérvényesen eldőlt, sem a magánéletben, sem az uszodában nem alkotnak többé egy párt Hosszúval, akit azzal vádolt, hogy csak érdekből volt vele, illetve megcsalta egy úszótársával.

A válás mindenesetre nem ígérkezik egyszerűnek, a pár vagyona a milliárdos nagyságrendet is elérheti, és a közös céghálózat felosztása is jelentősen bonyolítja a helyzetet.