A nyomozás továbbra is kapcsolati erőszak vétség gyanúja miatt folyik Szilágyi Liliána ügyében – tudatta a Mandinerrel a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Mint mondták, abban az ügyben még nem történt meg a gyanúsítás sem.

A BRFK azt is közölte, hogy Szilágyi Liliánát hiába keresték a nyomozók a bántalmazási ügyben, az egykori olimpikon továbbra sem akar vallomást tenni, így akkor lezárták a nyomozást. Mindeközben édesapja személyiségi jogi pert indított a vádak miatt, ennek tartották meg az első tárgyalását tavaly ősszel. Azzal az eljárással összefüggésben indult újra a nyomozás, és ezzel kapcsolatban már meghallgatták Szilágyi Liliánát és édesanyját is.

Keviczki István, Szilágyi Liliána jogi képviselője azt mondta a Mandinernek: a rendőrségi vizsgálat alapján valószínűsíti, hogy a nyomozók egyelőre arra a 2016-os esetre fókuszálnak, amelyben az úszónő elmondása szerint fojtogatta az édesapja, Szilágyi Zoltán.

A rendőrségi nyomozás tehát egyszer már lezárult, majd elindult, a Szilágyi Zoltán által becsületsértés miatt kezdeményezett magánvádas eljárásban pedig Liliána vádlott lett

– összegezte a történteket.

A jogász azt is részletezte, hogy ebben az eljárásban egyetlen lehetőség van arra, hogy a vádlott védekezhessen: a valóságbizonyítás. Ha a vádlotti oldal tudja bizonyítani, hogy azok az állítások, amelyeket ő nyilvánosságra hozott, megfelelnek a valóságnak – és a bíróság úgy értékeli, hogy ez jelentős magánérdeket vagy közérdeket szolgál –, akkor szabadulhat a büntetőjogi következmények alól.

„Az első tárgyaláson tavaly szeptemberben a bíróság helyt adott a valóságbizonyítási indítványunknak, sőt Szilágyi Liliána vallomása alapján felfüggesztette az eljárást és büntetőfeljelentést tett Szilágyi Zoltán ellen” – emlékeztetett az ügyvéd, majd azt is hozzátette, hogy a 2016-os konfliktussal kapcsolatban

még az életveszélyt okozó testi sértés kísérlete is felmerülhet, amely 2–8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A jogász szerint az eljárásban több mint egy tucat tanú meghallgatását kezdeményezték, köztük olyanokét is, akik látták az úszónő nyakán a fojtogatásból származó sérüléseket. Keviczki István azt is közölte, hogy a védence nem akart jogi eljárásokba bonyolódni, és azt sem akarta, hogy az édesapját meghurcolják, hanem elsősorban a családon belüli erőszakra akarja felhívni a figyelmet, és szeretne az áldozatok arca, hangja lenni. Azzal viszont, hogy az apja magánvádas pert indított, őt és önmagát is bevonta ebbe az eljárásba.

Liliána tehát jelenleg vádlott, de nyilván nem akart elítéltté válni egy olyan ügyben, amelynek ő a sértettje

– mondta végül az ügyvéd.

Szilágyi Zoltán mindeddig cáfolta a saját lánya állításait, sőt még a bántalmazási ügyben belső vizsgálatot indító Magyar Úszó Szövetség tagjaival szemben is feljelentést tett, de ezt a bíróság elutasította.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.

(Borítókép: Szilágyi Liliána 2022. szeptember 16-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)