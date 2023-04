Késely Ajna már kislányként a dicsőség útjára lépett, aztán 2018-ban Buenos Airesben az ifjúsági olimpián három aranyat is begyűjtött, de versenyezhetett akár Helsinkiben, Indianapolisban, Netanyában, Tbilisziben, Glasgow-ban, Rómában vagy éppen Hódmezővásárhelyen, mindig is volt büszkélkednivalója valamiféle nagyszerű eredménnyel és helyezéssel. Aztán, hogy búcsút mondott kőbányai nevelő és felfuttató műhelyének, klubot cserélt, kétszer is edzőváltás mellett döntött, más szóval az egyenesről rögös útra tévedt, gödörbe került, amiből nem volt könnyű kikapaszkodnia. Egyedül, magára utalva ez aligha sikerülhetett volna neki, de most boldog, mert a kaposvári országos bajnokságon két arany mellett egy ezüstérmet is szerzett. Sikerének és örömének egy olyan kifejezéssel is hangot adott, amire csak a szlengszótárban lehet ráakadni.

Nagyot esett, de felállt

„Magam sem tudom, hogy az egyik nyilatkozatomban miként jött a számra a vicces pacek szó, amivel azt akartam kifejezni, hogy nagyon jól érzem magamat a bajnokság után, felszabadultnak és reménykedőnek, pontosan olyannak, mint amire lassan két éve vágyom. Elég magasan jártam ahhoz, hogy a visszaesés fájjon és mély nyomokat hagyjon bennem, de segítőtársakra találtam, akik apai szeretettel álltak mellém. Nem is fogom elfelejteni azt, amit Wladár Sándor elnök úr és Sós Csaba, a szövetségi kapitányunk tett értem. Mostani helyzetemről pedig azt mondanám, hogy bár soha semmi sem tökéletes, mert a világ sem gondoktól és akadályoktól mentes, számomra Zugló, azaz a BVSC-Zugló a megnyugvás szigete, Kovács Ottó, az új edzőm pedig a választás telitalálata. Köszönetet kell mondanom Petró Gabriellának, a mentáltréneremnek is, aki lassan már egy éve dolgozik velem, és segít az újjáépítésemben – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Késely Ajna, aki azt sem titkolta, hogy egészen más embernek érzi magát, mint egy vagy két évvel ezelőtt.

„Nemrégiben elővettem a 2020-as és a 2021-es nyilatkozataim videóit, és azt tapasztaltam, hogy a beszédemből és a tekintetemből, de még a testbeszédemből is arra lehet következtetni, hogy nem minden kerek. Ennek nem kellett volna megtörténnie, de most már újra felszabadult és motivált vagyok, egyre inkább azt a Késely Ajnát látom magamban, aki boldog, sikeres és optimista volt.”

Önállósult, és már felnőttnek érzi magát

Ajna ki meri mondani, hogy csak most, 21 éves korában érzi magát igazán érett és megfontolt embernek, felnőtté válásában pedig az is közrejátszott, hogy elköltözött otthonról, és ezzel élete új szakaszába lépett.

„A családi fészek elhagyása nem szakítást jelent számomra, hanem azt, hogy minden feladatot magam igyekszem megoldani, más szóval sokkal nagyobb a felelősségem, mint korábban. Ez egy új helyzet, ami kihívást is jelent számomra.”

Úgy érzi, hogy úszóként ismét sikerült elkapnia a fonalat, de cseppet sem volt könnyű megugrania azt a magasságot, amit korábban könnyedén vitt át.

„Megfogadtuk Kovács Ottóval, aki tavaly év vége óta az edzőm, hogy fátylat borítunk a múltra, csak előre tekintünk, és a munkára összpontosítunk. Sikerként könyveljük el, hogy Kaposváron a 400 és 800 gyorson is nyerni tudtam, és a valamivel több mint két hónap múlva következő világbajnokságra készülő magyar válogatottban egy harmadik számban, a 200 gyorson is számításba vesznek. Újra magabiztosnak érzem magam, élvezem az úszást, és még az a könnyedség is előjött, ami jellemző volt rám. Mindenből tanultam, jóból és rosszból is, azt pedig jól látom, hogy azokban a számokban, amelyekben a világbajnokságon is a lehető legtöbbet szeretném kihozni magamból, a konkurencia változatlanul nagy, sőt inkább brutális, a nálam is fiatalabbak egyre jobbak, és törnek előre. Nekem először a saját rekordjaimat kell megdönteni ahhoz, hogy igazán komoly reményeim lehessenek, de az érzés már visszajött, ezt szeretném állandósítani magamban” – mondta befejezésül Késely Ajna, aki továbbra is nagy súlyt helyez az edzések és a versenyek előtti összpontosításra, a káros külső hatások kizárására.

(Borítókép: A harmadik helyezett Késely Ajna a célban a női 400 méteres gyorsúszás döntőjében a római vizes Európa-bajnokságon a Stadio Del Nuotóban 2022. augusztus 17-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)